Repêchage simulé de la NFL 2020: comment le LSU peut entrer dans l’histoire au 1er tour

Pensez au repêchage 2004 de la NFL. Les temps étaient meilleurs alors. Nous aimions vraiment Usher et Napoleon Dynamite, et le seul politicien trop bronzé qui comptait était Arnold Schwarzenegger. Et Facebook a lancé. Très bien, peut-être que les choses étaient horribles en 2004 aussi.

Mais cette année-là, quelque chose de spécial s’est produit le 24 avril. Après que le repêchage a commencé maladroitement avec Eli Manning et Philip Rivers, un record de six Hurricanes de Miami a ensuite été enregistré au premier tour. Comptez-les: Sean Taylor, Kellen Winslow II, Jonathan Vilma, D.J. Williams, Vernon Carey et Vince Wilfork.

Certains pensaient que l’année dernière, l’Alabama pourrait égaler Miami pour le plus grand nombre de choix de première ronde pour une école du repêchage. Cela ne s’est pas produit. Le Crimson Tide n’avait que la moitié de ce nombre au premier tour, avec Quinnen Williams, Jonah Williams et Josh Jacobs tous en 32 premiers.

Le record de Miami pourrait être égalé au repêchage de la NFL 2020, cependant.

Mais pas par l’Alabama.

Au lieu de cela, ce pourrait être les rivaux du Tide au LSU. Après une saison de championnat national, les Tigers sont assurés d’avoir le choix n ° 1 avec le quart Joe Burrow. Après cela, les choses deviennent intéressantes avec plusieurs défenseurs et un récepteur large. Le projet de simulation de cette semaine examine comment LSU pourrait entrer dans l’histoire avec six choix de première ronde:

1. Bengals de Cincinnati: Joe Burrow, QB, LSU

Voici votre semaine à Joe Burrow: il était comparé à Tom Brady. Une girafe porte son nom. Heck, vous pouvez même acheter une peinture de Burrow soufflant sur un cigare sur Etsy pour le prix bas et bas de 49,99 $. Rendez-vous la semaine prochaine lorsque Burrow est toujours le premier choix pour les Bengals et je dois trouver quelque chose à écrire à ce sujet.

2. Washington: Chase Young, DE, État de l’Ohio

John Keim d’ESPN a émis l’idée que Washington s’échangerait du deuxième choix. C’est vrai, Washington pourrait obtenir un retour de franchise pour le choix n ° 2. Mais il est également vrai que Washington laisserait passer une chance de prendre un accélérateur de passes qui change la donne à un moment où la position est plus importante que jamais. Ne soyez pas Washington, Washington.

3. Lions de Détroit: Jeff Okudah, CB, Ohio State

Comme l’explique Jeremy Reisman de Pride of Detroit, les Lions ont beaucoup de besoins, et le demi de coin est sans doute le meilleur. Ainsi, bien que l’entraîneur-chef Matt Patricia ait une philosophie de construction médiane sur la défense, le choix pourrait être Okudah.

4. Giants de New York: Jedrick Wills, OT, Alabama

C’est amusant de voir comment un seul match entre deux mauvaises équipes peut avoir un impact aussi énorme. New York et Washington ont joué l’un des matchs les plus excitants de la saison au cours de la semaine 16. C’était une victoire de 41-35 en prolongation pour les Giants. C’était aussi le Chase Young Bowl. Le perdant, Washington, devient Young. Le vainqueur, New York, choisit celui qu’il décide comme le meilleur tacle offensif du repêchage.

5. Miami Dolphins: Tua Tagovailoa, QB, Alabama

Tagovailoa a eu de bonnes nouvelles récemment après avoir subi une chirurgie de la hanche à la mi-novembre. Alors que des équipes comme Miami vont pousser et pousser Tagovailoa à la NFL Scouting Combine, ce fut une première étape très positive.

6. Chargeurs de Los Angeles: Justin Herbert, QB, Oregon

Comme Geoff Schwartz l’a expliqué récemment, si Herbert est là pour les Chargers avec le sixième choix, ils devraient le prendre. Bien sûr, le directeur général Tom Telesco pourrait aimer ses options internes comme Tyrod Taylor, mais personne sur la liste de Los Angeles n’est un quart-arrière de franchise potentiel comme Herbert.

7. Panthers de la Caroline: Derrick Brown, DT, Auburn

Choisir entre Brown et Isaiah Simmons de Clemson sera une tâche difficile pour Carolina. Les deux font partie des perspectives d’élite du projet et font des choses très différentes. Le choix entre eux sera philosophique sur le team building.

8. Cardinals de l’Arizona: Mekhi Becton, OT, Louisville

Beaucoup diront qu’il n’y a plus guère de différence entre la valeur d’un tacle gauche et un tacle droit sur une liste de la NFL. Pourtant, il y a quelque chose à dire sur la protection du côté aveugle du quart-arrière. C’est pourquoi Becton pourrait obtenir le feu vert sur les Tristan Wirfs de l’Iowa.

9. Jaguars de Jacksonville: Isaiah Simmons, LB, Clemson

À la suite de la superbe retraite de Telvin Smith l’année dernière, les Jaguars ont perdu un certain degré d’athlétisme et de capacité à jouer en défense. Simmons pourrait changer cela rapidement. À une époque où les sous-packages sur la défense sont la norme, Simmons serait un atout polyvalent qui fait à peu près tout.

10. Cleveland Browns: Tristan Wirfs, OT, Iowa

Tout le monde sait que les Browns ont besoin de deux plaqués offensifs pour cette intersaison. Greg Robinson était une déception la saison dernière au tacle gauche, et c’est un agent libre. Le plaqueur droit Chris Hubbard est ordinaire depuis son départ de Pittsburgh pour Cleveland. Les Browns devraient repêcher qui ils aiment le plus au tacle.

11. Jets de New York: Andrew Thomas, OT, Géorgie

Le choix pour les Jets dans les faux projets est souvent un récepteur large. S’il est vrai que la situation des receveurs à New York est désastreuse, les deux plaqués offensifs de départ de l’équipe sont des agents libres. Oui. Bien qu’ils puissent finir par retirer le quatrième tacle offensif du tableau, cela n’a pas autant d’importance dans un repêchage riche en talents pour le poste.

12. Las Vegas Raiders: Jerry Jeudy, WR, Alabama

Ce gars Jerry Jeudy, l’homme, serait un ajustement parfait pour les Raiders. Ce mec attrape tout, mec. J’aime appeler ce gars Marvin Harrison 2.0, mec.

13. Colts d’Indianapolis: CeeDee Lamb, WR, Oklahoma

Alors que les Colts pourraient facilement opter pour un joueur comme le plaqueur défensif de la Caroline du Sud Javon Kinlaw, l’équipe pourrait utiliser une autre arme pour quiconque joue le quart-arrière. C’est peut-être Tom Brady. C’est peut-être Philip Rivers. Ou même Jameis Winston.

14. Tampa Bay Buccaneers: Javon Kinlaw, DT, Caroline du Sud

Les Buccaneers ont peut-être mené la NFL en défense contre la course la saison dernière, mais ils pourraient toujours utiliser un joueur comme Kinlaw au milieu de leur défense. Le premier tour est léger sur les rushers, donc Tampa Bay pourrait aller après Kinlaw pour combler ce besoin. Bien sûr, cela suppose que Kinlaw dure aussi longtemps. Il devrait être une vedette hors concours à la fin du mois.

15. Broncos de Denver: Henry Ruggs III, WR, Alabama

16. Atlanta Falcons: A.J. Epenesa, DE, Iowa

J’ai été coincé avec ces deux pour les choix n ° 15 et 16 dans à peu près tous les faux tirages. Certaines choses ont tout simplement trop de sens. Essayez de m’en parler dans les commentaires.

17. Cowboys de Dallas: Marlon Davidson, DL, Auburn

Le choix idéal pour les Cowboys est probablement Kinlaw. Ils avaient besoin d’un tacle défensif créant de la pression depuis plusieurs années. Mais s’il fait quelques choix avant l’arrivée de Dallas, les choses deviendront intéressantes. Cela peut sembler tôt pour Davidson – et c’est probablement le cas – mais n’oubliez jamais que des choses étranges et inattendues se produisent dans le projet. Davidson est un joueur unique. Il a commencé quatre ans à la défensive pour Auburn et a beaucoup évolué la saison dernière. Mais à 280 livres, il a une certaine intrigue en tant que joueur intérieur à l’écart.

18. Dolphins de Miami (via Pittsburgh Steelers): Josh Jones, OT, Houston

Jones est un autre joueur qui pourrait être un contremarche grâce à ses pieds rapides et son athlétisme. Dans n’importe quelle autre année, il pourrait être en lice pour le top 10. Mais avec autant de plaqués, Miami pourrait accrocher un starter au milieu du premier tour.

19. Las Vegas Raiders (via Chicago Bears): Kenneth Murray, LB, Oklahoma

Je vais vous épargner la terrible usurpation d’identité de Jon Gruden avec ce choix. Cela fait des années que les Raiders n’ont pas eu de secondeur athlétique. L’équipe est mince à la position de la nouvelle année de ligue, donc Murray devrait être sur son radar au premier tour.

20. Jaguars de Jacksonville: (via les Rams de Los Angeles): Kristian Fulton, CB, LSU

Suite au commerce de Jalen Ramsey, les Jaguars se retrouvent dans le besoin d’un cornerback. UN J. Bouye est toujours un joueur solide, mais il n’a eu qu’une seule interception la saison dernière. Au n ° 20, les Jaguars devraient avoir leur choix de demi de coin après Okudah. C’est peut-être Fulton, le CJ Henderson de Floride ou même Cameron Dantzler du Mississippi State.

21. Eagles de Philadelphie: Laviska Shenault Jr., WR, Colorado

D’une manière ou d’une autre, Carson Wentz a réussi à lancer pour 4 039 verges la saison dernière tandis que son meilleur receveur large, Alshon Jeffery, avait 490 verges. C’est un peu bizarre. Et oui, les Eagles ont sans doute le meilleur duo serré de la NFL avec Zach Ertz et Dallas Goedert. Et le porteur de ballon Miles Sanders est un attrapeur de passes efficace. Mais l’ajout d’un joueur comme Shenault pourrait conduire Wentz à passer d’un passeur de 4 000 verges à un passeur de 5 000 verges.

22. Buffalo Bills: Curtis Weaver, Edge, Boise State

Buffalo avait déjà besoin d’un accélérateur de passes avant que Lorenzo Alexander ne se retire à la fin de la saison. En plus de la perte d’Alexander, Shaq Lawson est un agent libre. Les factures ont désespérément besoin d’aide pour se précipiter à la passe. Weaver n’a peut-être pas beaucoup de vitesse grésillante en tant que joueur de pointe, mais il était cohérent à Boise State et sait comment utiliser ses mains pour descendre des blocs. Buffalo peut l’aligner sur le bord, ou même le mettre à l’intérieur dans des situations de nickel.

23. Patriots de la Nouvelle-Angleterre: K’Lavon Chaisson, Edge, LSU

Chaisson pourrait convenir à la Nouvelle-Angleterre, étant donné que Jamie Collins et Kyle Van Noy sont des agents libres. Bill Belichick pourrait trouver la meilleure façon d’utiliser Chaisson pour remplacer l’un de ces joueurs.

24. New Orleans Saints: Jordan Love, QB, Utah State

Ceci est un autre choix sur lequel je suis coincé. N’oubliez pas que non seulement Drew Brees est l’un des plus anciens joueurs de la NFL, mais qu’il n’est pas officiellement signé pour la saison 2020. De plus, Teddy Bridgewater pourrait quitter cette intersaison.

25. Vikings du Minnesota: CJ Henderson, CB, Floride

Même s’il est facile de plaider pour un joueur de ligne offensive pour les Vikings, Mike Zimmer ignorerait-il aller chercher un cornerback? Depuis que Zimmer est devenu l’entraîneur-chef des Vikings en 2014, l’équipe a pris un cornerback au premier ou au deuxième tour à trois reprises. Il est accro!

26. Miami Dolphins (via Houston Texans): Trevon Diggs, CB, Alabama

Kevin Nogle de The Phinsider a récemment fait un travail formidable pour résumer tous les besoins de Miami pendant cette intersaison. Le quart-arrière et le plaquage offensif sont les deux grands évidents, et il y a des ajustements de valeur au premier tour. Cornerback est un autre grand besoin des Dolphins. L’accusation de violence domestique de Xavien Howard a été abandonnée, mais l’équipe pourrait encore se méfier et chercher à avancer. Cordrea Tankersley n’a également qu’une saison sur son contrat de recrue. Le moment pourrait être venu de prendre un joueur comme Diggs et d’entraîner ses compétences.

27. Seahawks de Seattle: Terrell Lewis, Edge, Alabama

La ligne défensive des Seahawks est un gâchis. Malgré l’ajout de Ziggy Ansah et Jadeveon Clowney, les Seahawks étaient près du bas de la NFL en sacs la saison dernière. Si Clowney part, Lewis pourrait être son remplaçant. Parce qu’il a joué à l’Alabama et s’est tenu debout, il est facile d’oublier que Lewis pèse 6 pouces 5 pouces et 252 livres. C’est presque la même taille que Clowney. Bien que Lewis ne soit pas l’athlète Clowney, il pourrait s’habituer de manière similaire. Espérons que la production viendra.

28. Corbeaux de Baltimore: Tee Higgins, WR, Clemson

Les Ravens ont des bouts serrés à Mark Andrews et Hayden Hurst. Ils ont des récepteurs de vitesse avec Marquise Brown et Willie Snead IV. Ce qu’ils n’ont pas, c’est un vrai récepteur extérieur large qui peut aller chercher le ballon. C’est le jeu de Higgins. Il pourrait être une star fantastique à Baltimore – et aider l’équipe à un Super Bowl.

29. Titans du Tennessee: Julian Okwara, Edge, Notre Dame

Les Titans ont absolument besoin de trouver un pass rusher pour courir face à Harold Landry. L’entraîneur-chef Mike Vrabel est en mesure de planifier des sacs avec sa ligne défensive et a retiré sept sacs la saison dernière de Kamalei Correa, y compris les séries éliminatoires. Imaginez ce qu’il pourrait faire avec un chasseur rapide de 6’5 passes comme Okwara.

30. Packers de Green Bay: Justin Jefferson, WR, LSU

C’est un autre choix sur lequel je reste optimiste. Jefferson a vraiment émergé dans l’attaque du LSU la saison dernière avec 1 540 verges et 18 touchés. Il ne fait aucun doute qu’il serait en mesure d’aider un ennuyeux Packers à passer l’offensive.

31. San Francisco 49ers: Grant Delpit, S, LSU

Avec Jimmie Ward entrant en agence libre, les 49ers pourraient le remplacer par Delpit pour maintenir le reste de la profondeur sur la liste. Delpit pourrait reculer aussi loin en raison de préoccupations concernant sa capacité de tacle. Mais c’est un meneur de jeu au secondaire et il a des outils spéciaux.

32. Chefs de Kansas City: Patrick Queen, LB, LSU

Un troisième joueur de LSU consécutif pour clôturer le premier tour, la reine rapide étant une excellente option pour les champions du Super Bowl. Le programme LSU est devenu une usine de secondeurs avec des joueurs comme Kwon Alexander, Deion Jones et Devin White tous issus de l’école au cours des cinq dernières années. Queen n’a été partant que pour une saison complète, mais il a le type de talent que les équipes veulent dans le secondeur moderne de la NFL.