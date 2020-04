Repêchage simulé de la NFL 2020: Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Le repêchage de la NFL 2020 est dans deux semaines et les équipes commencent à montrer leurs mains. Les équipes présentant des faiblesses notables manoeuvrent désormais pour s’assurer qu’elles sont dans la meilleure position possible pour réussir.

Parmi les équipes qui cherchent à apporter des améliorations, il y a les New England Patriots.

Selon l’analyste ESPN NFL Jeremy Fowler, la Nouvelle-Angleterre pourrait chercher à remplacer le trou en forme de Tom Brady dans leur attaque par la star de l’Utah State Jordan Love.

“Parmi les équipes qui font différents niveaux de devoirs sur l’amour, selon des sources: Miami Dolphins, New Orleans Saints, New England Patriots, Los Angeles Chargers, Green Bay Packers et Washington Redskins, entre autres”, a écrit Fowler sur ESPN.

La Nouvelle-Angleterre a la 23e sélection globale du repêchage de cette année.

