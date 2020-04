Repêchage simulé de la NFL 2020: où un porteur de ballon a du sens au 1er tour

aLe repêchage de la NFL 2020 est dans moins de deux semaines. Et il ne peut pas arriver assez tôt.

Les faux tirages hebdomadaires me conduisent au délire. Comment ça, demandez-vous? Le faux tirage de cette semaine comprend un retour en arrière au premier tour. Le nerf.

Mais sérieusement, une grande partie du premier tour se sent raffermie. Cela pourrait être le cas car moins de nouvelles que jamais sortent suite à l’annulation des visites d’une journée pro.

Bien sûr, tout cela signifie que rien n’est raffermi. Eh bien, sauf les deux premiers choix. Voici le regard de cette semaine sur la façon dont les choses pourraient bouger:

1. Bengals de Cincinnati: Joe Burrow, QB, LSU

La maison de Burrow dans le comté d’Athènes, dans l’Ohio, est à environ cinq kilomètres de Cincinnati. Cela signifie qu’il rentre essentiellement chez lui à Cincinnati, ce qui en fait presque un scénario hollywoodien.

“S’il s’avère que je suis le premier choix cette année, je rentre à la maison”, a récemment déclaré Burrow sur The Big Podcast de Shaquille O’Neal. “Et je pense que cela fera que beaucoup de gens se sentiront beaucoup mieux.”

2. Washington: Chase Young, DE, État de l’Ohio

Il a été récemment rapporté que les équipes qui ne faisaient pas partie des trois premiers n’avaient même pas pris la peine de tendre la main à Young. Cela a du sens étant donné qu’il n’y a aucune chance qu’il tombe en dehors des trois premiers. En fait, ce serait un choc de le voir ne pas aller à Washington. Les maillots doivent déjà être imprimés.

3. Lions de Détroit: Jeff Okudah, CB, Ohio State

Cette sélection commence-t-elle à être bloquée autant que les deux premiers choix? À moins que Détroit ne se résume à une équipe voulant un quart-arrière, c’est un peu comme ça. Okudah est le meilleur demi de coin consensuel du projet et l’un des cinq meilleurs espoirs disponibles. Non seulement il commence immédiatement dans une équipe de Détroit qui cherche désespérément une aide secondaire, mais il devrait entrer dans la saison en tant que favori de la recrue défensive de l’année.

4. Giants de New York: Tristan Wirfs, OT, Iowa

Les Giants devraient-ils prendre un tacle offensif ou le super défenseur de Clemson Isaiah Simmons? Je suis toujours bloqué sur un tacle offensif pour les Giants. Wirfs est un joueur qui pourrait être regardé de chaque côté de la ligne à New York et commencer où bon lui semble.

5. Dolphins de Miami: Justin Herbert, QB, Oregon

Nous verrons ce qui se passera au cours des deux prochaines semaines, mais il semble que les Dolphins prennent Herbert plus que Tua Tagovailoa à ce stade. Il s’agit de l’un des développements tardifs les plus fascinants de cette saison de repêchage et il restera sans doute dans les détails.

6. Chargeurs de Los Angeles: Tua Tagovailoa, QB, Alabama

Tagovailoa a eu récemment une autre série de rapports positifs sur les blessures, mais les équipes doivent encore être un peu inquiètes. Ils ne sont peut-être pas assez inquiets pour faire sortir Tagovailoa du top 10, même s’ils pourraient faire de lui le troisième quart-arrière repêché.

7. Panthers de la Caroline: Derrick Brown, DT, Auburn

Pour une grande partie de ce projet de processus, les Panthers ont été associés à Brown. Pour une bonne raison aussi. La saison dernière, les Panthers ont terminé au 29e rang dans la NFL dans les verges au sol autorisées et au dernier dans les verges au sol par tentative. Ajoutez à cela la perte du secondeur Luke Kuechly et la Caroline a un gros problème. Brown pourrait remédier aux problèmes de défense contre la course de l’équipe et donner à Carolina un joueur capable de créer une pression au milieu. C’est pourquoi il obtient le feu vert sur Isaiah Simmons de Clemson. Pour l’instant.

8. Arizona Cardinals: Jedrick Wills, OT, Alabama

Dans le projet de simulation des écrivains de notre SB Nation NFL, ce choix a fini par être le récepteur large de l’Oklahoma CeeDee Lamb. Bien qu’il y ait des histoires intégrées amusantes de Lamb jouant avec l’ancien coéquipier du collège Kyler Murray, un bloqueur avec ce choix a tout simplement plus de sens pour moi. Wills a verrouillé le bon tacle pour l’Alabama au cours des deux dernières saisons et est prêt pour la NFL, en particulier en termes de blocage des runs. Il doit réparer de petites parties de son jeu – à savoir, bloquer les mouvements précipités – mais il peut aider à garder la poche de Murray propre.

9. Jaguars de Jacksonville: Isaiah Simmons, LB, Clemson

Les Jaguars ont-ils vraiment besoin de Simmons après avoir signé l’ancien secondeur des Cleveland Browns Joe Schobert pour un contrat de cinq ans? Sorte de. N’oubliez pas, Simmons est un joueur positionnellement vague. Il est tout aussi efficace de réduire la couverture qu’il arrive et d’arrêter la course. Lorsque Jacksonville a remporté l’ailier défensif Josh Allen lors du repêchage de l’année dernière, ils ont prouvé qu’ils étaient prêts à devenir le meilleur joueur disponible au-delà des besoins. La version de cette année pourrait être Simmons.

10. Cleveland Browns: Mekhi Becton, OT, Louisville

Je dirais que c’est un choix de «courir vers le podium» pour les Browns, mais il n’y aura pas de podiums cette année. Peut-être que le directeur général Andrew Berry cassera son clavier après avoir tapé M-E-K-H-I B-E-C-T-O-N si rapidement. Pourtant, je ne peux pas ébranler l’idée que les Browns pourraient vouloir trader pour une raison quelconque.

11. Jets de New York: Andrew Thomas, OT, Géorgie

La question en cours sur les Jets continue: récepteur large ou tacle offensif? Tacle offensif ou récepteur large? Mon choix est toujours le tacle offensif. Nous savons tous maintenant à quel point la classe des récepteurs larges est profonde cette année. Les Jets peuvent toujours obtenir un récepteur large de départ avec le 48e choix. On ne peut généralement pas en dire autant d’un tacle offensif.

12. Las Vegas Raiders: CeeDee Lamb, WR, Oklahoma

“Nous n’avons pas assez de vitesse extérieure”, a déclaré le directeur général des Raiders Mike Mayock au Senior Bowl cette année. Il a également ajouté, d’une manière générale, que la position large du récepteur doit s’améliorer pour les Raiders. L’agneau n’a pas la vitesse pure comme Henry Ruggs III de l’Alabama, mais il est plus que suffisant lorsque vous le combinez avec sa capacité à sortir des plaqués.

13. San Francisco 49ers (via Indianapolis Colts): Jerry Jeudy, WR, Alabama

TERRIBLE SPORTS WRITING ALERT: Les choses se sont plutôt bien passées pour les 49ers la dernière fois qu’ils ont pris un Jerry au repêchage. L’année était 1985, et le joueur était Jerry Rice. Je pense que vous connaissez le reste de cette histoire, nyuk nyuk nyuk.

Quelqu’un, je vous en prie, avance déjà jusqu’au 23 avril.

14. Tampa Bay Buccaneers: Josh Jones, OT, Houston

Oui, c’est le cinquième plaquage offensif hors du plateau dans les 14 premiers choix. Mais le tacle offensif est une position que nous avons vu par-dessus-coup dans le passé. Vous vous souvenez de l’année dernière lorsque les Texans ont utilisé le 23e choix contre Tytus Howard de l’État de l’Alabama? Ou les Raiders en 2018 prenant Kolton Miller 15e? J’espère que Jones déterminera s’il rédige cela très bien – et son profil athlétique suggère qu’il le pourrait – mais obtenir une protection pour Tom Brady est essentiel.

15. Broncos de Denver: Henry Ruggs III, WR, Alabama

Ruggs a été le choix des Broncos à maintes reprises à ce stade. Il était même le choix de Scotty Payne de Mile High Report dans le projet de simulation des écrivains. Je veux en quelque sorte passer la semaine prochaine à percer des trous dans la connexion Ruggs-Denver.

16. Falcons d’Atlanta: Javon Kinlaw, DT, Caroline du Sud

Les Falcons seraient ravis de voir Kinlaw toujours disponible avec le choix n ° 16. Sans doute l’un des 10 meilleurs joueurs du repêchage, Kinlaw est un monstre physique qui peut être utilisé pour précipiter le passeur de l’intérieur. Il a de la longueur pour battre des passes et suffisamment d’athlétisme pour donner des coups de pied à l’extérieur parfois.

17. Cowboys de Dallas: Xavier McKinney, S, Alabama

Le secondaire de Dallas a besoin d’aide. C’est pourquoi McKinney obtient le feu vert sur un pass rusher. McKinney peut jouer la sécurité et le cornerback, et est à l’aise de faire les deux. À partir de deux ans à l’Alabama, McKinney devrait être en mesure de s’adapter rapidement à la NFL. Bien qu’il puisse jouer en sécurité simple ou double, il travaille dans la boîte et couvrira la fente.

18. Miami Dolphins (via Pittsburgh Steelers): K’Lavon Chaisson, Edge, LSU

Depuis que les Dolphins ont gaspillé un choix de première ronde contre Charles Harris en 2017, l’équipe n’a pas eu de tireur de passes extérieur. Faire venir Shaq Lawson et Emmanuel Ogbah était intelligent, mais les Dolphins pouvaient toujours utiliser un spécialiste du rush comme Chaisson.

19. Las Vegas Raiders (via Chicago Bears): CJ Henderson, CB, Floride

Si les Raiders débarquent un récepteur large avec leur premier choix, ils ne devraient pas hésiter à utiliser la 19e sélection sur un cornerback. C’est particulièrement vrai si Henderson est disponible. Incontestablement le demi de coin n ° 2 de ce projet, Henderson est un défenseur de passes naturel qui sait comment chronométrer les itinéraires et peut s’en tenir à toutes les variétés de récepteurs.

20. Jacksonville Jaguars: (via Los Angeles Rams): Yetur Gross-Matos, Edge, Penn State

Le moulin à rumeurs Yannick Ngakoue a commencé à tourner follement alors qu’il parle continuellement de quitter Jacksonville malgré l’obtention d’une étiquette de franchise. Si les Jaguars veulent le remplacer, Gross-Matos est une option solide en tant que joueur extérieur. Gross-Matos avait 17,5 sacs au cours de ses deux dernières saisons à Penn State et sait comment utiliser sa longueur et sa rapidité pour battre les bloqueurs. Bien sûr, il doit aller mieux contre la course, mais Ngakoue a également quitté le Maryland.

21. Eagles de Philadelphie: Justin Jefferson, WR, LSU

S’ils le voulaient, les Eagles auraient probablement pu poursuivre Robby Anderson, Randall Cobb, Breshad Perriman ou Emmanuel Sanders. Mais ils ne l’ont pas fait et les quatre ont signé ailleurs. Cela laisse les Eagles au repêchage, et potentiellement Jefferson. Il a eu 111 réceptions pour LSU la saison dernière, et tout ce qui se rapproche de cette production dans la NFL vaut bien le 21e choix.

22. Vikings du Minnesota (via Buffalo Bills): Jeff Gladney, CB, TCU

Il serait facile de voir l’entraîneur-chef des Vikings, Mike Zimmer, tomber amoureux de Gladney. Le cornerback TCU agressif est exactement ce dont les Vikings ont besoin dans leur secondaire. Gladney est un donneur de ton au coin qui peut verrouiller le récepteur principal d’une équipe. Comme les Vikings continuent d’avoir des problèmes à ce poste, Gladney peut être leur solution.

23. Patriots de la Nouvelle-Angleterre: Jordan Love, QB, Utah State

Oui, je suis de retour sur Love to the Patriots. Pour commencer, je ne le vois pas tomber du premier tour. Et s’il est là quand la Nouvelle-Angleterre choisit, Bill Belichick pourrait avoir du mal à laisser passer le pur talent de Love.

24. New Orleans Saints: Kenneth Murray, LB, Oklahoma

Bien que les Saints aient le secondeur All-Pro Demario Davis, leurs autres secondeurs – en particulier Alex Anzalone et Kiko Alonso – ont lutté contre de nombreuses blessures. De plus, Davis est un agent libre après cette saison. Murray donnerait aux Saints un jeune talent athlétique à ce poste, et l’équipe pourrait commencer à se concentrer sur le renforcement de la défense alors que la carrière du quart-arrière Drew Brees se termine.

25. Vikings du Minnesota: Denzel Mims, WR, Baylor

Je suis de retour sur ce choix pour les Vikings au n ° 25. À mesure que le repêchage se rapproche, il semble que Mims sera un choix de première ronde. Cela signifie qu’il dépasse les récepteurs comme Tee Higgins de Clemson et Jalen Reagor de TCU. Une partie de la raison pourrait être le biais de récence. Mims avait un bol senior stellaire et une combinaison de scouts de la NFL. En cette année bizarre, la marque que Mims a laissée pourrait avoir plus d’importance que jamais.

26. Miami Dolphins (via Houston Texans): D’Andre Swift, RB, Géorgie

S’il y a une équipe qui pourrait prendre un retour au premier tour du repêchage, ce sont les Dolphins. Et s’il y a un porteur de ballon qui devrait participer au premier tour du repêchage cette année, c’est Swift. Le produit de Géorgie est comme une combinaison d’anciens demi-coureurs Bulldog Nick Chubb et Sony Michel. La vision de Swift est exactement ce que vous voulez dans un running back, et il est spécial en tant que receveur de passes. Il est le genre de dos qui peut être expulsé dans la fente et générer un décalage pour l’infraction. Vous pouvez discuter de la valeur d’un premier tour en courant tout ce que vous voulez. Mais il est difficile de voir Swift échouer dans la NFL.

27. Seahawks de Seattle: Austin Jackson, OT, USC

Ce n’est pas un choix ringard de Pete Carroll / USC. Il s’agit davantage d’un pari à plafond élevé sur Jackson pour les Seahawks. À l’approche de l’année, beaucoup pensaient que Jackson avait un talent parmi les 10 premiers. Ce type de joueur est toujours là s’il obtient le coaching approprié. La rapidité du pied de Jackson est impressionnante et il peut bien gérer les speed rushers.

28. Baltimore Ravens: Patrick Queen, LB, LSU

À un moment donné au début de ce projet, les Ravens doivent aborder la position de secondeur central. Pourquoi pas au premier tour avec Queen? Josh Bynes et Patrick Onwuasor ont tous deux quitté Baltimore pendant l’intersaison, et le poste est clairement un problème.

29. Titans du Tennessee: Isaiah Wilson, OT, Géorgie

C’est le choix de fin de première ronde dont je suis vraiment tombé amoureux ces dernières semaines. Wilson est une montagne à 6’6 et 350 livres, et il pourrait encore grandir après ses 21 ans en février. La capacité exceptionnelle de Wilson est en ce moment un bloqueur de course. Le Tennessee a terminé troisième de la NFL en précipitant la saison dernière et pourrait poursuivre cette tendance avec Wilson remplaçant Jack Conklin.

30. Packers de Green Bay: Brandon Aiyuk, WR, Arizona State

Le besoin de Green Bay pour un récepteur large est évident depuis un certain temps. Les joueurs que les Packers ont actuellement sont incohérents, en plus de Davante Adams. Green Bay n’a jamais non plus correctement remplacé Randall Cobb après la saison 2018. Aiyuk peut être le récepteur fiable n ° 2 dont les Packers avaient besoin.

31. San Francisco 49ers: Kristian Fulton, CB, LSU

Les 49ers auront besoin d’aide au secondaire le plus tôt possible, et Fulton pourrait être leur prochain demi de coin. Fulton peut ne pas créer beaucoup d’interceptions (il n’en avait que deux au LSU), mais il sait rompre les passes grâce à son instinct et à son timing.

32. Chefs de Kansas City: A.J. Epenesa, DE, Iowa

Les chefs aimeraient probablement voir Murray ou Queen disponibles ici, mais ils sont tous les deux partis. Si tel est le cas et que les chefs ne négocient pas, ils pourraient cibler un joueur de ligne défensif comme Epenesa. Il donnerait aux Chiefs un bon joueur en face de Frank Clark, et un qui a la capacité de travailler à l’extérieur et à l’intérieur.