Repêchage simulé de la NFL 2020: Franchise QBs qui pourraient participer aux 3 premiers tours

Si une équipe n’obtient pas de quart-arrière au premier tour, il est toujours possible de décrocher un quart-arrière de franchise au-delà des 32 premiers. C’est le scénario exploré dans le faux projet de cette semaine.

Le repêchage de la NFL 2020 comprend trois quart-arrière de premier tour sûrs: Joe Burrow de LSU, Justin Herbert de l’Oregon et Tua Tagovailoa de l’Alabama. Le quart-arrière de l’Utah State Jordan Love est souvent considéré comme un joueur de premier tour, mais il est tombé cette semaine. Ce n’était pas exprès. C’est plus un produit de ne pas faire de transactions dans cette simulation. Mais les choses seront intéressantes pour lui si les Patriots et les Saints – deux équipes de quart-arrière dans le besoin dans les années 20 – ne le prennent pas.

Après ces quatre premiers, un quart-arrière de ce repêchage pourrait-il être quelqu’un qui mène son équipe aux éliminatoires? Avec les choix de rémunération annoncés récemment, le faux projet de cette semaine va en profondeur de trois tours, ce qui signifie plus de quarts. Trois de plus, en fait, avec Jacob Eason de Washington, Jake Fromm de Géorgie et Jalen Hurts d’Oklahoma se classant tous dans le top 100.

1. Bengals de Cincinnati: Joe Burrow, QB, LSU

Voici les coups sur Burrow: il aura 24 ans pendant sa saison recrue et il n’a pas de fusée. C’est à peu près tout. Cela ne veut pas dire qu’il est une perspective sans faille, mais il a détruit plusieurs des dix meilleures équipes la saison dernière, a lancé plus de 5 000 verges dans une attaque de style NFL et a représenté 60 touchés. Le battage médiatique est légitime.

2. Washington: Chase Young, DE, État de l’Ohio

Une fin défensive est entrée dans le top six dans chacun des sept derniers repêches, et Young prolongera évidemment cette séquence. La question est de savoir comment il se compare à des joueurs comme Joey Bosa et Nick Bosa, Jadeveon Clowney, Bradley Chubb et Myles Garrett. Ce sont les joueurs contre lesquels il sera jugé. S’exprimant uniquement sur la façon dont ils étaient considérés comme des prospects sortant du collège, il est difficile de dire que Young est meilleur que Clowney. Mais il est certainement dans la conversation avec les autres.

3. Lions de Détroit: Isaiah Simmons, LB, Clemson

Celui que les Lions considèrent comme la deuxième meilleure perspective défensive du projet devrait être leur choix. Cela comprend Simmons, l’attaquant défensif Auburn Derrick Brown et le demi de coin de l’Ohio Jeff Okudah. Ils correspondent tous à un besoin de Detroit. La polyvalence de Simmons pourrait être utilisée par l’entraîneur-chef des Lions, Matt Patricia.

4. Giants de New York: Tristan Wirfs, OT, Iowa

Wirfs est sans doute le meilleur tacle offensif du repêchage et serait un ajustement parfait au tacle droit pour les Giants à côté du gardien Kevin Zeitler. Wirfs est un athlète monstre au mouvement fluide qui pourrait même se mettre au tacle gauche.

5. Miami Dolphins: Tua Tagovailoa, QB, Alabama

L’épidémie de coronavirus ajoute une autre couche au voyage de repérage bizarre de Tagovailoa. Avec tous les entraînements d’avant-projet annulés en raison de la pandémie, les médecins d’équipe n’obtiendront pas un examen plus approfondi de Tagovailoa. Il faut déterminer si c’est vraiment une préoccupation.

6. Chargeurs de Los Angeles: Justin Herbert, QB, Oregon

Il y a en fait des spéculations selon lesquelles Herbert pourrait être rédigé devant Tagovailoa. Quel que soit le quart-arrière laissé aux Chargers, ils devraient l’emmener. Cela leur permettrait de faire une transition en douceur de l’ère de Philip Rivers, avec Tyrod Taylor agissant comme un pont.

7. Panthers de la Caroline: Derrick Brown, DT, Auburn

Okudah devrait être en jeu pour les Panthers, étant donné que le vétéran James Bradberry devrait partir en agence libre et Donte Jackson n’a été que moyen en deuxième ronde en 2018. Mais Brown change la donne sur la ligne défensive et peut dominer les bloqueurs simples et briser la poche ouverte.

8. Arizona Cardinals: CeeDee Lamb, WR, Oklahoma

Lamb to the Cardinals commence à apparaître dans plus de faux projets. Après avoir signé l’attaquant gauche D.J. Humphries plus tôt cette intersaison, il diminue légèrement le besoin d’un bloqueur. La reconnexion de Lamb et Kyler Murray accélérerait le développement du quart-arrière.

9. Jaguars de Jacksonville: Jeff Okudah, CB, Ohio State

Les Jaguars ont éliminé un autre joueur en défense, cette fois-ci en déposant Calais Campbell pour un choix de cinquième ronde. Tant que la valeur est là avec le choix n ° 9, il serait logique que les Jaguars prennent le meilleur joueur défensif disponible. De loin, c’est Okudah dans ce scénario. Le joueur de ligne défensive de Caroline du Sud Javon Kinlaw serait également un choix fascinant.

10. Cleveland Browns: Mekhi Becton, OT, Louisville

Les Browns seront heureux si un seul tacle offensif se place devant eux avec le choix n ° 10. Becton serait un choix facile pour une équipe qui a grandement besoin de deux plaqués offensifs de départ. Becton s’adapte à la nouvelle attaque de l’entraîneur-chef Kevin Stefanski avec sa capacité à se déplacer à la limite.

11. Jets de New York: Jedrick Wills, OT, Alabama

Vous ne pouvez vraiment pas vous tromper en donnant aux Jets un tacle offensif ou un récepteur large avec le choix n ° 11. Bien que Wills ait surtout joué au tacle droit en Alabama, il pourrait passer à gauche dans la NFL. Cela pourrait permettre aux Jets de déplacer le choix de troisième ronde de 2019 Chuma Edoga pour attaquer ou garder à droite.

12. Las Vegas Raiders: Henry Ruggs III, WR, Alabama

Ruggs on the Raiders est tout simplement trop amusant à transmettre. En tant que récepteur de vitesse et sans doute le joueur le plus rapide du repêchage, Ruggs serait un bel hommage à Al Davis dans une année où les Raiders sont en mouvement. Cela signifie qu’il serait également à Las Vegas au lieu de Denver, ajoutant du carburant à la rivalité compte tenu du nombre de fans des Broncos qui semblent vouloir Ruggs.

13. Colts d’Indianapolis: Jerry Jeudy, WR, Alabama

Les Colts font pression pour obtenir un quart-arrière vétéran cet intersaison, ce qui pourrait leur permettre de passer la position au premier tour. La combinaison d’un quart-arrière éprouvé et d’un receveur comme Jeudy devrait aider les Colts à revenir dans les séries éliminatoires.

14. Buccaneers de Tampa Bay: Andrew Thomas, OT, Géorgie

C’est devenu un choix commun pour les Buccaneers dans les faux projets, et cela a du sens après que l’équipe ait mis l’étiquette de franchise sur Shaquil Barrett. Thomas pourrait remplacer Donovan Smith au tacle gauche et donner aux Buccaneers un tacle gauche classique qui pourrait être un joueur du Pro Bowl avec quelques ajustements à sa technique.

15. Broncos de Denver: Javon Kinlaw, DT, Caroline du Sud

Les Broncos ont besoin d’une aide en ligne défensive, et Kinlaw serait un vol avec le 15e choix. En trois ans à Caroline du Sud, le Kinlaw aux longs membres a eu presque autant de passes brisées (10) que de sacs (10,5). Pour un 320 livres, Kinlaw se déplace facilement. Il peut jouer sur trois fronts et a la taille pour combler les lacunes.

16. Atlanta Falcons: K’Lavon Chaisson, Edge, LSU

Dans une année où un chasseur de passes plus petit, Shaquil Barrett, a mené la NFL avec 19,5 sacs, Chaisson devrait être populaire auprès de nombreux prétendants. Pour les Falcons, s’il est utilisé correctement, il pourrait être ce qu’ils espéraient obtenir de Vic Beasley et Takk McKinley.

17. Cowboys de Dallas: Xavier McKinney, S, Alabama

Byron Jones est sur le point de quitter Dallas en libre-arbitre, et avec lui va un dos défensif avec la possibilité de jouer plusieurs positions. McKinney est polyvalent d’une manière différente. Il est à l’aise de jouer un rôle de sécurité unique, mais il peut aussi descendre et jouer la course. Il a également joué beaucoup de secondeur de nickel pour l’Alabama la saison dernière.

18. Miami Dolphins (via Pittsburgh Steelers): Austin Jackson, OT, USC

Jackson est un plaqueur gauche naturellement doué qui pensait avant la saison être destiné à figurer parmi les 10 premiers. Jackson est un bloqueur athlétique, mais doit jouer avec plus de puissance dans la NFL. Même s’il prendra un certain temps à se développer, Miami serait l’endroit idéal pour le laisser faire.

19. Las Vegas Raiders (via Chicago Bears): Kenneth Murray, LB, Oklahoma

Un receveur large et un secondeur serait un formidable doublé pour les Raiders avec leur paire de choix de première ronde. Murray est un secondeur offensif qui se déplace avec fluidité sur le terrain pour trouver le ballon.

20. Jacksonville Jaguars: (via Los Angeles Rams): A.J. Epenesa, DE, Iowa

Maintenant que Campbell est parti, et Yannick Ngakoue peut-être à suivre, les Jaguars ont besoin d’aide dès le départ. Epenesa est un bon défenseur polyvalent. Avec Josh Allen d’un côté, les Jaguars n’ont pas nécessairement besoin d’un accélérateur rapide comme Chaisson. Epenesa donnerait aux Jaguars une option plus complète.

21. Eagles de Philadelphie: Justin Jefferson, WR, LSU

Même si DeSean Jackson sera de retour, les Eagles ont cruellement besoin de meneurs de jeu en attaque. Jefferson peut jouer dans la machine à sous ou à l’extérieur, et a montré la saison dernière qu’il savait comment entrer dans la zone des buts.

22. Buffalo Bills: Laviska Shenault Jr., WR, Colorado

Les Bills ont une bonne menace de balle profonde (John Brown) et un récepteur de slot solide (Cole Beasley). Ce dont ils ont besoin, c’est d’un récepteur large plus complet qui peut faire un peu de tout. Voilà Shenault en bref.

23. Patriots de la Nouvelle-Angleterre: Julian Okwara, Edge, Notre Dame

Okwara est un peu un mystère car il a été frappé la saison dernière, n’a pas participé au NFL Scouting Combine et ne pourra pas faire d’entraînement privé. Mais si vous annulez sa performance de 2018, vous voyez un impressionnant rusher debout qui peut descendre des blocs. Il a besoin de mieux jouer la course, mais il obtiendrait un bon entraînement en Nouvelle-Angleterre.

24. New Orleans Saints: CJ Henderson, CB, Floride

Certains pensent qu’Henderson pourrait faire partie du top 15, de sorte que les Saints auraient la chance de l’avoir au numéro 24. La question est de savoir s’il faut ou non prendre un cornerback ou un récepteur large au lieu du quart-arrière de l’état de l’Utah Jordan Love.

25. Vikings du Minnesota: Trevon Diggs, CB, Alabama

Diggs est un joueur marginal au premier tour, mais les Vikings pourraient désespérément décrocher un cornerback. Ils ont libéré Xavier Rhodes, tandis que Mackensie Alexander et Trae Waynes sont des agents libres. Diggs doit être développé, mais il a des outils.

26. Miami Dolphins (via Houston Texans): Grant Delpit, S, LSU

Les Dolphins ont libéré le vétéran de la sécurité Reshad Jones, ce qui place la sécurité plus haut dans la liste des besoins de l’équipe. Delpit a un talent parmi les 10 premiers, mais son jeu a faibli la saison dernière alors qu’il luttait contre une blessure.

27. Seahawks de Seattle: Josh Jones, OT, Houston

S’il n’y a pas de passe-passe que les Seahawks aiment avec ce choix, ils pourraient prendre un plaquage offensif comme Jones au n ° 27. Le plaqueur gauche Duane Brown aura 35 ans au début de la saison prochaine, mais il est signé pour deux saisons supplémentaires . Jones pourrait commencer du côté droit, en remplacement de Germain Ifedi et éventuellement remplacer Brown.

28. Baltimore Ravens: Patrick Queen, LB, LSU

En acquérant Campbell, les Ravens ont obtenu un joueur qui les aidera à récupérer le quart-arrière avec quatre joueurs de ligne. Cela rend un secondeur comme Queen une option encore meilleure. Il peut patrouiller au milieu de la défense et compter sur son athlétisme pour retrouver la balle.

29. Titans du Tennessee: Terrell Lewis, Edge, Alabama

Les Titans ont vraiment eu du mal à récupérer le quart-arrière la saison dernière, en s’appuyant sur des joueurs comme Cameron Wake, âgé de 38 ans, et Kamalei Correa, un choix de deuxième ronde de 2016 qui a finalement rejoint la saison dernière lors de son entrée en agence libre. Lewis joue avec beaucoup d’agressivité, ce qui est bon ou mauvais, mais devrait pouvoir contribuer au début de sa carrière.

30. Packers de Green Bay: Brandon Aiyuk, WR, Arizona State

Voir Queen et Jefferson partis est une mauvaise nouvelle pour les Packers. Mais Aiyuk est un prix de consolation décent. Bien qu’Aiyuk ait été quelque chose d’une merveille d’un an à Arizona State, il a montré suffisamment d’habileté en tant que récepteur de rattrapage pour mériter un choix de première ronde.

31. San Francisco 49ers: A.J. Terrell, CB, Clemson

Ne laissez pas un jeu vous tromper: Terrell est un cornerback de qualité. Tout le monde sait que Terrell a été incendié par le receveur des LSU Ja’Marr Chase lors du match de championnat national. Presque tout le monde a été battu par le choix potentiel parmi les 10 premiers en 2021. Terrell a une taille solide et deviendra agressif au point de capture.

32. Chefs de Kansas City: Kristian Fulton, CB, LSU

Fulton correspond au même profil que l’ancien coéquipier du LSU Greedy Williams en ce qu’il est un demi de coin rapide avec une longueur qui peut refléter et jouer une couverture d’homme serré. Comme Williams, il est également un plaqueur suspect. Mais si une équipe peut entraîner une certaine ténacité dans son jeu, elle peut couvrir les récepteurs adverses en tête.

DEUXIÈME TOUR

33. Cincinnati Bengals: Jalen Reagor, WR, TCU

34. Indianapolis Colts (via Washington): Neville Gallimore, DT, Oklahoma

35. Detroit Lions: Jeff Gladney, CB, TCU

36. Giants de New York: Yetur Gross-Matos, Edge, État de Penn

37. Los Angeles Chargers: Jaylon Johnson, CB, Utah

38. Panthères de la Caroline: Jordan Love, QB, État d’Utah

39. Miami Dolphins: D’Andre Swift, RB, Géorgie

40. Arizona Cardinals: Isaiah Wilson, OT, Géorgie

41. Cleveland Browns: Antoine Winfield Jr., S, Minnesota

42. Jacksonville Jaguars: Ross Blacklock, DT, TCU

43. Chicago Bears (via Las Vegas Raiders): Jacob Eason, QB, Washington

44. Colts d’Indianapolis: Josh Uche, Edge, Michigan

45. Boucaniers de Tampa Bay: Marlon Davidson, DL, Auburn

46. ​​Denver Broncos: K.J. Hamler, WR, État de Penn

47. Atlanta Falcons: Lloyd Cushenberry, OG / C, LSU

48. New York Jets: Denzel Mims, WR, Baylor

49. Pittsburgh Steelers: Cole Kmet, TE, Notre Dame

50. Chicago Bears: Kyle Dugger, S, Lenoir-Rhyne

51. Dallas Cowboys: Jordan Elliott, DT, Missouri

52. Los Angeles Rams: Curtis Weaver, Edge, Boise State

53. Philadelphia Eagles: Cameron Dantzler, CB, État du Mississippi

54. Buffalo Bills: Khalid Kareem, Edge, Notre Dame

55. Atlanta Falcons (via les New England Patriots): Damon Arnette, CB, État de l’Ohio

56. Miami Dolphins (via New Orleans Saints): Jonathan Greenard, Edge, Floride

57. Houston Texans: J.K. Dobbins, RB, Ohio State

58. Vikings du Minnesota: Cesar Ruiz, G / C, Michigan

59. Seahawks de Seattle: Jason Strowbridge, DE, Caroline du Nord

60. Corbeaux de Baltimore: Tee Higgins, WR, Clemson

61. Titans du Tennessee: Raekwon Davis, DL, Alabama

62. Packers de Green Bay: Zack Baun, LB, Wisconsin

63. Kansas City Chiefs (via San Francisco 49ers): Clyde Edwards-Helaire, RB, LSU

64. Seattle Seahawks (via les chefs de Kansas City): Bryce Hall, CB, Virginie

TROISIÈME TOUR

65. Bengals de Cincinnati: Ezra Cleveland, OT, État de Boise

66. Washington: Prince Tega Wanogho, OT, Auburn

67. Lions de Détroit: Matt Peart, OT, Connecticut

68. Jets de New York (via les Giants de New York): Noah Igbinoghene, CB, Auburn

69. Panthères de la Caroline: Malik Harrison, LB, Ohio State

70. Miami Dolphins: Justin Madubuike, DT, Texas A&M

71. Chargeurs de Los Angeles: Lucas Niang, OT, TCU

72. Arizona Cardinals: UN J. Vert, CB, Oklahoma State

73. Jacksonville Jaguars: Jake Fromm, QB, Géorgie

74. Cleveland Browns: Akeem Davis-Gaither, LB, État des Appalaches

75. Indianapolis Colts: Saahdiq Charles, OT, LSU

76. Tampa Bay Buccaneers: Lamar Jackson, CB, Nebraska

77. Denver Broncos: Trey Adams, OT, Washington

78. Atlanta Falcons: Davon Hamilton, DT, État de l’Ohio

79. Jets de New York: Darrell Taylor, Edge, Tennessee

80. Las Vegas Raiders: Reggie Robinson, CB, Tulsa

81. Las Vegas Raiders (via Chicago Bears): Chase Claypool, WR, Notre Dame

82. Cowboys de Dallas: Adam Trautman, TE, Dayton

83. Denver Broncos (via Pittsburgh Steelers): Robert Hunt, G, Louisiane

84. Rams de Los Angeles: Cam Akers, RB, État de Floride

85. Philadelphia Eagles: Jeremy Chinn, S, sud de l’Illinois

86. Buffalo Bills: Netane Muti, G, État de Fresno

87. Patriots de la Nouvelle-Angleterre: Jalen Hurts, QB, Oklahoma

88. New Orleans Saints: Donovan Peoples-Jones, WR, Michigan

89. Vikings du Minnesota: Antonio Gandy-Golden, WR, Liberty

90. Texans de Houston: Larrell Murchison, DL, État de NC

91. Las Vegas Raiders (via Seattle Seahawks): James Lynch, DL, Baylor

92. Ravens de Baltimore: Matt Hennessy, C / G, Temple

93. Titans du Tennessee: Jonathan Taylor, RB, Wisconsin

94. Packers de Green Bay: Amik Robertson, CB, Louisiana Tech

95. Denver Broncos (via San Francisco 49ers): Leki Fotu, DT, Utah

96. Chefs de Kansas City: AJ Dillon, RB, Boston College

97. Cleveland Browns (via Houston Texans): Ashtyn Davis, S, Californie

98. Patriots de la Nouvelle-Angleterre: Jared Pinkney, TE, Vanderbilt

99. Giants de New York: Logan Wilson, LB, Wyoming

100. Patriots de la Nouvelle-Angleterre: Devin Duvernay, WR, Texas

101. Seahawks de Seattle: Colby Parkinson, TE, Stanford

102. Pittsburgh Steelers: Bradlee Anae, Edge, Utah

103. Eagles de Philadelphie: Jabari Zuniga, Edge, Floride

104. Los Angeles Rams: Ben Bartch, OT / G, St. John’s (Min.)

105. Vikings du Minnesota: Rashard Lawrence, DT, LSU

106. Corbeaux de Baltimore: Damien Lewis, G, LSU