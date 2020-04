Repêchage simulé de la NFL 2020: CJ Henderson peut aider à réparer la défense des Falcons

L’entraîneur-chef des Falcons d’Atlanta, Dan Quinn, s’inquiète peut-être de sa sécurité d’emploi. Quinn a maintenant entraîné cinq saisons à Atlanta. Son équipe a remporté le Super Bowl en 2016, a perdu lors de la ronde divisionnaire en 2017 et a eu un dossier de 7-9 lors de chacune des deux dernières saisons.

La raison des difficultés des deux dernières saisons est la défense de l’équipe. Atlanta s’est classée 23e en points autorisés la saison dernière et 19e en termes de revirements. Il suffit de dire que la fixation de la défense devrait être la première priorité des Falcons pour le reste de cette intersaison.

Dans la maquette provisoire des écrivains de la SB Nation NFL, Dave Choate de The Falcoholic assume ici le rôle de directeur général Thomas Dimitroff.

16: Falcons d’Atlanta: CJ Henderson, CB, Floride

Choisissez: Parfois, les étoiles s’alignent simplement. Je suis un grand fan de Javon Kinlaw et je l’aurais attrapé en un instant ici, mais les Falcons ont un énorme trou au coin en ce moment. Dans ce scénario, sans doute le deuxième meilleur virage de la classe vient de tomber dans leurs tours, ce qui leur permet de résoudre un problème à la fois maintenant et à l’avenir.

Henderson a la taille, la longueur, la vitesse et le profil athlétique global pour être un cornerback Quinn idéal. Un peu de négligence et d’accroche de sa part ne devrait pas empêcher les Falcons de l’accrochage, et si le projet se déroule de cette façon, je pense qu’il est absolument le choix logique.

Henderson donne également aux Falcons 3-4 des coins intéressants pour les jeunes, avec lui comme la meilleure option probable et Isaiah Oliver, Kendall Sheffield et Jordan Miller ont tous la possibilité d’être de vrais contributeurs. Je serais assez content de cela, même si pour la deuxième année consécutive je n’ai pas obtenu le tacle défensif dominant que je voulais (Buffalo’s Ed Oliver).

Une analyse: Les Falcons ont fait un grand pas cette saison, en signant le passe-passe Dante Fowler à un contrat de 48 millions de dollars sur trois ans. Cela a comblé le plus grand besoin de l’équipe, mais Atlanta pourrait toujours utiliser une aide pour se précipiter. Il y a aussi quelques options ici, dont K’Lavon Chaisson de LSU et Yetur Gross-Matos de Penn State. A.J. de l’Iowa Epenesa serait également un choix intéressant. Il est comme un croisement entre Kinlaw et Gross-Matos dans ce qu’il peut faire.

Henderson conviendrait parfaitement. Sheffield devrait être en mesure de remplacer le Desmond Trufant disparu. Henderson pourrait jouer l’autre endroit. Isaiah Oliver est plus un cornerback nickel. Dans la défense Cover 3 d’Atlanta, Henderson pourrait briller grâce à ses excellentes habiletés de balle.

La plus grande question à propos de ce choix est de savoir ce dont la défense des Falcons a le plus besoin: un autre pass rusher ou un autre cornerback.

Cinq premiers joueurs restants:

14. Justin Jefferson, WR, LSU

15. Justin Herbert, QB, Oregon

16. K’Lavon Chaisson, Edge, LSU

18. Kenneth Murray, LB, Oklahoma

19. Patrick Queen, LB, LSU

À 11 h HE, les Cowboys de Dallas sont prêts avec le choix n ° 17, gracieuseté de Dave Halprin de Blogging the Boys.

