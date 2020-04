Repêchage simulé de la NFL 2020: Michael Pittman peut être une grande cible pour les 49ers

Depuis qu’ils ont perdu le Super Bowl face aux Chiefs de Kansas City, les 49ers de San Francisco sont occupés. Plus particulièrement, ils ont accordé au joueur de ligne défensive Arik Armstead un important contrat de cinq ans et ont échangé DeForest Buckner aux Colts d’Indianapolis pour un choix de première ronde.

Ce n’est pas tout. L’arrière défensif vétéran Jimmie Ward a été ramené pour un contrat de trois ans, et l’équipe a donné des contrats d’un an aux joueurs de ligne défensifs Ronald Blair III et Kerry Hyder; les joueurs de ligne offensive Shon Coleman, Tom Compton et Ben Garland; récepteurs larges Travis Benjamin et Kendrick Bourne; et les demi de coin Dontae Johnson et Jason Verrett.

Cela a du sens car les 49ers n’ont que deux choix dans le top 150 du repêchage. Que devraient-ils y faire? Kyle Posey de Niners Nation est ici avec une idée dans l’avant-dernière sélection de la 14e ébauche annuelle des écrivains SB Nation NFL.

31. San Francisco 49ers: Michael Pittman Jr., WR, USC

Posey: Personne ne croit que les 49ers choisiront ici, donc je prendrai Pittman de l’USC, en supposant que cela se produise au deuxième tour. Pittman donne aux 49ers un gros receveur solide qui peut gagner sur le terrain et au niveau intermédiaire. Il ne sera pas un grand joueur de rattrapage après coup que Kyle Shanahan aime généralement, mais les Niners ont beaucoup de ces types sur la liste. Ils ont besoin d’un récepteur qui peut gagner sur le périmètre. Idéalement, Pittman est disponible dans les années 40 lorsque cette sélection se produit probablement.

Pittman garde Bourne et Trent Taylor à l’intérieur, et permet aux 49ers de garder Deebo Samuel en mouvement et de trouver des moyens créatifs de lui procurer le ballon. Si Jalen Hurd se rétablit, ce sera un plaisir de recevoir des corps pour les années à venir. Je mise sur la cohérence de Pittman par rapport à quelques autres joueurs qui peuvent avoir des plafonds plus élevés.

Une analyse: Ce choix est assez étrange car l’hypothèse d’un métier. Bien que les 49ers aient deux choix de première ronde, ils ne choisissent à nouveau que jusqu’au 156e au total après un certain nombre de métiers. C’est pourquoi on pense qu’ils échangeront le choix. Mais ce n’est pas garanti.

Quoi qu’il en soit, supposons que les 49ers négocient et choisissent dans les années 40. Ils choisiraient probablement entre des joueurs comme Pittman, Chase Claypool de Notre Dame et KJ Hamler de Penn State. Mais si vous supposez une baisse, pourquoi ne pas supposer que Tee Higgins of Clemson est là aussi? Il est de taille et de style de jeu similaires à Pittman, et est meilleur pour pointer le ballon haut.

Cinq premiers joueurs restants:

15. Justin Herbert, QB, Oregon

22. Grant Delpit, S, LSU

23. Austin Jackson, OT, USC

26. Ezra Cleveland, OT, État de Boise

27. Antoine Winfield Jr., S, Minnesota

Notre dernier choix du repêchage simulé sera publié plus tard dans la journée à 11 h HE, avec Kent Swanson de Arrowhead Pride qui vérifiera son choix pour les Chiefs de Kansas City.

