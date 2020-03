Repêchage de la NFL: le lien entre Jalen Hurts et Tua Tagovailoa: «Je tire pour lui»

L’ancien quart-arrière de l’Alabama et de l’Oklahoma, Jalen Hurts, ne devrait pas être sélectionné au premier tour du repêchage de la NFL 2020. Bien qu’il soit sans aucun doute un athlète exceptionnel, il y a encore des questions sur les capacités de décision du finaliste du trophée Heisman 2019, et il est probablement un choix de deuxième ou de troisième ronde.

Avec une solide performance récemment à la moissonneuse-batteuse de la NFL, Hurts a couru une course de 4,59 secondes sur 40 verges, le plaçant au deuxième rang parmi les quarts-arrière qui ont participé et dans le top 20 lorsque son temps est comparé aux coureurs. Et à Oklahoma pour sa dernière saison universitaire, il a totalisé 5 149 verges et 52 touchés au total avec un pourcentage d’achèvement de 69,7.

Pourtant, il devrait être un solide quart-arrière de sauvegarde dans la NFL avec le potentiel d’être un starter. Mais cela ne l’empêche évidemment pas de se disputer avant le repêchage de la NFL fin avril.

“Il y a un plaisir à ne pas être satisfait qui vous fait avancer, et je veux juste continuer à prendre des mesures tous les jours”, a déclaré Hurts à Jeremy Schaap d’ESPN. «Je veux être la meilleure version de moi-même. Il n’y a pas de plafond sur mon jeu. Il n’y a pas de plafond. …

«Je suis un chien, je suis un compétiteur implacable, je suis un leader, me tenant responsable de faire mon travail pour le bien des gars et de l’équipe. Aucun autre gars dans cette classe n’a la capacité que j’ai en termes de devenir bizarre ou de faire tous les lancers. “

Dans une interview avec le journaliste Outside The Lines, Hurts a également brièvement parlé de sa relation avec son ancien coéquipier, le quart-arrière de l’Alabama Tua Tagovailoa, qui devrait être l’un des cinq meilleurs choix de repêchage de la NFL et pourrait atteindre le deuxième rang.

En tant que véritable recrue, Tagovailoa a remplacé Hurts lors du match de championnat national 2017-18 et a mené la Crimson Tide au titre. Mais les deux se sont toujours soutenus l’un l’autre, et, comme l’explique Hurts, cela n’a pas changé lors de son transfert en Oklahoma.

À propos de sa relation avec Tagovailoa – qui a subi deux chirurgies de la cheville et une chirurgie de la hanche au cours des deux dernières saisons avec le Crimson Tide – Hurts a déclaré à ESPN:

“C’est une relation qui ne disparaîtra jamais, mourra. Je lui ai parlé et je suis resté en contact avec lui toute l’année. Je tire pour lui, comme toujours. “

Hurts a également abordé ce que Saban signifie pour lui et a expliqué pourquoi les deux sont “plus similaires que les gens ne le pensent”. Il a dit:

«J’ai beaucoup d’appréciation pour lui, beaucoup de respect pour lui. … Je pense qu’il est un compétiteur implacable, adopte une approche directe de ce qu’il fait, et ces similitudes sont la raison exacte pour laquelle j’ai choisi d’aller dans cette université. »

