Repêchage simulé de la NFL 2020: un nouveau quart-arrière de premier tour émerge soudainement

Il ne reste qu’un match dans la saison de la NFL, les Chiefs de Kansas City devant affronter les 49ers de San Francisco dans le Super Bowl. Si cela vous empêche, l’attention se portera bientôt sur le repêchage de la NFL 2020.

Le faux tirage de cette semaine remonte au quart-arrière de l’Alabama, Tua Tagovailoa, dans le top cinq, et Joe Burrow et Chase Young, respectivement n ° 1 et 2. Mais il existe de nombreuses possibilités différentes. Cela comprend un nouvel atterrissage quart-arrière au premier tour.

1. Bengals de Cincinnati: Joe Burrow, QB, LSU

Il y a eu quelques développements avec le premier choix dans le projet. La première étant que, selon Adam Schefter d’ESPN, les Bengals n’ont pas l’intention de négocier la sélection n ° 1. Bien sûr, si les Bengals étaient vraiment ouverts au commerce, le laisser sortir si tôt tuerait une partie du retour en valeur.

Le deuxième développement est que Burrow n’aime pas le fameux chili Skyline dégoûtant de Cincinnati. Cette seule prise justifie le choix n ° 1.

2. Washington: Chase Young, DE, État de l’Ohio

À ma connaissance, Young n’a pas pesé sur la scène culinaire de Washington. Se faire prendre avec Arnold Schwarzenegger est un peu amusant, cependant.

Écoutez, Washington va prendre Young deuxième au classement général à moins qu’il ne se passe quelque chose d’aliéné. Je dois trouver de nouvelles façons de dire pourquoi chaque semaine jusqu’à l’ébauche.

3. Lions de Détroit: Derrick Brown, DT, Auburn

Les Lions pourraient emprunter un certain nombre de voies avec le troisième choix, ce qui pourrait déclencher un scénario de baisse des prix. Cela sera exploré dans un futur projet de maquette – dans deux semaines en fait, alors marquez votre calendrier. Si les Lions peuvent se déplacer et atterrir sur Brown, ils devraient le faire. L’entraîneur-chef Matt Patricia a insisté sur le fait de mettre la pression au milieu, et Brown peut détruire une poche.

4. Giants de New York: Isaiah Simmons, LB, Clemson

Simmons a officiellement rejoint le groupe de pression samedi et est sur le point d’être un choix élevé. Il peut dominer des matchs dans diverses parties du terrain et a sans doute été le meilleur joueur du match pour le titre national la semaine dernière après Burrow.

5. Miami Dolphins: Tua Tagovailoa, QB, Alabama

La maquette provisoire de la semaine dernière a exploré l’idée de ce qui pourrait arriver si Tagovailoa tombait à cause de problèmes de blessures. Voyons quelques commentaires:

Mon cœur est juste brisé. Quoi qu’il en soit, au fur et à mesure que le processus préliminaire avance, nous en apprendrons davantage sur la vérité de l’état de santé de Tagovailoa. Cela prouvera s’il glisse ou non, se classe cinquième au classement général ou va encore plus haut dans un scénario d’échange.

6. Chargeurs de Los Angeles: Justin Herbert, QB, Oregon

Philip Rivers déplace son armée de famille en Floride, alors laissez la spéculation sans fondement commencer. Bien sûr, vous pouvez affirmer que les Chargers devraient réparer leur ligne offensive lamentable avant de jouer sur un quart-arrière de premier tour. Mais s’ils tombent amoureux d’Herbert, ce choix ne sera pas un choc.

7. Panthers de la Caroline: Jeff Okudah, CB, Ohio State

Avec James Bradberry et Ross Cockrell entrant tous les deux en agence libre, les Panthers ont un gros trou dans le secondaire. Il n’est généralement pas intelligent de rédiger pour des besoins aussi élevés, mais Okudah est l’un des meilleurs joueurs du repêchage qui peut avoir un impact au début de sa carrière.

8. Cardinals de l’Arizona: Andrew Thomas, OT, Géorgie

L’Arizona aurait de la chance s’il obtient son choix de plaqués offensifs avec le huitième choix. Évidemment, le tacle qu’ils sélectionnent sera basé sur les notes en premier, mais les Cardinals ont également une décision à prendre sur le tacle gauche D.J. Humphries. Bien qu’il n’ait pas exactement joué comme un choix de première ronde, les Cardinals pourraient toujours utiliser l’étiquette de franchise sur lui. S’ils le font, ils pourraient prendre un tacle droit plus naturel comme Tristan Wirfs de l’Iowa.

9. Jaguars de Jacksonville: Jedrick Wills, OT, Alabama

Avec deux choix de première ronde cette année grâce au commerce de Jalen Ramsey, les Jaguars ont les munitions à monter s’ils aiment quelqu’un comme Simmons ou Brown. S’ils restent au n ° 9, un tacle offensif pourrait être le mouvement. Wills était à droite de la ligne offensive de l’Alabama, mais les Jaguars pouvaient l’utiliser à n’importe quel endroit.

10. Cleveland Browns: Tristan Wirfs, OT, Iowa

Les Browns doivent espérer que Herbert se qualifie dans les neuf premiers choix. S’il le fait, Cleveland devrait obtenir l’un des trois plaqués offensifs les plus convoités. Tout Thomas, Wills ou Wirfs est un choix intelligent pour les Browns.

11. Jets de New York: CeeDee Lamb, WR, Oklahoma

Bien sûr, les Jets préféreraient l’un des meilleurs plaqués, mais avoir leur choix de récepteurs larges a ses avantages. Lamb est un meneur de jeu plus dynamique que Jerry Jeudy de l’Alabama, donc il pourrait obtenir le feu vert le soir du repêchage.

12. Las Vegas Raiders: Jerry Jeudy, WR, Alabama

Jeudy est l’un des espoirs les plus sûrs de ce repêchage grâce à sa course d’élite et ses mains. Bien sûr, les Raiders ont déjà réussi à ne pas rater le premier tour, mais il est impossible de foirer avec Jeudy.

13. Colts d’Indianapolis: Javon Kinlaw, DT, Caroline du Sud

À peu près tous les faux tirages, les Colts ont un récepteur large avec le 13e choix. Cependant, Indianapolis est assez moyen en défense et pourrait utiliser un joueur comme Kinlaw pour arrêter la course et obtenir après le quart-arrière.

14. Tampa Bay Buccaneers: A.J. Epenesa, DE, Iowa

Shaquil Barrett, Carl Nassib, Jason Pierre-Paul et Ndamukong Suh sont tous des agents libres sur la ligne défensive de Tampa Bay. Après une saison réussie à précipiter le passeur, les Buccaneers ne peuvent pas laisser ce secteur de leur défense s’effondrer. Surtout si quelqu’un comme Barrett se prix hors de la ville. Epenesa peut travailler à l’intérieur et à l’extérieur et est un bon joueur polyvalent.

15. Broncos de Denver: Henry Ruggs III, WR, Alabama

Bien que Courtland Sutton soit devenu un receveur légitime n ° 1 avec 1 112 verges de réception cette saison, les Broncos n’ont pas grand chose après lui. DaeSean Hamilton a déçu en tant que récepteur large secondaire de l’équipe, donc un récepteur comme Ruggs serait un choix intelligent. Cela entourerait le quart-arrière Drew Lock avec Sutton, Ruggs et le fin rapproché Noah Fant.

16. Falcons d’Atlanta: Yetur Gross-Matos, DE, Penn State

L’athlétique Gross-Matos pourrait être un lève-projet étant donné qu’il joue une position premium, a une bonne taille à 6’5 et 265 livres, et sort une saison de 9,5 sacs et 15 plaqués pour la perte. La ruée vers les passes est un problème pour les Falcons depuis quelques années, et ils pourraient enfin le résoudre ce projet.

17. Cowboys de Dallas: Grant Delpit, S, LSU

Cela devrait être le plancher absolu de la gamme Delpit au premier tour. Il est un bon espoir de sécurité tous azimuts qui a montré cette saison qu’il était capable d’assurer une sécurité à couverture unique.

18. Miami Dolphins (via Pittsburgh Steelers): Curtis Weaver, DE, État de Boise

Miami a été dans les six derniers de la NFL en sacs au cours des trois dernières saisons et a atteint le pire niveau de la ligue en 2019. Cela pourrait forcer un joueur comme Weaver à se déplacer au premier tour. Il me rappelle Clelin Ferrell, que les Raiders ont terminé quatrième au classement général l’année dernière.

19. Las Vegas Raiders (via Chicago Bears): Jacob Eason, QB, Washington

Il ne faudra qu’une équipe pour tomber amoureuse du cadre massif 6’6 d’Eason et de son potentiel encore plus massif. Les Raiders sont tombés amoureux des traits à maintes reprises dans le passé et ont pu voir un joueur de franchise à Eason.

20. Jacksonville Jaguars: (via les Rams de Los Angeles): Tee Higgins, WR, Clemson

Autre que D.J. Chark, les Jaguars manquent de récepteurs larges qui font la différence. Chris Conley et Dede Westbrook sont solides, mais pas spectaculaires. Higgins, cependant, a un potentiel d’étoile. Idéalement, il y aurait un plaqueur défensif ou un secondeur méritant le 20e choix, mais il est difficile d’en évaluer un ici. Il pourrait s’agir davantage d’un examen de deuxième tour.

21. Eagles de Philadelphie: Laviska Shenault Jr., WR, Colorado

En parlant de récepteurs avec un potentiel d’étoile, les Eagles pourraient obtenir un vol avec un récepteur comme Shenault. Dans la plupart des années, Shenault serait un top 15 ou plus. Mais avec ce projet étant chargé à la position, les équipes auront de la chance au milieu du premier tour.

22. Buffalo Bills: K’Lavon Chaisson, Edge, LSU

Les Bills entrent dans l’intersaison en ayant besoin d’un rusher hybride qui peut s’aligner à plusieurs positions. Dans cette gamme, Kenneth Murray de Chaisson et Oklahoma sera pris en considération. Chaisson est le meilleur défenseur de passes tandis que Murray est le meilleur vrai secondeur.

23. Patriots de la Nouvelle-Angleterre: Jordan Love, QB, Utah State

Love’s Senior Bowl est un scénario incontournable cette semaine. Avec une bonne semaine, son stock de repêchage pourrait monter en flèche dans le top 15. Les Patriots ont pris un quart-arrière dans trois des quatre derniers projets, mais aucun au premier ou au deuxième tour. Cela pourrait être l’année, que ce soit Love, Herbert ou même Eason.

24. New Orleans Saints: Trevon Diggs, CB, Alabama

La Nouvelle-Orléans a plusieurs agents libres clés pendant la morte-saison, notamment les demi de coin Eli Apple et P.J. Williams. Les saints devraient laisser les deux marcher et viser un coin comme Diggs. Il donnerait enfin aux Saints un cornerback de qualité face à Marshon Lattimore et aiderait à relâcher la pression.

25. Vikings du Minnesota: Kristian Fulton, CB, LSU

Les Vikings sont une autre équipe qui devrait chercher à passer des vétérans décevants au cornerback. Dans le cas du Minnesota, c’est Xavier Rhodes, dont le jeu a considérablement régressé au cours des deux dernières saisons. Fulton est un spécialiste de la couverture des hommes à l’extérieur, et les Vikings Mike Zimmer devraient être capables d’entraîner Fulton à combler les lacunes.

26. Miami Dolphins (via Houston Texans): Mekhi Becton, OT, Louisville

Becton est parti pour la NFL après avoir commencé trois saisons à Louisville, et devrait avoir une place au premier tour verrouillée. Maintenant, c’est juste une question de savoir jusqu’où il pourrait aller. Les dauphins seraient judicieux de coupler Tagovailoa avec un bloqueur sur le bord, et Becton fait l’affaire.

27. Seahawks de Seattle: Julian Okwara, Edge, Notre Dame

Il y a de fortes chances que les Seahawks ne choisissent pas ici le week-end de repêchage compte tenu de la gymnastique transactionnelle habituelle du directeur général John Schneider. Si les Seahawks restaient au n ° 27, ils pourraient viser un chasseur de passes. Okwara devrait tester les graphiques avec la communauté analytique, et un bon coaching profitera de ses traits.

28. Ravens de Baltimore: Justin Jefferson, WR, LSU

Après avoir remporté le titre national de LSU, Jefferson a sauté dans la NFL et pourrait décrocher une place dans le top 32. Il a des mains impressionnantes et vient de terminer une saison avec 111 réceptions pour 1 540 verges et 18 touchés. Les Ravens ont peut-être pris Marquise Brown au premier tour l’année dernière, mais ils ont besoin d’un autre receveur de passes.

29. Titans du Tennessee: Terrell Lewis, Edge, Alabama

Il était clair lors du match de championnat de l’AFC dimanche que les Titans doivent obtenir une meilleure passe de passe. Harold Landry est un joueur solide, mais les options du Tennessee après lui sont limitées. Lewis est un bon rusher standup qui a la force de donner l’avantage à la course.

30. Packers de Green Bay: K.J. Hamler, WR, État de Penn

Lorsque les 49ers ont fermé Davante Adams pendant une grande partie du match de championnat NFC, il était évident que les Packers avaient grandement besoin d’un récepteur large de qualité n ° 2. Même si Hamler n’est pas le plus gros avec 5’9 et 176 livres, il peut jouer gros chaque fois qu’il touche le ballon.

31. Chiefs de Kansas City: Kenneth Murray, LB, Oklahoma

Arriver au Super Bowl et toujours trouver un secondeur dans le repêchage est le rêve des Chiefs. Murray est un secondeur actif qui va précipiter le quart-arrière et suivre la balle contre la course.

32. San Francisco 49ers: CJ Henderson, CB, Floride

Débutant pendant deux saisons et demie en Floride, Henderson donnerait aux 49ers un dos défensif qui peut travailler à l’extérieur ou être utilisé dans la fente. N’oubliez pas, Richard Sherman est un agent libre après la saison 2020.