Repassage des dinosaures, 1200 tartes, repérez la différence et bien plus encore

Alors que la saison de Premier League 2019/20 est suspendue au milieu de la pandémie de coronavirus, les stars de haut vol ont beaucoup de temps libre.

La ligue devrait être suspendue pendant plusieurs semaines et voici comment les clubs restent occupés.

Le manager de Tottenham, Jose Mourinho, a aidé la communauté locale sans football

dernier

Nouvelles de transfert: Man Utd confiant sur l’étoile, l’accord de Norwich, Sterling aime Liverpool

mis au rebut

Tous les événements annulés ou suspendus en raison d’un coronavirus, y compris PL et Olympics

juan intimidé

Mata sur la première rencontre “ effrayante ” avec Van Gaal à Man United

DERNIER

La Ligue nationale termine la saison, Messi et Ronaldo font de gros dons et l’engagement du NHS

révélé

Les superstars et les rois de retour – Le joueur hors concours de chaque club Prem cette saison

expliqué

Quand la Premier League reprendra-t-elle? Sera-t-il annulé et ce que nous savons jusqu’à présent

optimiste

La star d’Everton révèle son programme d’entraînement au milieu d’une pandémie de coronavirus

les questions d’argent

Les chefs de la Premier League discuteront de la possibilité de demander aux joueurs de réduire les salaires

n’était pas keane

Rio Ferdinand révèle le joueur qui a empêché Veron de «s’épanouir» à Man United

brillant

Brighton et Bournemouth s’engagent avec classe auprès des travailleurs du NHS

Arsenal

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a été le premier entraîneur de Premier League à tester le coronavirus.

Les Gunners se sont isolés depuis et devaient reprendre l’entraînement après une période de 14 jours.

Mais le club a déclaré: «Les joueurs de la première équipe de nos hommes devaient reprendre l’entraînement mardi après avoir terminé 14 jours d’isolement après le diagnostic positif de Mikel Arteta pour le virus.

«En raison de la situation actuelle, nous sommes convaincus qu’il serait inapproprié et irresponsable de demander aux joueurs de revenir à ce stade. Par conséquent, la première équipe masculine, les femmes et les joueurs de l’académie restent tous à la maison. Restez à la maison et sauvez des vies. »

Pendant ce temps, le club soutient sa communauté du nord de Londres en offrant de l’aide aux personnes vulnérables autour d’Islington.

La mascotte d’Arsenal Gunnersaurus s’est occupé de repassage, de jardinage et de chasse aux bonnes affaires pendant son auto-isolement.

Le Gunnersaurus d’Arsenal se tient occupé

Aston Villa

Après l’annulation du match à domicile de Villa avec Chelsea, le club a fait don de 1 000 paniers-repas destinés à la journée à des associations caritatives.

L’équipe de Villa Women a affronté ses homologues de Bayer Leverkusen dans un jeu sur les réseaux sociaux de Connect Four.

Brighton

Brighton téléphone à leurs partisans âgés pour leur tenir compagnie pendant l’auto-isolement, disant que “la gentillesse ne coûte rien”.

Le PDG de Seagulls, Paul Barber, a déclaré à talkSPORT: «Dans certains cas, il s’agit simplement de discuter avec eux.

«S’ils sont isolés à la maison et ne sortent pas, cela peut devenir assez solitaire, alors notre personnel commence à le faire à partir d’aujourd’hui. Espérons que cela remonte le moral et que la communauté se sente bien pendant cette période difficile.

«Nous avons vu l’esprit communautaire grandir, les gens sont gentils les uns envers les autres, se soucient les uns des autres et font ce qu’ils peuvent.

“Et je pense que les gens respectent le fait que l’industrie du football veille à ce que ses priorités soient bien définies en ce moment.”

Bournemouth

La star de Cherries, Nathan Ake, a fourni des conseils sur la façon de rester occupé pendant le verrouillage du football.

Le défenseur s’est tourné vers les réseaux sociaux pour suivre sa routine quotidienne et comment les fans peuvent faire de même.

Donnez le carton rouge à COVID-19

Plus vite nous travaillerons ensemble pour arrêter la propagation du coronavirus, plus vite nous pourrons retourner dans les pubs, les gymnases, les stades et les arènes pour revoir le sport en direct…

RESTE À LA MAISON. Ne partez qu’aux fins suivantes:

pour acheter des articles de base – uniquement lorsque vous en avez vraiment besoin

faire une forme d’exercice par jour – comme courir, marcher ou faire du vélo, seul ou avec d’autres personnes avec qui vous vivez

pour tout besoin médical – par exemple, pour visiter une pharmacie ou livrer des fournitures essentielles à une personne vulnérable

pour se rendre au travail et en revenir – mais uniquement lorsque cela est absolument nécessaire

Pour plus d’informations et de conseils, visitez le site Web du NHS.

Le gouvernement a également publié plus de détails sur ce que nous pouvons faire pendant le verrouillage.

Tout le monde devrait faire ce qu’il peut pour arrêter la propagation du coronavirus.

Burnley

Les Clarets soutiennent une banque alimentaire à Burnley, les joueurs faisant un don collectif en espèces et le club correspondant au don.

Le club a confirmé que son équipe continuera à suivre des programmes de fitness individuels jusqu’au 6 avril au moins, ajoutant: “Veuillez rester en sécurité avec vos proches.”

Ils ont également fait un «Retour au luminaire», publiant des mises à jour de matchs classiques sur Twitter.

Chelsea

Le propriétaire de Chelsea, Roman Abramovich, a également montré sa générosité en couvrant les frais de séjour du personnel du NHS travaillant dans la région à l’hôtel Millennium de Stamford Bridge.

Une déclaration du club se lit comme suit: “Chelsea Football Club se joint à la réponse médicale à l’épidémie de coronavirus à Londres avec la nouvelle que le National Health Service (NHS) a accepté l’offre du Club de rendre le Millennium Hotel à Stamford Bridge disponible pour le personnel du NHS.”

L’attaquant anglais Callum Hudson-Odoi a été le premier joueur de Premier League à être testé positif au virus et a déclaré récemment: “Je me sens bien et j’espère vous voir bientôt.”

Crystal Palace

La star de Crystal Palace, Wilfried Zaha, a offert son soutien au personnel du NHS.

L’ailier né à Londres a offert d’ouvrir gratuitement 50 propriétés dans la capitale aux travailleurs de la santé qui luttent contre le virus.

Zaha est copropriétaire de ZO Properties, qui possède un portefeuille de logements locatifs généralement proposés aux voyageurs d’affaires, avec des propriétés à Notting Hill, Shoreditch et Aldgate.

Everton

La star d’Everton, Andre Gomes, a diverti les fans avec une recréation du film de Tom Hanks «Cast Away» tout en étant isolé.

Les Toffees ont lancé une campagne intitulée «Blue Family» qui offrira un soutien et des conseils en matière de santé mentale à ceux qui en ont besoin.

Le personnel et les joueurs comme Duncan Ferguson et Moise Kean ont téléphoné personnellement aux fans pour leur souhaiter une bonne fête des mères.

Leicester

Plusieurs stars de Leicester ont montré leurs compétences dans le #StayAtHomeChallenge.

Les Foxes travaillent en étroite collaboration avec les écoles locales pour les jeunes et les enfants vulnérables des travailleurs clés.

Le gardien de but Kasper Schmeichel a également fait un don personnel de 20 000 £ à Age UK pour aider au milieu de la crise.

Twitter | @JamesMilner

La star de Liverpool James Milner nous a piégés en faisant semblant de rationner les sachets de thé pour lutter contre le coronavirus

Liverpool

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a écrit une lettre aux fans des Reds disant: «Veuillez prendre soin de vous et prenez soin les uns des autres. Tu ne marcheras jamais seul,.”

Pendant ce temps, Sadio Mane a fait un don pour aider à lutter contre le coronavirus dans son pays d’origine, le Sénégal.

Liverpool a également fait équipe avec ses rivaux de la ville, Everton, pour créer des «Fans Supporting Foodbanks» afin d’aider à ravitailler les zones pauvres du Merseyside.

Les stadiers de Liverpool sont également intervenus pour apporter leur aide en se portant volontaires pour aider à contrôler les foules et en aidant les personnes âgées lors de leurs déplacements dans les supermarchés.

Les vidéos des médias sociaux d’Alex Oxlade-Chamberlain et de James Milner ont également aidé à divertir les fans ennuyés.

Manchester City

City a été l’une des premières équipes anglaises à avoir reporté des matchs en raison d’un coronavirus.

Depuis, ils se sont associés à Manchester United pour faire don de 100 000 £ pour aider les banques alimentaires locales.

Le club a publié une série de coloris d’écran sur les réseaux sociaux afin que les jeunes fans puissent montrer leurs talents artistiques.

. – .

La légende de Man United, Gary Neville, a proposé d’aider le personnel du NHS

Manchester United

En plus de leur travail avec City, United continuera de rémunérer le personnel occasionnel de la journée si le reste de la saison est annulé ou joué à huis clos.

Old Trafford devrait accueillir quatre autres matches de Premier League si la campagne reprend, avec plus de 3 000 employés par jour en raison d’un salaire d’environ 1 million de livres sterling.

La légende unie Gary Neville a également fait un geste incroyable au personnel du NHS en leur permettant de séjourner gratuitement dans ses deux hôtels de Manchester.

Newcastle

Newcastle a fait don de 1 200 tartes destinées à son match contre Sheffield United à une banque alimentaire.

Les Toon font partie du tournoi FIFA «Ultimate QuaranTeam» de Leyton Orient qui cherche à lever des fonds au milieu de la pandémie.

Newcastle a battu Gillingham 3-0 lors de leur premier match nul.

Norwich

Le club a mis une carte postale sur les réseaux sociaux qui peut être imprimée et affichée dans des boîtes aux lettres pour soutenir les personnes âgées et vulnérables.

Le présentateur de télévision et les fans des Canaries Jake Humphrey a essayé de garder le moral avec une chaîne de messages.

Southampton

Southampton a joué à Spot the Difference, organisé des quiz et montré des jeux classiques sur ses réseaux sociaux.

La Fondation Saints a également partagé des conseils pour des exercices simples sur son site Web.

Tottenham

Le défenseur de Tottenham, Toby Alderweireld, a fait don de tablettes électroniques à des hôpitaux et des maisons de retraite, déclarant: «J’espère que tout le monde suit les mesures prises par le gouvernement pour arrêter la propagation du coronavirus.

«Le virus crée de nombreux besoins, notamment le manque de contact personnel. Les personnes malades ne peuvent pas voir leurs amis et leur famille.

«Mon plan est d’acheter des dizaines de comprimés à donner aux hôpitaux et aux maisons de soins infirmiers afin que les gens puissent discuter par vidéo avec leurs proches et amis pour traverser cette période difficile.

“J’essaie de transporter ces tablettes là où elles peuvent aider.”

Le club a également fait don de surplus de nourriture et de boissons, mis en place une session de yoga virtuelle et des didacticiels vidéo de remise en forme et publié un kit éducatif sur le thème des Spurs pour les enfants.

Le directeur Jose Mourinho s’est rendu à Enfield pour livrer des produits essentiels aux personnes âgées pour Age UK.

Watford

Watford montre son sens de la communauté avec une initiative «Hornets at Home» visant à aider ceux qui en ont le plus besoin.

Le gardien de but de Watford, Ben Foster, a rejoint talkSPORT pour révéler comment il gère ses affaires, en disant: «Je regarde beaucoup de Netflix, je regarde la télévision, je lis des trucs aléatoires et bizarres, tout pour passer le temps.

“Je suis un pour les classiques. J’ai revu The Office cette semaine pour la 100e fois, Entourage, j’ai regardé Castaway la nuit dernière avec sa femme, j’ai regardé quelques trucs sur Star Wars – il y a plein de choses à suivre!

“Vous devez aussi regarder ce que vous mangez. Lorsque vous vous ennuyez et que vous ne vous sentez pas si bien, il est si facile de commencer à choisir des aliments et de ne pas vraiment regarder votre alimentation, mais vous devez être prudent.

“Nous sommes en congé jusqu’à vendredi maintenant, alors en attendant, il s’agit de faire autant de travail de gymnastique et de renforcement que vous le pouvez et je suis sur le vélo autant que possible.

“Vous devez juste baisser la tête et continuer.”

.

La star de Watford, Ben Foster, nous a rejoint sur talkSPORT

West Ham

West Ham aide dans leurs refuges locaux pour sans-abri et passe des appels téléphoniques personnels à des fans âgés.

La star des Hammers, Michail Antonio, a affronté Ryan Sessgnon de Tottenham lors d’un match de la FIFA à la place du derby de Londres qui aurait eu lieu vendredi dans des circonstances normales.

L’homme des Spurs a gagné 2-0 à la grande déception d’Antonio qui a déclaré: «ABSOLUMENT GUTTED!

«J’étais embarrassant aujourd’hui et je suis bien meilleur que ça. Le dépassement a été interrompu, le tir était mauvais et ne pouvait pas tacler. Je pense que ce qui s’est passé est clair ………… mon contrôleur doit avoir été cassé. JE REVIENDRAI. #FifaLondonDerby. ”

loups

Le club a également mis en place une initiative pour venir en aide aux personnes vulnérables appelées «Wolves at Home».

Ils ont également diverti les fans avec une série d’interviews «On The Spot» présentant les joueurs vedettes.

.