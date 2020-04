Repêchage NFL 2020: le QB Anthony Gordon pourrait être Gardner Minshew cette année

Anthony Gordon n’entendra pas son nom appelé le premier jour du repêchage de la NFL 2020. Il ne l’entendra probablement pas avant le troisième jour. Mais il a le potentiel de dormir dans la classe de quart cette année.

Par coïncidence, c’est un chemin similaire emprunté par les Jaguars QB Gardner Minshew, que Gordon a soutenu dans l’État de Washington pendant une saison. Gordon n’était pas une recrue de lycée très vantée, tout comme Minshew. Il a commencé sa carrière universitaire au niveau JUCO avant de se diriger vers l’État de Washington, également comme Minshew. Maintenant, Gordon peut de nouveau suivre les traces de Minshew lorsqu’il se rendra dans la NFL.

Gordon n’a eu aucune offre de bourse à la sortie du lycée

Gordon a joué au baseball et au football à Terra Nova High School à Pacifica, en Californie, et il a commencé à QB ses deux dernières années. Au cours de sa saison senior, il a lancé pour 4 899 verges par la passe et 49 touchés, ce qui lui a valu les honneurs de la ligue tout-état et de la ligue métropolitaine. Pourtant, il n’obtenait aucune attention des collèges pour jouer au football.

Gordon n’était apparemment pas trop surpris de ne pas avoir été recruté comme quart-arrière au lycée.

“J’étais un joueur de baseball qui grandissait principalement et je n’ai commencé à jouer au football qu’à ma première année de lycée”, a déclaré Gordon au Seattle Times en août 2019. “Nous avons mené une attaque à grande échelle mais (Terra Nova) a toujours connu comme une école qui est négligée. J’étais aussi assez petite au lycée (180 livres), alors peut-être que ça avait quelque chose à voir avec ça aussi. »

À ce moment-là, Gordon aurait pu choisir de poursuivre le baseball. Il a même été sélectionné par les Mets de New York lors de la 36e ronde du repêchage MLB 2015. Mais il a plutôt choisi le football.

Gordon a pris la route JUCO et a passé la saison 2015 au City College de San Francisco, où il a mené son équipe à un dossier de 12-1 et à un championnat de la California Community College Athletic Association. Il a lancé 37 touchés et une moyenne de 297,2 verges par match également. Il a été transféré dans l’État de Washington en 2016.

Gordon a dû attendre son tour en tant que remplaçant pendant deux saisons avant d’obtenir le feu vert pour être un démarreur

Après un redshirt en 2016, Gordon était l’ancien remplaçant des Jets QB Luke Falk en 2017. Un an plus tard, Gordon est apparu en seulement deux matchs et a effectué trois passes en tant que remplaçant de Minshew. Trois ans sur le banc auraient pu suffire à convaincre Gordon de transférer ailleurs, mais il est resté avec les Cougs.

Tenir le coup à Wazzu s’est avéré payant pour lui. En 2019, il a enfin eu sa chance de commencer pour la première fois depuis sa première année JUCO, et il en a profité.

Gordon a terminé la saison avec 5 579 verges et 48 touchés avec seulement 16 interceptions. Bien que Wazzu ait terminé avec un dossier de 6-7 la saison dernière, Gordon a établi des records d’une seule saison à l’école et à la conférence pour les passes de touché et les verges, ainsi que pour l’attaque totale (5559) et les passes complétées (493). Il a mené la nation à la fin et a terminé avec plus de verges par la passe par match que tout autre quart-arrière, y compris le vainqueur d’Heisman et le choix n ° 1 présumé Joe Burrow.

Gordon apporte un ensemble de compétences qui peut absolument se traduire dans la NFL

Sur le film, Gordon montre un gros bras, qui a également une libération rapide et une précision. Il était bien adapté au système de raid aérien de Mike Leach, mais son jeu peut se traduire par les types de programmes que les équipes de la NFL exécutent:

Anthony Gordon “Ramsay” (QB 18 de l’État de Washington) m’a impressionné sur le film que j’ai regardé ce soir. Avec seulement quelques lancers que j’ai vus, j’espère que nous le verrons au Senior Bowl. Il met un zip sur celui-ci après avoir balayé le champ de gauche à droite. pic.twitter.com/zCCMbAh2sK

– Russell Brown (@RussNFLDraft) 19 novembre 2019

Il est également capable de placer des lancers dans des fenêtres étroites lorsqu’il doit:

Comme Gordon l’a lui-même souligné lors du Senior Bowl, les trois derniers Super Bowls ont tous présenté un quart d’un système de raid aérien au collège. Il s’agit notamment du désormais Bears QB Nick Foles (Eagles), du quart-arrière des Rams de Los Angeles Jared Goff et du quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes.

Au Senior Bowl en janvier, Gordon a réussi une passe de 8 pour 12 et a lancé pour 69 verges et deux touchés. Il n’a pas participé aux exercices mesurés à la moissonneuse-batteuse d’Indianapolis, mais il a impressionné pendant la partie de passage. Sans l’avantage d’avoir une journée pro et de ne pas pouvoir avoir de visites d’avant-projet en raison de la pandémie de coronavirus, le film de Gordon devra essentiellement parler pour lui.

Voici ce que l’expert en chef de SB Nation, Dan Kadar, dit à propos du stock de Gordon:

“Une fois que vous avez dépassé les quelques premiers groupes de quart-arrière potentiels, Gordon est juste là au sommet ou à proximité du sommet d’un groupe intermédiaire qui comprend des joueurs comme Cole McDonald d’Hawaï et Nate Stanley de l’Iowa”, écrit Kadar. «Gordon est une perspective assez étrange. Il n’a commencé qu’une saison dans l’État de Washington, mais il a eu plus de tentatives de passes dans sa carrière que Tua Tagovailoa. Son style de jeu était parfaitement adapté à l’offensive de Leach. Gordon a une libération rapide et lance une bonne balle. Son bras n’est pas une fusée. Il est plutôt un passeur tactile et précis. Il était à son meilleur dans l’État de Washington quand il a repris le rythme.

«La plus grande préoccupation de Gordon est son penchant pour les mauvaises passes en couverture. Il a eu 16 interceptions la saison dernière. Bien que ce soit en partie un problème de volume de lancer 687 passes dans une saison, les lancers forcés de Gordon se prolongent. Gordon est également ordinaire en termes de taille et d’athlétisme. Mais il pourrait réussir dans le bon système et sur la base de sa volonté. »

Où que Gordon se retrouve, il sera probablement en ligne pour un travail de sauvegarde. Mais on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Après tout, Minshew a quitté le banc de façon inattendue à Jacksonville en tant que recrue la saison dernière lorsque les Polonais ont été blessés, et maintenant Minshew se dirige vers 2020 en tant que starter.

Cela a été un long voyage pour Gordon, et ce que son avenir dans la NFL nous réserve n’est pas encore clair. S’il y a une chose que Gordon a prouvée, passant d’une recrue zéro étoile à un détenteur du record Pac-12, c’est qu’il peut réussir en tant que QB à un niveau élevé, même s’il doit attendre cette opportunité.