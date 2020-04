Repêchage simulé de la NFL 2020: Jordan Love peut-il être la sauvegarde de Tom Brady pour les Bucs?

L’éclaboussement le plus choquant de cette saison morte de la NFL a été le quart-arrière du Temple de la renommée Tom Brady qui a quitté les New England Patriots pour les Buccaneers de Tampa Bay. Non seulement Brady s’est accroché à Tampa Bay, mais il l’a fait grâce à un contrat de 50 millions de dollars sur deux ans. Cela met fin à l’ère Jameis Winston inoubliable de cinq ans qui n’a produit qu’une seule saison gagnante.

Brady rejoint une attaque de Tampa Bay qui a quelques pièces, à savoir au large receveur avec Mike Evans et Chris Godwin. C’est sans doute le meilleur groupe de receveurs que Brady ait eu depuis que Randy Moss était sur les Patriots en 2007. Tampa a également une bonne ligne offensive intérieure et un jeu de course assez décent.

Pourtant, avec Brady étant si statuesque dans la poche, les Buccaneers pourraient s’améliorer à la position de plaquage offensif. En défense, les Buccaneers ont un front de haut niveau à sept. Le secondaire, cependant, pourrait utiliser certains joueurs.

Passons la parole à Gil Arcia de Bucs Nation pour son choix dans le projet de simulation des écrivains de la SB Nation NFL 2020:

14. Tampa Bay Buccaneers: Jordan Love, QB, État d’Utah

Arcia: Les Buccaneers ont consolidé leur position de quart-arrière avec l’acquisition du vétéran Tom Brady lors du démarrage de l’agence libre. Mais bien que Brady soit la réponse à court terme, il ne sera pas là pour le long terme. Tampa Bay serait sage de rédiger le successeur de Brady. L’amour peut être ce mec.

Le produit de l’État de l’Utah a un énorme avantage. Il a la capacité de faire tous les lancers et malgré les changements de personnel d’entraîneurs et moins que le talent stellaire autour de lui, Love a toujours bien performé au collège. L’entraîneur-chef Bruce Arians ne devrait pas rester beaucoup plus longtemps dans l’entraînement, mais il peut aider à préparer Love pour l’avenir tout en apprenant derrière un gars comme Brady.

Une analyse: C’est le choix le plus surprenant de ce faux projet jusqu’à présent, et il sera difficile de le dépasser. Le raisonnement, je suppose, est le suivant: Brady est vieux et l’amour a besoin d’être raffiné. Pourtant, si vous avez un quart-arrière qui aura 43 ans au début de la saison prochaine (en supposant qu’il y en ait un), il est difficile de se sentir bien de prendre un pur joueur de secours avec le 14e choix dans le repêchage. Il est également difficile de voir que l’entraîneur-chef de 67 ans, Bruce Arians, se débrouille bien aussi.

Les Buccaneers pourraient être marqués par des demi-arrières de Floride après avoir pris Vernon Hargreaves au premier tour en 2016, mais son collègue Gator CJ Henderson renforcerait le secondaire. Nous avons peut-être déjà vu quatre plaqués offensifs, mais donner du temps à Brady est primordial. Ce serait une opportunité de prendre Ezra Cleveland de Boise State ou Austin Jackson de l’USC ici, mais cela aurait plus de sens que Love.

Cinq premiers joueurs restants:

13. Henry Ruggs III, WR, Alabama

14. Justin Jefferson, WR, LSU

15. Justin Herbert, QB, Oregon

16. K’Lavon Chaisson, Edge, LSU

17. CJ Henderson, CB, Floride

Le choix final de la journée sera affiché à 13 h. ET avec les Broncos de Denver faisant un choix grâce à Scotty Payne de Mile High Report. Pouvez-vous deviner de qui il s’agit?

Sondage

Quelle note donnez-vous à l’Amour des Buccaneers?























15%

UNE

(46 voix)













16%

B

(49 voix)













25%

C

(75 votes)













22%

ré

(66 voix)













20%

F

(62 voix)















298 votes au total



Votez maintenant