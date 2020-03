Repêchage simulé de la NFL 2020: les 2 meilleures options pour chaque équipe au premier tour

Chaque équipe de la NFL fait des projets de simulation, et ce n’est pas seulement pour le plaisir. Les équipes les font pour essayer de comprendre leurs options. Si un joueur qu’ils aiment est parti, des possibilités de sauvegarde sont nécessaires. C’est pourquoi le thème de la maquette provisoire de cette semaine est les options.

En plus du choix de chaque équipe au premier tour, j’ai proposé un choix de sauvegarde. Le seul hic, c’est que les options ne sont liées qu’à ce qui s’est passé dans le projet. Si un joueur a déjà été pris, il ne peut pas être l’option «autre».

Voici un aperçu du déroulement de cette semaine:

1. Bengals de Cincinnati: Joe Burrow, QB, LSU

À l’exception de quelques jours au cours de la NFL Scouting Combine lorsque Tua Tagovailoa a été laissé entendre être le choix n ° 1, Burrow a été le choix depuis le milieu de la saison de football universitaire.

Autre option: Aucun. C’est le seul choix où il n’y a pas d’autre option possible.

2. Washington: Chase Young, DE, État de l’Ohio

Young est le deuxième choix attendu dans le repêchage depuis des mois – pour une bonne raison aussi. Il ressemble à Myles Garrett et Nick Bosa. Non seulement il est un démarreur instantané, il est un meneur de jeu instantané.

Autre option: Le discours sur la prise de Tagovailoa par Washington n’a pas complètement disparu. Le groupe qui a fait venir Dwayne Haskins l’année dernière a disparu, et le nouvel entraîneur-chef Ron Rivera aura beaucoup d’emprise le soir du repêchage.

3. Lions de Détroit: Jeff Okudah, CB, Ohio State

Comme prévu, les Lions ont échangé Darius Slay. Cela rend ce qu’ils devraient faire avec le troisième choix encore plus évident.

Autre option: N’oubliez pas, l’entraîneur-chef des Lions Matt Patricia a une philosophie de construction à partir du milieu sur la défense, et son équipe a besoin d’un plaquage défensif. Derrick Brown d’Auburn devrait être dans la discussion pour ce choix.

4. Giants de New York: Mekhi Becton, OT, Louisville

Le directeur général des Giants, Dave Gettleman, le fou, adore les mollies de porc. “Les grands hommes vous permettent de concourir”, a déclaré Gettleman alors qu’il était en Caroline. Il n’y a pas de molly plus gros dans ce projet que le Becton de 6’7, 364 livres.

Autre option: Cela pourrait être l’un des autres meilleurs tacles offensifs, comme Tristan Wirfs de l’Iowa ou Jedrick Wills de l’Alabama.

5. Dolphins de Miami: Justin Herbert, QB, Oregon

La simulation de cette semaine ne prévoit pas de transactions – les transactions seront de retour la semaine prochaine – mais je pense que les Chargers pourraient devancer les Dolphins pour Tagovailoa. Cela pourrait laisser Herbert à Miami.

Autre option: Si les Dolphins n’obtiennent pas Tagovailoa, ils pourraient jouer sur le quart jusqu’en 2021 et attendre Justin Fields de l’Ohio State ou Trevor Lawrence de Clemson. Si cela se produit, le défenseur de Clemson Isaiah Simmons serait amusant à la défense de Brian Flores.

6. Chargeurs de Los Angeles: Tua Tagovailoa, QB, Alabama

Bien qu’il y ait un certain risque à prendre Tagovailoa, cela a du sens pour les chargeurs. Avec le départ de Philip Rivers, ils ont besoin d’un nouveau quart partant. Ils ont également besoin d’une certaine puissance star, et l’ancien vainqueur du titre national l’a.

Autre option: Bien que les Chargers aient signé Bryan Bulaga et échangé pour Trai Turner, ils pouvaient toujours utiliser une pièce de plus sur la ligne offensive. Wirfs est un joueur avec lequel les Chargers ont parlé avant le repêchage, et il cadrerait bien sur le côté droit.

7. Panthers de la Caroline: Derrick Brown, DT, Auburn

Même avec Simmons disponible, c’est devenu mon choix par défaut pour les Panthers. Le joueur de ligne défensive Kawann Short a encore quelques bonnes années, mais si les Panthers ne parviennent pas à attirer l’attention de lui, ces années seront perdues.

Autre option: Simmons est l’autre option évidente ici. Il est le seul joueur de ce projet à pouvoir combler le trou massif laissé par Luke Kuechly.

8. Cardinals de l’Arizona: Tristan Wirfs, OT, Iowa

Les Cardinals peuvent continuer à développer leur attaque avec un tacle droit plug-and-play comme les Wirfs. Il se serre les livres avec D.J. Humphries et donne à Kyler Murray le temps de terminer les lancers à son impressionnant groupe de récepteurs.

Autre option: Si ce n’est pas Wirfs, ce pourrait être Wills. Obtenir un bon tacle doit être la plus grande priorité des Cardinals pour le reste de cette intersaison.

9. Jaguars de Jacksonville: Isaiah Simmons, LB, Clemson

Enfin, enfin, Simmons sort du tableau. C’est un peu difficile de croire qu’il va tomber aussi loin, mais cela devrait absolument être son projet de plancher. Pour les Jaguars, il fournirait une certaine capacité de jeu à une défense qui a perdu de nombreuses pièces au cours des deux dernières années.

Autre option: Si les Jaguars sont sceptiques quant à Cam Robinson au tacle gauche, ils pourraient jeter un long regard à Andrew Thomas de Géorgie.

10. Cleveland Browns: Andrew Thomas, OT, Géorgie

Bien que Wills soit mieux noté que Thomas, les Browns pourraient utiliser certaines choses sûres. Déplacer les testaments de droite à gauche est une projection. Avec Thomas, ils savent qu’ils obtiennent un tacle gauche.

Autre option: Si Becton et Wirfs sont partis – deux excellents ajustements dans l’offensive en zone de Kevin Stefanski – les Browns pourraient négocier. Rappelez-vous, le nouveau directeur général Andrew Berry était à peu près la dernière fois que les Browns ont accumulé des choix pour construire leur franchise. Cela pourrait se reproduire, potentiellement avec l’attaquant de Boise State Ezra Cleveland comme cible.

11. Jets de New York: Jedrick Wills, OT, Alabama

George Fant est dans le giron, sur un contrat absurdement important, mais les Jets doivent encore s’améliorer sur la ligne offensive. Il est tout aussi concevable que Wills entre dans le top cinq car il tombe au n ° 11.

Autre option: Le récepteur large est l’autre choix évident de première ronde pour les Jets. Choisissez votre favori parmi Jerry Jeudy, CeeDee Lamb ou Henry Ruggs III. Tout sera dans la discussion.

12. Las Vegas Raiders: CeeDee Lamb, WR, Oklahoma

Le directeur général des Raiders, Mike Mayock, a laissé entendre à plusieurs reprises au cours de cette intersaison que les Raiders chercheraient un receveur large dans le repêchage. Même s’ils ont amené Nelson Agholor cet intersaison, il n’est pas une véritable option n ° 1. Lamb, avec ses compétences impressionnantes, est ce type de joueur.

Autre option: C’est sauvage, mais le quart-arrière de l’état de l’Utah Jordan Love pourrait être pris en considération ici. Il y a une raison pour laquelle les discussions commerciales de Derek Carr ont persisté depuis le retour de Jon Gruden.

13. 49ers de San Francisco (via les Colts d’Indianapolis): Henry Ruggs III, WR, Alabama

Deebo Samuel va être une star pour les 49ers, mais ils ont encore besoin de plus d’aide au receveur large. Ruggs est le type de menace profonde que les 49ers n’ont pas, car Dante Pettis a été une énorme déception.

Autre option: Le faux repêchage de la semaine dernière avait le demi de coin de Floride CJ Henderson à cet endroit, et cela pourrait encore être une possibilité.

14. Tampa Bay Buccaneers: Javon Kinlaw, DT, Caroline du Sud

Si les quatre premiers plaqués offensifs ont disparu, les Buccaneers pourraient repérer qui ils considèrent comme le meilleur joueur disponible. Dans ce faux projet, c’est Kinlaw. Les Bucs ont beaucoup de prouesses en matière de run sur la ligne défensive avec Ndamukong Suh et Vita Vea, mais ils n’ont pas de joueur qui peut obtenir après le quart-arrière. Kinlaw peut être ce joueur.

Autre option: Le directeur des boucaniers Jason Licht fera occasionnellement des choses étranges dans le repêchage, comme un échange au deuxième tour pour prendre un kicker. La chose étrange ici serait d’atteindre le cinquième tacle offensif, que ce soit Austin Jackson de l’USC ou Josh Jones de Houston.

15. Broncos de Denver: Jerry Jeudy, WR, Alabama

Pour mon argent, Jeudy est le récepteur le plus large du projet. Il se trouve que, en ce moment même, il semble y avoir plus de buzz autour de Lamb et Ruggs. Jeudry est un excellent coureur de route avec de bonnes mains. Ces deux attributs font oublier aux gens à quelle vitesse il est sur le terrain.

Autre option: Les Broncos ont échangé pour A.J. Bouye et Bryce Callahan vont bien dans la fente, mais les Broncos ont besoin d’un deuxième cornerback extérieur. Henderson pourrait obtenir le feu vert si les trois premiers récepteurs larges sont partis.

16. Falcons d’Atlanta: CJ Henderson, CB, Floride

Surprise, ce n’est pas un passe-partout pour les Falcons. Après avoir relâché Desmond Trufant, les Falcons sont dangereusement minces au cornerback. Damontae Kazee est bon, mais il est plutôt un hybride coin / sécurité. Henderson donnerait aux Falcons un verrouillage à l’extérieur du cornerback.

Autre option: Ce choix pourrait être un joueur de pointe, comme K’Lavon Chaisson de LSU ou Yetur Gross-Matos de Penn State.

17. Cowboys de Dallas: K’Lavon Chaisson, Edge, LSU

Henderson serait probablement la préférence pour les Cowboys pour aider à remplacer Byron Jones, mais ils ont toujours besoin d’aide pour passer la course. Même si Chaisson est un peu un joueur d’un tour en tant que défenseur des passes, il s’intègre bien dans la défense du nouveau coordinateur défensif Mike Nolan.

Autre option: Les Cowboys pourraient atteindre un cornerback, car maintenant ils en ont besoin. Jaylon Johnson, de l’Utah, est en forme, tout comme Kristian Fulton de LSU.

18. Dolphins de Miami (via Pittsburgh Steelers): Josh Jones, OT, Houston

La ligne offensive de Miami a besoin de beaucoup d’aide. Si les Dolphins obtiennent un quart dans ce repêchage, le blocage doit s’améliorer. Jones a commencé quatre ans au collège et devrait être en mesure de faire partie de la formation de départ en tant que recrue.

Autre option: Si les Dolphins n’aiment pas Jones, Austin Jackson de l’USC ou Isaiah Wilson de Géorgie pourraient être en jeu.

19. Las Vegas Raiders (via Chicago Bears): Yetur Gross-Matos, Edge, Penn State

Les Raiders ont fait le plein de passeurs au cours des deux dernières saisons, avec les choix de repêchage Maxx Crosby et Clelin Ferrell et l’addition de l’agent libre Carl Nassib. Pourtant, ils pourraient utiliser un défenseur polyvalent qui peut atteindre le quart-arrière. Gross-Matos peut jouer sur le bord ou debout.

Autre option: Les Raiders ont laissé la sécurité Karl Joseph quitter cette intersaison et ont maintenant besoin d’un joueur en face de Johnathan Abram. Soit Grant Delpit de LSU ou Xavier McKinney d’Alabama conviendrait.

20. Jaguars de Jacksonville: (via les Rams de Los Angeles): Justin Jefferson, WR, LSU

Avec le nouveau coordinateur offensif Jay Gruden, les Jaguars ont besoin d’un récepteur large qui soit un coureur de route discipliné. Dans cette gamme du premier tour, ce joueur est Jefferson.

Autre option: Si les Jaguars préfèrent une cible de saut de balle au large récepteur, le Tees Higgins de Clemson devrait être là.

21. Eagles de Philadelphie: Laviska Shenault Jr., WR, Colorado

Les Eagles ont fait appel à Slay pour renforcer leur groupe de cornerback, faisant du receveur large leur plus grand besoin en première ronde. À l’approche de la dernière saison de football universitaire, Shenault était considéré par beaucoup comme le meilleur espoir de receveur au pays.

Autre option: Cela pourrait être le point d’atterrissage pour le récepteur large Baylor Denzel Mims, la superstar du «processus de draft» de cette année.

22. Vikings du Minnesota (via Buffalo Bills): Kristian Fulton, CB, LSU

Le demi de coin de l’Alabama, Trevon Diggs, conviendrait parfaitement à la défense de Mike Zimmer. Il est un long cornerback physique avec des traits coachable. Cependant, ce serait un peu gênant:

Les #Vikings envisageraient-ils donc de rédiger le frère de Stefon Diggs, le demi de coin de l’Alabama, Trevon Diggs? Faisons en sorte que Charles Davis, analyste provisoire du NFL Network, s’attaque à celui-ci. “Très probablement, il n’est pas à l’étude pour le Minnesota”, m’a dit Davis.

– Chris Tomasson (@christomasson) 27 mars 2020

Au lieu de cela, les Vikings pourraient remplir un grand trou d’alignement avec Fulton. Il n’est pas aussi imposant physiquement que Diggs, mais il sait bien jouer la couverture médiatique.

Autre option: Après avoir échangé Stefon Diggs, les Vikings ont besoin d’aide au large receveur pour éloigner les équipes doubles d’Adam Thielen. Dans ce scénario, ce joueur serait Higgins ou Mims.

23. Patriots de la Nouvelle-Angleterre: Jordan Love, QB, Utah State

Je ne peux pas quitter ce choix pour les Patriots. C’est un énorme pari parce que Love a connu une saison 2019 en baisse, mais les Patriots se réinitialisent au quart-arrière.

Autre option: Les Patriots ont grandement besoin de vitesse au large récepteur. Ils pourraient également utiliser une grande cible. Ces deux éléments combinés pourraient-ils les conduire à Chase Claypool, le receveur de Notre-Dame? Si c’est le cas, cela devrait être après une baisse de la transaction. Mais le récepteur de 6’4, 240 livres a la vitesse de son élan de 4,42 40 verges à la moissonneuse-batteuse.

24. New Orleans Saints: Grant Delpit, S, LSU

Après avoir signé Emmanuel Sanders pour être le récepteur large de l’équipe n ° 2, les Saints pourraient ne pas avoir une priorité élevée à la position. L’équipe a peu de trous, mais l’un d’eux est un joueur de couverture profonde. Delpit a montré que c’était sa spécialité.

Autre option: Sur la ligne défensive de la Nouvelle-Orléans, le lanceur de passes intérieures Sheldon Rankins est un agent libre l’année prochaine. Il en est de même pour l’ailier défensif de secours Trey Hendrickson. S’il est disponible, l’ailier défensif de l’Iowa A.J. Epenesa pourrait avoir un long regard.

25. Vikings du Minnesota: Denzel Mims, WR, Baylor

Essayez de penser, du haut de votre tête, les récepteurs larges de la liste du Minnesota en plus de Thielen. Ce n’est pas facile. La réponse à cette question est Chad Beebe, Olabisi Johnson et Tajae Sharpe. Pas bon.

Autre option: Le receveur de l’Arizona State Brandon Aiyuk serait un ajustement intéressant sur l’offensive du Minnesota avec sa capacité après la capture.

26. Miami Dolphins (via Houston Texans): Xavier McKinney, S, Alabama

C’est un choix répété pour les Dolphins de la semaine dernière. Après le quart-arrière et le tacle offensif, il y a un véritable argument pour le troisième besoin de Miami entre un joueur de ligne défensive, la sécurité et le porteur de ballon. Dans ce projet simulé, McKinney est le meilleur joueur disponible à ces trois endroits.

Autre option: S’il y a une équipe qui pourrait prendre un retour au premier tour, c’est bien Miami. La valeur de position est discutable, mais si les Dolphins le font, le D’Andre Swift de Géorgie devrait être le premier à reculer.

27. Seahawks de Seattle: Isaiah Wilson, OT, Géorgie

La première vague d’agent libre est bien terminée à ce stade, et les Seahawks ont toujours besoin d’un bon équipement. L’ancien plaqueur droit Germain Ifedi a récemment signé avec les Bears. Wilson est un gros taureau droit plein de potentiel. En d’autres termes, c’est une version plus jeune d’Ifedi.

Autre option: La baisse devrait être honnêtement la première option pour Seattle.

28. Baltimore Ravens: Patrick Queen, LB, LSU

La position de secondeur pour les Ravens est en mauvais état. Queen n’est peut-être pas la deuxième venue de Ray Lewis, mais il offrirait à la défense de Baltimore un secondeur athlétique qui peut trouver le ballon en toute hâte.

Autre option: Le secondeur de l’Oklahoma, Kenneth Murray, y verra probablement aussi son avis. Vraiment, ce serait un scénario de lancer de pièces entre les deux.

29. Titans du Tennessee: Austin Jackson, OT, USC

Avec Jack Conklin à Cleveland, les Titans ont un gros trou au côté droit. Pour une équipe qui compte sur le porteur de ballon plus que la plupart, le maintien de la ligne offensive est essentiel. Bien que Jackson soit plus un tacle gauche, il pourrait être forcé de se déplacer vers la droite dans la NFL par nécessité.

Autre option: Les Titans doivent encore apporter un décourageant de passe décent, d’autant plus que Vic Beasley n’a été signé que pour un an. Terrell Lewis, le rusher de bord de l’Alabama, est un choix risqué en raison de ses antécédents de blessures, mais il devrait être une option.

30. Packers de Green Bay: Ezra Cleveland, OT, État de Boise

Les zones extérieures de la ligne offensive de Green Bay commencent à devenir problématiques. Le plaqueur droit Rick Wagner, remplaçant de Bulaga, n’est pas bon. Le fait que le plaqueur de gauche David Bakhtiari en est à sa dernière année de contrat est peut-être plus préoccupant. Cleveland est un bloqueur de passes athlétique qui pourrait éventuellement prendre la relève pour lui.

Autre option: Le récepteur large devrait également être une considération pour les Packers. Jalen Reagor de TCU serait un bon ajustement dans l’offensive des Packers.

31. San Francisco 49ers: Trevon Diggs, CB, Alabama

Quel meilleur joueur pour Diggs apprendre de Richard Sherman? Alors que la majeure partie du secondaire de San Francisco est dans une année de contrat, les 49ers pourraient sortir avant de réapprovisionner le groupe avec Diggs.

Autre option: Après avoir échangé DeForest Buckner contre les Colts, les 49ers pouvaient viser un tacle défensif à l’arrière du premier tour. Si c’est le cas, ce joueur serait probablement Ross Blacklock de TCU ou Justin Madubuike de Texas A&M.

32. Chefs de Kansas City: Kenneth Murray, LB, Oklahoma

Si Murray se trouve au moment où les Chiefs choisissent, il devrait être un choix facile. Les secondeurs de Kansas City la saison dernière étaient moyens, et Murray fournirait une mise à niveau de l’athlétisme.

Autre option: Après avoir perdu Bashaud Breeland et Kendall Fuller, le cornerback est un besoin pour les Chiefs. Jeff Gladney de TCU ou A.J. de Clemson Terrell pourrait être envisagé.