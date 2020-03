Repêchage simulé de la NFL 2020: Michigan Star plonge

Le titre d’une star du Michigan s’effondre à l’approche du repêchage de la NFL 2020.

Avant le grand événement du mois d’avril, Mel Kiper Jr. d’ESPN a pesé sur ses pensées pour savoir qui ira où.

Une personne sur laquelle il a fait une plongée profonde était le récepteur large de Wolverines Donovan Peoples-Jones.

Au NFL Scouting Combine le mois dernier, Peoples-Jones mesurait 6 pieds 2 pouces et 212 livres. Il a couru le tableau de bord de 40 verges en 4,48 secondes et a fait un saut vertical de près de 45 pouces.

Au cours de son séjour à Ann Arbor, il a amassé 1 327 verges et 14 touchés sur 103 réceptions.

Alors, où cela le laisse-t-il, selon Kiper? Nulle part bon.

“J’ai juste continué d’attendre sa domination”, a-t-il déclaré.

«Il a une verticale de 44,5 pouces. Fonctionne sous 4.5. A le rayon de capture que vous souhaitez. Il doit montrer un peu plus de désir. Ce n’était pas comme s’il n’avait personne qui lui lançait le ballon. Shea Patterson était une (bonne collégienne) quart-arrière. Vous ne pouvez pas tout excuser.

“J’aurais aimé voir un peu plus d’affirmation et de cohérence et jouer au niveau de ces numéros d’ordinateur. J’ai une note de quatrième ronde sur Jones. S’il est là au cinquième tour, vous lancez les dés pour que tout soit réuni pour lui. Il a du talent au premier tour, mais il n’a pas joué comme un premier tour. “

La star du Michigan va-t-elle vraiment descendre aussi bas dans le repêchage? Le temps nous le dira.

