Repêchage simulé de la NFL 2020: Bienvenue à l’intersaison avec 2 tours de choix

Le Super Bowl est, comme, de vieilles nouvelles. Tout ce qui compte maintenant, c’est le repêchage de la NFL 2020. Eh bien, cela et l’agence libre, l’avenir de Tom Brady, une nouvelle convention collective potentielle et des contrats pour des acteurs de renom comme Drew Brees, Dak Prescott, Amari Cooper, Jadeveon Clowney et Byron Jones.

Phew.

Mais qui plaisantons-nous, le projet est ce qui compte le plus. Cette semaine, alors que la saison de repêchage est officiellement en cours, nous examinons ce qui pourrait se produire dans les deux premiers tours, avec une torsion possible se développant avec le choix n ° 1.

1. Bengals de Cincinnati: Joe Burrow, QB, LSU

Les choses deviennent-elles intéressantes avec le premier choix du projet? Burrow a déclaré dans The Dan Patrick Show qu’il voulait jouer pour une équipe «engagée à remporter les Super Bowls». Le lien plus profond entre les deux est que le frère de Carson Palmer, Jordan Palmer, forme Burrow au processus d’avant-projet. Burrow est toujours le favori prohibitif, mais c’est un quart de tour intéressant.

2. Washington: Chase Young, DE, État de l’Ohio

Il y a apparemment moins d’intrigues avec le deuxième choix que le premier. Nous n’avons pas entendu parler de Young depuis un certain temps, et il n’est pas du genre à classer les équipes de toute façon. C’est l’un des choix les plus faciles à projeter.

3. Lions de Détroit: Derrick Brown, DT, Auburn

Aussi facile que ce soit de prédire Young à Washington, il est toujours difficile de comprendre ce que les Lions pourraient faire avec le troisième choix global. Cela pourrait être un endroit pour un échange si Miami s’inquiète de manquer le quart-arrière de l’Alabama Tua Tagovailoa. Les Lions pourraient également suivre plusieurs directions s’ils choisissent. Cette semaine, c’est Brown, le joueur de ligne défensif brutal qui repousse facilement les bloqueurs.

4. Giants de New York: Jedrick Wills, OT, Alabama

Wills est un bloqueur de run pro-ready, ce qui est une bonne chose pour une franchise qui a pris un retour en arrière avec le deuxième choix du projet il y a deux ans. Et bien qu’il ne soit pas aussi accompli qu’un bloqueur de passes, l’athlétisme de Wills vous porte à croire qu’il devrait se développer très bien dans ce domaine.

5. Miami Dolphins: Tua Tagovailoa, QB, Alabama

Les Dolphins ont besoin de Tagovailoa, même s’il siège une saison derrière Ryan Fitzpatrick. La question est de savoir s’ils le prendront au n ° 5. Avec trois choix de première ronde cette année, les Dolphins ont beaucoup de munitions pour faire ce qu’ils veulent.

6. Chargeurs de Los Angeles: Tristan Wirfs, OT, Iowa

Allons complètement bizarre avec celui-ci et disons que les Chargers atterrissent en quelque sorte Tom Brady. C’est ridicule, bien sûr, mais Ian Rapoport de NFL Network a évoqué la possibilité. Si tel est le cas, les Chargers pourraient encore attendre pour repérer un quart-arrière plus tôt. Ensuite, l’atterrissage des Wirfs serait intelligent. Il peut glisser à droite dans le bon endroit pour attaquer et finalement résoudre la position problématique pour les chargeurs.

7. Panthers de la Caroline: Isaiah Simmons, LB, Clemson

Les Panthers ont eu l’un ou les deux de Thomas Davis et Luke Kuechly au secondeur depuis 2005, mais maintenant la Caroline entre dans l’intersaison ayant besoin de se pencher sur la position. Davis a quitté l’année dernière et Kuechly a choqué les gens en prenant sa retraite le 14 janvier. Simmons, bien qu’il ne soit pas un secondeur traditionnel, ferait un bon partenariat avec Shaq Thompson.

8. Cardinals de l’Arizona: Mekhi Becton, OT, Louisville

Becton dans le top 10 et plus Andrew Thomas de Géorgie peut sembler étrange, mais ne le négligez pas. Daniel Jeremiah du NFL Network classe Becton loin devant Thomas, et il n’est peut-être pas seul.

9. Jaguars de Jacksonville: Jeff Okudah, CB, Ohio State

Si Okudah descend aussi loin, les Jaguars passeraient pour lui des joueurs de ligne offensifs et défensifs. Okudah est un partant du premier jour, dont les Jaguars ont besoin au cornerback. Autre que A.J. Bouye, Jacksonville n’a pas grand chose à faire.

10. Cleveland Browns: Andrew Thomas, OT, Géorgie

Les Browns ont besoin d’un joueur comme Thomas. Au cours des deux années qui ont suivi la retraite de Joe Thomas, les Browns ont été un désordre incohérent au tacle gauche. Andrew Thomas est sans doute le meilleur tacle gauche pur dans ce repêchage, et il aiderait à relancer une attaque de Cleveland qui était inégale la saison dernière.

11. Jets de New York: Henry Ruggs III, WR, Alabama

Au cours du processus de rédaction, il y a souvent des fluctuations sur l’endroit où nous pensons que les récepteurs larges seront rédigés. En 2018, par exemple, DJ Moore a sauté sur Calvin Ridley pour être le premier récepteur large sélectionné. S’il y a un récepteur large qui pourrait sauter en première ligne cette année, ce pourrait être Ruggs. Même s’il était le troisième récepteur de l’Alabama en 2019, sa vitesse pourrait l’aider à se séparer du groupe de récepteurs de premier tour.

12. Las Vegas Raiders: Justin Herbert, QB, Oregon

Si les Raiders décident de quitter Derek Carr cet intersaison, ils pourraient commencer leur ère à Las Vegas avec un quart recrue. Il n’a jamais été de la nature de Jon Gruden de s’appuyer sur des quarts recrues, mais il pourrait ne pas être en mesure de résister à un appelant sportif de 6’6.

13. Colts d’Indianapolis: CeeDee Lamb, WR, Oklahoma

Si Ruggs est le premier récepteur large pris, cela entraînera un effet domino avec les prochains récepteurs larges après lui. Même si Lamb est sauté par quelqu’un d’autre, il est difficile de le voir tomber en dehors du top 15. Les Colts pourraient être un point d’atterrissage alors qu’ils cherchent à ajouter une arme de réception à jumeler avec T.Y. Hilton. Maintenant, si seulement ils pouvaient trouver quelqu’un pour lancer le ballon.

14. Tampa Bay Buccaneers: Javon Kinlaw, DT, Caroline du Sud

Les Buccaneers viennent peut-être de prendre Vita Vea au premier tour il y a deux ans et ont accordé le moins de verges au sol par match la saison dernière, mais ils pourraient avoir besoin d’un joueur de ligne défensif. Tampa a plusieurs agents libres à l’avant, y compris les joueurs de ligne intérieure Beau Allen et Ndamukong Suh, et les joueurs de pointe Shaq Barrett et Carl Nassib. Kinlaw est un joueur de ligne de combinaison avec sa taille et sa puissance pour jouer la course, et l’athlétisme pour obtenir après le quart-arrière.

15. Broncos de Denver: Jerry Jeudy, WR, Alabama

Même s’ils n’obtiennent pas Ruggs, les Broncos feraient bien avec un autre récepteur large de l’Alabama dans ce projet. Jeudy n’est pas le plus flashy, mais c’est un récepteur cohérent qui rend les dos défensifs ridicules avec ses coupes rapides sur les routes.

16. Atlanta Falcons: A.J. Epenesa, DE, Iowa

Si Epenesa avait de meilleurs numéros de sacs la saison dernière, son buzz pourrait être plus fort. Mais après avoir été invité à prendre l’avantage et à jouer davantage, il a prouvé sa valeur en tant qu’ailier défensif complet.

17. Cowboys de Dallas: Xavier McKinney, S, Alabama

McKinney sur Grant Delpit du LSU peut sembler surprenant, mais le sentiment sur les deux meilleures sécurités de cette année pourrait aller et venir en amont du repêchage. McKinney est une couverture de sécurité capable et dans les situations de nickel va descendre et jouer le secondeur. Bien qu’il ne soit pas tout à fait au niveau de Simmons à cet égard, l’ensemble de compétences de McKinney est attrayant.

18. Dolphins de Miami (via Pittsburgh Steelers): Josh Jones, OT, Houston

Avec six choix dans le top 70, les Dolphins ont une chance de reconstruire toute leur franchise cette intersaison. Jumeler Tagovailoa avec un tacle gauche comme Jones donnerait à Miami une identité en attaque.

19. Las Vegas Raiders (via Chicago Bears): Laviska Shenault Jr., WR, Colorado

Les Raiders veulent que la vitesse à l’extérieur diminue la pression sur le porteur de ballon Josh Jacobs et l’ailier rapproché Darren Waller. Cela pourrait éliminer Tee Higgins du Tennessee et Justin Jefferson du LSU. Bien que les deux soient de bons récepteurs, aucun n’est un brûleur. Même à 6’2 et 220 livres, Shenault a de la vitesse. Il est aussi polyvalent. Dans le Colorado, il a travaillé à l’extérieur et à la machine à sous, mais a également fait la queue pour le porteur de ballon et le quart sauvage.

20. Jacksonville Jaguars: (via les Rams de Los Angeles): Tee Higgins, WR, Clemson

Après DJ Chark, les grands récepteurs de Jacksonville confondent. Chris Conley, le deuxième receveur de l’équipe, n’a attrapé que 47 des 90 cibles cette saison, ce qui est misérable. Dede Westbrook a capté 66 passes sur 101 cibles au cours de chacune des deux dernières saisons, mais n’a atteint en moyenne que 10 yards par capture en 2019. Higgins est un receveur au gros corps qui sait comment aller chercher le ballon et est difficile à prendre vers le bas après la capture.

21. Eagles de Philadelphie: CJ Henderson, CB, Floride

Bien que les Eagles aient besoin de s’adresser à un récepteur large, le cornerback est sans doute aussi grand qu’un trou. Henderson est un as de couverture qui autorise rarement les premiers essais et peut verrouiller son côté du terrain.

22. Buffalo Bills: K’Lavon Chaisson, Edge, LSU

Chaisson est en quelque sorte un poney à un tour, mais ce tour est bon. Il est presque exclusivement un rusher de vitesse debout sur le bord. Il ne joue pas avec beaucoup de puissance ou de technique. Mais quand vous pouvez survoler les bloqueurs, vous n’avez pas besoin de ces choses.

23. Patriots de la Nouvelle-Angleterre: Terrell Lewis, Edge, Alabama

Si Tom Brady quitte la Nouvelle-Angleterre, cela devient le choix le plus fascinant du premier tour. Il suffit de se demander si, à 67 ans, Bill Belichick voudra essayer de faire les choses avec un quart recrue. Au lieu de cela, il pourrait s’appuyer sur ce qu’il sait le mieux en prenant un accélérateur de passes polyvalent comme Lewis, qui a été entraîné par quelqu’un que Belichick fait confiance à Nick Saban.

24. New Orleans Saints: Jordan Love, QB, Utah State

D’une manière ou d’une autre, l’Amour devrait atterrir au premier tour. La cinquième année de contrôle sur un quart-arrière recrue est tout simplement trop précieuse pour que cela ne se produise pas. Surtout en ce qui concerne un quart-arrière qui pourrait être le mieux servi assis une saison pour affiner son immense talent.

25. Vikings du Minnesota: Austin Jackson, OT, USC

C’est un choix sur lequel je suis coincé, même si c’est aussi profondément dans le premier tour. Jackson est l’un des meilleurs bloqueurs de passes bloqués à gauche dans ce projet grâce à des pieds rapides qui lui permettent de refléter les speed rushers et de les faire rouler dans la poche. Kirk Cousins ​​aimera ça.

26. Miami Dolphins (via Houston Texans): Grant Delpit, S, LSU

Si Delpit tombe dans le repêchage, les Dolphins ne devraient pas hésiter à l’emmener avec leur troisième choix de première ronde. Miami doit effectuer plusieurs mises à niveau vers le secondaire, et Delpit peut aider à réparer au mieux une unité de couverture intermédiaire.

27. Seahawks de Seattle: Julian Okwara, Edge, Notre Dame

Okwara n’est peut-être pas un accélérateur de vitesse bizarre comme Chaisson, et certains préfèrent le concasseur irlandais de passes Khalid Kareem, mais il a la taille et un assez bon athlétisme. Le plus important pour Seattle est qu’Okwara a une longueur de 6’5 et peut garder les bloqueurs hors de ses blocs. Avec le bon coaching, il peut être un vol.

28. Ravens de Baltimore: Justin Jefferson, WR, LSU

Avec le MVP Lamar Jackson, les Ravens entreront dans la saison 2020 comme l’un des favoris pour remporter le Super Bowl. Pour la plupart, les Ravens sont mis en attaque avec un problème flagrant. Ce serait un récepteur large n ° 1. Marquise Brown est un bon joueur, mais peut-être pas une cible principale. Jefferson pourrait l’être.

29. Titans du Tennessee: Kenneth Murray, LB, Oklahoma

Murray n’est peut-être pas un secondeur traditionnel, mais il peut en faire assez pour être un choix valable pour les Titans. Murray a une bonne vitesse pour un secondeur et peut être un atout lors de blitz.

30. Packers de Green Bay: Patrick Queen, LB, LSU

Le secondeur des Packers Blake Martinez est un joueur autonome et Green Bay pourrait laisser la machine de plaquage marcher. Bien que ses numéros de tacle soient impressionnants – un nombre incroyable de 443 au cours des trois dernières saisons – il ne fait tout simplement pas beaucoup de jeux d’impact. Au lieu de le payer, les Packers pourraient le remplacer par Queen, un athlète de haut niveau avec de la gamme.

31. San Francisco 49ers: Trevon Diggs, CB, Alabama

Si le Super Bowl a montré une chose au sujet de la défense de San Francisco, l’équipe a un jeu douteux au cornerback. Diggs est un peu brut, mais il est difficile de dire non à un cornerback de 6’2 avec athlétisme et physique.

32. Chefs de Kansas City: Kristian Fulton, CB, LSU

Bien que Chris Jones soit le plus grand joueur autonome de Kansas City, on ne peut pas ignorer que l’équipe pourrait perdre les demi de coin Bashaud Breeland et Kendall Fuller pendant la morte-saison. Si l’un ou l’autre a disparu et qu’il y a un peu de retard sur les secondeurs à la fin du premier tour, les Chiefs pourraient se tourner vers Fulton.

DEUXIÈME TOUR

33. Cincinnati Bengals: Brandon Aiyuk, WR, Arizona State

34. Indianapolis Colts (via Washington): Neville Gallimore, DT, Oklahoma

35. Detroit Lions: Jeff Gladney, CB, TCU

36. Giants de New York: Zack Baun, LB, Wisconsin

37. Los Angeles Chargers: Jaylon Johnson, CB, Utah

38. Panthères de la Caroline: Jacob Eason, QB, Washington

39. Miami Dolphins: D’Andre Swift, RB, Géorgie

40. Arizona Cardinals: Marlon Davidson, DL, Auburn

41. Cleveland Browns: Prince Tega Wanogho, OT, Auburn

42. Jacksonville Jaguars: Isaiah Wilson, OT, Géorgie

43. Chicago Bears (via Las Vegas Raiders): Cole Kmet, TE, Notre Dame

44. Colts d’Indianapolis: Yetur Gross-Matos, Edge, État de Penn

45. Boucaniers de Tampa Bay: Lucas Niang, OT, TCU

46. ​​Denver Broncos: UN J. Terrell, CB, Clemson

47. Atlanta Falcons: Lloyd Cushenberry, OG / C, LSU

48. New York Jets: Josh Uche, Edge, Michigan

49. Pittsburgh Steelers: Hunter Bryant, TE, Washington

50. Chicago Bears: Jake Fromm, QB, Géorgie

51. Dallas Cowboys: Ross Blacklock, DT, TCU

52. Los Angeles Rams: Curtis Weaver, Edge, Boise State

53. Philadelphia Eagles: K.J. Hamler, WR, État de Penn

54. Buffalo Bills: Jalen Reagor, WR, TCU

55. Atlanta Falcons (via les New England Patriots): Damon Arnette, CB, État de l’Ohio

56. Miami Dolphins (via New Orleans Saints): Khalid Kareem, Edge, Notre Dame

57. Houston Texans: J.K. Dobbins, RB, Ohio State

58. Vikings du Minnesota: Cameron Dantzler, CB, État du Mississippi

59. Seahawks de Seattle: Adam Trautman, TE, Dayton

60. Corbeaux de Baltimore: Jonathan Greenard, Edge, Floride

61. Titans du Tennessee: Raekwon Davis, DL, Alabama

62. Packers de Green Bay: Donovan Peoples-Jones, WR, Michigan

63. Kansas City Chiefs (via San Francisco 49ers): Clyde Edwards-Helaire, RB, LSU

64. Seattle Seahawks (via les chefs de Kansas City): Bryce Hall, CB, Virginie