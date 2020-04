Repêchage simulé de la NFL 2020: Mekhi Becton est le mieux adapté aux besoins des Browns

Les Browns de Cleveland sont de retour en train de refaire les choses. À cette époque de l’année dernière, les Browns étaient au sommet du train. Ils avaient un jeune quart étoile en herbe à Baker Mayfield, et leur attaque était chargée d’armes pour lui. L’équipe a même échangé son choix de première ronde pour le receveur large Odell Beckham Jr.

Puis les Browns Browns à nouveau.

L’équipe a terminé 6-10 cette saison. Mayfield est devenu moyen. L’entraîneur-chef Freddie Kitchens a été licencié et le directeur général John Dorsey l’a suivi. L’attitude de Beckham a porté sur l’équipe. L’ailier défensif vedette Myles Garrett – sans doute le meilleur joueur de l’équipe – a frappé le quart-arrière des Steelers Mason Rudolph à la tête avec son propre casque et a été suspendu. Il y a beaucoup, beaucoup plus parce que ce sont les Brown dont nous parlons. Il y a toujours plus.

Maintenant, les Browns sont de retour dans le top 10 du repêchage. Ils ont un nouvel entraîneur et un directeur général. Ce n’est pas autant une réinitialisation que les régimes Browns précédents, mais une grande partie du plaisir de la saison dernière a disparu.

Il semble que celui qui soit le plus cohérent pour les Browns soit Chris Pokorny, le leader de longue date du merveilleux blog des Browns Dawgs by Nature de SB Nation. Il fait partie du repêchage des écrivains de la SB Nation NFL pour faire le choix.

10. Cleveland Browns: Mekhi Becton, OT, Louisville

Pokorny: Cleveland était très actif en agence libre, même si la plupart des signatures des Browns étaient des joueurs à court terme sur des contrats d’un an. Leur plus grande signature a été Jack Conklin des Titans du Tennessee. Bien qu’il soit désigné comme le tacle droit de départ de l’équipe pour les trois prochaines années, le tacle gauche – la place la plus importante de la ligne – reste vacant. Greg Robinson était une solution de ruban adhésif pour les deux dernières saisons, mais il ne reviendra pas, surtout après avoir été trouvé en train de transporter 157 livres de marijuana pendant l’intersaison.

Il y a quatre ou cinq perspectives d’attaques offensives qui ont beaucoup de potentiel, ce qui place Cleveland en bonne position au 10e rang. À moins que l’un des meilleurs crampons défensifs ne leur tombe dessus, un tacle offensif a trop de sens. Parmi les perspectives disponibles, j’adore le potentiel de Mekhi Becton. Sa taille saute du palmarès à 6’7, 364 livres. Sa longueur lui donne un avantage pour les coureurs qui sortent du bord; appeler cela plus de marge d’erreur pour compenser les moments où quelqu’un d’autre aurait pu être battu. Sa puissance en blocage de run est probablement la meilleure de sa catégorie. Dans l’ensemble, sa technique devrait être un peu raffinée, mais Cleveland est suffisamment solide sur le reste de la ligne pour parier sur lui.

Une analyse: Certains croient que Becton pourrait être le quatrième choix du repêchage des Giants de New York. À cet égard, il est difficile de blâmer ce choix pour les Browns. Du point de vue de la valeur, c’est parfait. Et évidemment, le besoin est là.

Cela laisse le système adapté à Becton à Cleveland. Même si Becton est un gigantesque tacle gauche, il a éclaté lorsque Louisville a commencé à utiliser un style de blocage de zone extensible. Il est exagéré à chaque projet, mais un joueur de cette taille ne devrait pas pouvoir se déplacer aussi facilement. L’entraîneur-chef des New Browns, Kevin Stefanski, utilisera un type de régime similaire. Vraiment, de tous les meilleurs plaqués offensifs, Becton est le meilleur schéma pour les Browns.

Il est difficile de trouver le moindre défaut avec cette sélection.

