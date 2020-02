Repêchage simulé de la NFL 2020: ces équipes devraient effectuer des transactions au 1er tour

Les métiers sont la partie la plus intrigante de tout repêchage de la NFL. Ce ne sera pas différent pour l’itération 2020. Quatre des 32 premiers choix ont déjà été déplacés, mais ils viennent tous au choix no 18 ou plus tard.

Rassurez-vous, de nombreux choix dans le top 10 seront déplacés. L’année dernière, 12 choix au premier tour ont changé de mains. Cela inclut le n ° 30 échangé trois fois.

Le projet de simulation de cette semaine pourrait ne pas explorer des métiers aussi complexes, mais il fait des prédictions sur les équipes qui pourraient se déplacer au premier tour.

1. Bengals de Cincinnati: Joe Burrow, QB, LSU

2. Washington: Chase Young, DE, État de l’Ohio

À quand remonte la dernière fois que les premier et deuxième choix du repêchage étaient si évidents avant le NFL Scouting Combine? C’était peut-être en 2015, lorsque Jameis Winston et Marcus Mariota ont terminé premier et deuxième. Avant eux, c’était probablement 2010 avec Sam Bradford et Ndamukong Suh. Tout cela signifie vraiment que nous devrions facilement être en mesure de prédire le projet de 2025 le moment venu.

COMMERCE: Miami envoie les choix n ° 5 et 18 à Détroit pour le choix n ° 5.

3. Dolphins de Miami: Tua Tagovailoa, QB, Alabama

Les Dolphins ont beaucoup de munitions à tirer pour récupérer Tagovailoa. Alors que les équipes directement devant elles n’ont pas besoin d’un quart-arrière, les équipes derrière elles en ont besoin. Au lieu de changer les choses, ils peuvent déplacer un excédent de capital provisoire.

4. Giants de New York: Isaiah Simmons, LB, Clemson

Si Miami négocie jusqu’au n ° 3, la spéculation avec le projet commence avec les Giants. S’ils peuvent combattre le bon partenaire, ils pourraient même reculer de quelques choix et obtenir un plaquage offensif de niveau débutant dans le top 10. S’ils restent ici, ils pourraient poursuivre un joueur de superstar comme Simmons. La défense de New York est faible sur les meneurs de jeu et le passeur Markus Golden est un agent libre.

5. Lions de Detroit: Jeff Okudah, CB, Ohio State

Aucune équipe n’a abandonné plus de 284,4 verges par match de Detroit la saison dernière, et ce fut particulièrement mauvais en fin de match, accordant plus de 300 verges par match au cours des trois dernières semaines. Les Lions ont besoin d’un cornerback de verrouillage comme Okudah. Ils auraient raison de le prendre au troisième rang du classement général, ce serait donc un coup d’État que de le reculer et de l’emmener avec un autre choix de première ronde cette année.

6. Chargeurs de Los Angeles: Justin Herbert, QB, Oregon

À moins d’une signature d’agent libre, les Chargers ont définitivement besoin d’Herbert au premier tour de cette année. S’ils le font, le reste de leur plan d’intersaison doit impliquer l’amélioration d’une ligne offensive poreuse.

COMMERCE: Jacksonville envoie les choix n ° 9 et 42 à la Caroline pour le choix n ° 7

7. Jacksonville Jaguars (via Carolina Panthers): Derrick Brown, DT, Auburn

Si Brown n’est pas sélectionné dans les six premiers choix, les Jaguars seraient intelligents pour sauter et ne risqueraient pas de le perdre. Jacksonville avait l’une des pires défenses contre la course de la NFL la saison dernière, et Brown devrait aider à l’améliorer. Avec deux choix au premier tour en raison du commerce avec Jalen Ramsey, les Jaguars pouvaient faire preuve de créativité.

8. Cardinals de l’Arizona: Tristan Wirfs, OT, Iowa

Si quelques échanges se produisent devant eux, les Cardinals pourraient avoir de la chance et avoir leur choix de monteurs de lignes offensifs. Wirfs est peut-être un bon tacle, mais il est sensationnel. Il a les équipes d’athlétisme convoitées et aiderait à garder Kyler Murray debout.

9. Panthers de la Caroline: Javon Kinlaw, DT, Caroline du Sud

La meilleure façon pour un nouvel entraîneur-chef de remodeler une formation dans sa vision est d’acquérir des choix de repêchage. Avec un contrat de sept ans en main, le nouvel entraîneur des Panthers, Matt Rhule, pourrait adopter cette approche en Caroline. Transmettre Brown sera difficile, mais obtenir un choix de deuxième ronde supplémentaire cette année pourrait en valoir la peine. Bien que Kinlaw ne soit pas le bourreau de course de Brown, il est un talent hors pair qui crée une pression au milieu.

COMMERCE: Las Vegas envoie les choix n ° 12, 80 et un second round 2021 à Cleveland pour le choix n ° 10

10. Las Vegas Raiders: Jerry Jeudy, WR, Alabama

Une autre équipe avec plusieurs choix au premier tour est les Raiders, qui pourraient également faire preuve de créativité. Plus précisément, ils voudront peut-être devancer les Jets pour prendre le large qu’ils préfèrent. Cela pourrait être Jeudy, un récepteur fluide qui devrait avoir un impact immédiat dans la NFL.

11. Jets de New York: CeeDee Lamb, WR, Oklahoma

C’est vrai, les Jets pourraient prendre un tacle offensif ici, et ce serait un bon choix. Sam Darnold n’a presque pas d’armes sur offensem. Robby Anderson, son meilleur receveur large, pourrait signer ailleurs cette intersaison. Garder la poche de Darnold propre, c’est bien, mais il doit lancer la balle à quelqu’un.

12. Cleveland Browns: Jedrick Wills, OT, Alabama

Une fois de plus, les Browns ont un nouveau directeur général et entraîneur-chef, et ils pourraient profiter de la profondeur du tacle offensif du repêchage et descendre tout en obtenant des choix supplémentaires. Que ce soit Wills, Georgia Thomas Andrew ou Louisville Mekhi Becton, ils devraient être en mesure de trouver un tacle de départ dans cette gamme.

13. Colts d’Indianapolis: Jordan Love, QB, État d’Utah

Surprise! La production de Love a chuté en 2019, mais les Colts pourraient devenir désespérés après une saison de haut en bas de Jacoby Brissett une fois qu’il a remplacé Andrew Luck. Si les Colts se persuadent que Love est vraiment le prochain Patrick Mahomes, ils lui sauteront dessus dans le top 15.

14. Buccaneers de Tampa Bay: Mekhi Becton, OT, Louisville

Regardez, bien sûr, les Buccaneers ont besoin de comprendre le quart-arrière et leur passe rapide. Mais année après année, cette équipe parvient à ignorer la ligne offensive. Depuis 2016, Tampa Bay n’a recruté que deux joueurs de ligne offensive. Pas deux plaqués ou deux gardes. Deux au total en quatre projets.

15. Broncos de Denver: Henry Ruggs III, WR, Alabama

Nous sommes de retour à Ruggs à Denver. Ça va juste. Ruggs est un récepteur de vitesse profonde et le quart-arrière des Broncos Drew Lock est un spécialiste de la balle profonde. Prochain.

16. Atlanta Falcons: A.J. Epenesa, DE, Iowa

Si Epenesa est disponible pour les Falcons, il est difficile de dire non. Les Falcons pourraient perdre Vic Beasley et Adrian Clayborn cet intersaison, et Takkarist McKinley est un agent libre après la saison 2020. La situation de la ruée vers les passes pour Atlanta est terrible.

17. Cowboys de Dallas: Grant Delpit, S, LSU

N’oubliez pas, après la saison 2018, les gens étaient gaga pour Delpit. Comme, le top cinq des gaga. Son 2019 a été un peu décevant, mais il a été blessé et a demandé de jouer plus souvent en sécurité profonde. Quand il est en bonne santé, c’est un meneur de jeu.

18. Detroit Lions (via Pittsburgh via Miami): K’Lavon Chaisson, Edge, LSU

Malgré l’ajout de Trey Flowers à la dernière saison, les Lions ont toujours besoin de quelqu’un qui puisse rejoindre le quart-arrière. Chaisson est un peu une projection, mais dans le bon système, il peut avoir un impact en tant que joueur de pointe.

19. Las Vegas Raiders (via Chicago Bears): Trevon Diggs, CB, Alabama

Les Raiders ont emmené Trayvon Mullen au deuxième tour l’an dernier et pourraient lui trouver un partenaire à l’extérieur au premier tour cette année. Diggs est un gros cornerback qui peut appuyer et coller avec des récepteurs de vitesse, même à 6’2.

20. Jaguars de Jacksonville: (via les Rams de Los Angeles): Kristian Fulton, CB, LSU

Les Jaguars sont devenus une bonne équipe il y a quelques saisons grâce à une défense stellaire. Avec un deuxième choix au premier tour dans le repêchage, ils peuvent reconstruire ce côté de la balle de façon considérable. Fulton a une bonne taille et une bonne vitesse pour la position, et peut jouer dans la fente ou à l’extérieur.

21. Eagles de Philadelphie: Laviska Shenault Jr., WR, Colorado

Une course sur les défenseurs devant eux pourrait être bénéfique pour les Eagles. Cela permettrait à un récepteur large de leur glisser, que ce soit Shenault, Clemson’s Tee Higgins ou Penn State’s K.J. Hamler.

22. Buffalo Bills: Tee Higgins, WR, Clemson

Les Bills manquent d’un récepteur large avec une taille qui peut faire la différence. Higgins, à 6’4 avec des compétences de saut en balle, coche cette case. Higgins va se fourrer dans le repêchage car sa vitesse est relativement normale. Mais peu de receveurs peuvent l’égaler pour sa capacité à monter et à récupérer le ballon.

23. Patriots de la Nouvelle-Angleterre: Jacob Eason, QB, Washington

Au cours de toute autre année où ils n’auront pas de choix de deuxième ronde, les Patriots reculeraient probablement. Mais des choses étranges se produisent lorsqu’un quart-arrière est en jeu. Dans ce cas, c’est pour avoir la chance de faire atterrir un joueur de projet à l’envers dans Eason. Les Patriots pouvaient passer de Drew Bledsoe à Tom Brady à un clone de Drew Bledsoe.

COMMERCE: Miami envoie les choix n ° 26 et 70 à la Nouvelle-Orléans pour le choix n ° 24

24. Miami Dolphins (via Houston Texans): Andrew Thomas, OT, Géorgie

Les dauphins ont vraiment les munitions pour faire ce qu’ils veulent dans ce projet. S’ils voient un joueur qu’ils convoitent, ils seraient intelligents pour l’avoir. Thomas a de l’expérience sur les deux spots de tacle et s’est bien familiarisé avec le côté gauche au cours des deux dernières saisons.

25. Vikings du Minnesota: Josh Jones, OT, Houston

Thomas et Jones sont tous les deux tombés un peu dans le faux tirage de cette semaine, mais n’oubliez jamais que personne ne sait vraiment ce qui va se passer le soir du repêchage. Si Jones glisse, les Vikings peuvent arrêter sa chute libre au n ° 25 et Riley Reiff peut enfin être déplacé du point d’attaque gauche.

26. New Orleans Saints: CJ Henderson, CB, Floride

Un échange pour les Saints est l’idéal car ils n’ont pas de choix de deuxième ronde cette année. S’ils manquent Love et Eason, ils pourraient attendre un an de plus sur une perspective de quart-arrière. Au lieu de cela, ils pourraient se tourner vers la partie arrière de la défense, où l’équipe manque cruellement de coins extérieurs en plus de Marcus Lattimore. Bien sûr, Janoris Jenkins est là, mais il pourrait être une coupe d’économie d’argent.

COMMERCE: Kansas City envoie les choix n ° 32 et 63 à Seattle pour le choix n ° 27

27. Chiefs de Kansas City (via les Seahawks de Seattle): Patrick Queen, LB, LSU

Ce commerce concernait tout autant le penchant de Seattle pour conclure des accords que toute autre chose. Les chefs voudront peut-être remonter pour accrocher la reine avant que les Packers ne le prennent. Queen est un joueur qui, je pense, deviendra chaud avant le repêchage, et les Chiefs ont grandement besoin de l’aide du secondeur. L’autre grand besoin de l’équipe – le porteur de ballon – peut être trouvé à tout moment.

28. Corbeaux de Baltimore: Terrell Lewis, Edge, Alabama

En tant que chasseur de passes hybride, Lewis est la solution idéale pour Baltimore. Lewis est un chasseur de passes longues et rapides qui pourrait remplacer Matt Judon s’il part en agence libre.

29. Titans du Tennessee: Austin Jackson, OT, USC

Les Titans n’ont pas choisi l’option de cinquième année de Jack Conklin, ce qui devrait vous dire ce qu’ils pensent du choix de première ronde de 2016. Dans une équipe qui priorise la course, il est impératif que la ligne du Tennessee reste solide. L’expérience de Jackson est au tacle gauche, mais il est trop bon pour passer au n ° 29.

30. Packers de Green Bay: Justin Jefferson, WR, LSU

Imaginez forcer Aaron Rodgers à se produire dans le crépuscule de sa carrière en lançant des personnages comme Jake Kumerow, Allen Lazard, Equanimeous St. Brown et Marquez Valdes-Scantling. Obtenez Rodgers un vrai récepteur avant qu’il ne soit trop tard.

31. San Francisco 49ers: Jeff Gladney, CB, TCU

Si Gladney réussit bien à la moissonneuse-batteuse, c’est un joueur qui pourrait sauter dans la partie arrière du premier tour. Ahkello Witherspoon a connu une troisième saison difficile, et les 49ers pourraient chercher à renforcer leur talent au secondaire.

32. Seattle Seahawks: Zack Baun, LB, Wisconsin

Baun n’est pas un rusher de bord traditionnel, mais cela ne l’a pas arrêté en 2019. Il a terminé la saison avec 12,5 sacs et 19,5 plaqués pour perte pour le Wisconsin, et ses compétences en tant que secondeur de vitesse debout se traduisent dans la NFL.