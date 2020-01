Rennes maintient ses aspirations à conserver la Coupe de France de football

19 janvier 2020, 13 h 57 Paris, le 19 janvier (Prensa Latina) Rennes a battu le club de quatrième division de GS Consolat 2-0 aujourd’hui pour passer aux huitièmes de finale de la Coupe de France de football, un tournoi dans lequel il affrontera le difficile défi de conserver la couronne.

Au stade Gaston Gérard, dans l’est de la ville de Dijon, les rouges et noirs, troisièmes de Ligue 1, ont inscrit des buts de Hamari Traoré et Raphael Dias Belloli, tous deux en première mi-temps.

Rennes a surpris le monde du football l’an dernier avec sa victoire à la loterie criminelle en Coupe, principal concours français par élimination directe, devant le puissant Paris Saint-Germain, qui clôt ce soir la seizième étape avec sa visite au Lorient (Ligue 2).

Ce dimanche également, Montpellier et Dijon ont écrasé Caen et Nîmes 5-0, respectivement, tandis qu’Angers quittait Rouen sur la route avec un confortable 4-1.

La veille, les clubs de première division de l’Olympique de Lyon, Lila, Nice, Strasbourg et Saint Etienne ont réalisé leur avance vers les phases à élimination directe, et ceux des catégories inférieures Limonest, SAS Epinal et Belfort, qui accompagneront Pau et Marseille, classés sur Jeudi et vendredi, respectivement.

Les seizièmes culmineront demain avec le match Saint Pryvé-Monaco.

jha / wmr

