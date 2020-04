Repêchage simulé de la NFL 2020: Jeff Okudah est un coin parfait pour les Lions de Détroit

Les deux premières saisons de l’entraîneur-chef Matt Patricia à Détroit n’ont pas été bonnes. Après une fiche de 6-10 lors de la première saison de Patricia, les Lions sont tombés à 3-12-1 en 2019 après que le quart-arrière Matthew Stafford a été perdu pendant une grande partie de la saison en raison d’une blessure.

Cela pourrait faire de Patricia’s Year 3 une saison décisive. Si les Lions luttent à nouveau, il pourrait être parti et le directeur général Bob Quinn pourrait ne pas être loin derrière. Pour essayer de réparer les choses, les Lions tentent de devenir les New England Patriots of the Rust Belt. Au cours des deux dernières années, l’équipe a fait venir d’anciens défenseurs des Patriots Jamie Collins, Trey Flowers, Duron Harmon et Danny Shelton. Le problème, c’est qu’ils n’ont pas leur version du demi de superstar Stephon Gilmore.

Jeremy Reisman de Pride of Detroit est là pour remédier à cela pour les Lions dans le 14e projet de simulation des écrivains SB Nation NFL.

3. Lions de Détroit: Jeff Okudah, CB, Ohio State

Reisman: Le choix de rêve ici est Chase Young, étant donné la lutte de Détroit pour précipiter le passeur l’année dernière. Mais son coéquipier, Okudah, est un beau prix de consolation. Même avant que les Lions de Detroit ne se séparent de Darius Slay, un cornerback extérieur de l’autre côté du terrain était un énorme besoin.

Okudah possède tout ce que les Lions désirent dans un coin de coin fermé: la taille, la forme physique et les compétences de couverture d’homme à homme qui sont nécessaires pour le programme de Patricia. Il est également un grand studier du jeu.

En vérité, il n’y a peut-être pas de joueur dans cette classe de repêchage qui convienne mieux à Detroit qu’à Okudah, et il aura un impact immédiat sur l’une des pires défenses de 2019. Dans un monde idéal, les Lions négocieraient et atterrir toujours Okudah à cinq ou six ans, mais le ramasser directement à trois est toujours une grande victoire pour Detroit.

Une analyse: Après les deux premiers choix logiques, mais ennuyeux, dans cette maquette, c’est là que les choses commencent à devenir un peu plus intéressantes. Autant les Lions ont besoin d’un cornerback comme Okudah, ils ont aussi besoin d’un meneur de jeu en défense comme Isaiah Simmons de Clemson. Le plaqueur défensif d’Auburn Derrick Brown serait également un bon choix. Mais si vous mélangez besoin et valeur ensemble, Okudah a le plus de sens.

Cinq premiers joueurs restants:

2. Isaiah Simmons, LB, Clemson

5. Derrick Brown, DT, Auburn

6. Tristan Wirfs, OT, Iowa

7. Jerry Jeudy, WR, Alabama

8. Tua Tagovailoa, QB, Alabama

