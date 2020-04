Repêchage simulé de la NFL 2020: Xavier McKinney remplit un trou dans la défense des Dolphins

Après avoir terminé cinquième de la NFL dans les revirements créés en 2018, les Dolphins de Miami ont chuté jusqu’au 28e en 2019. Échanger une sécurité comme Minkah Fitzpatrick le fera à une équipe.

Cette décision, tout en ramenant le choix n ° 18 au repêchage de cette année, a créé un grand trou dans la formation de Miami.

Heureusement, Kevin Nogle de The Phinsider est de nouveau dans le projet de simulation des écrivains de la SB Nation NFL pour réparer les choses.

18. Dolphins de Miami: Xavier McKinney, S, Alabama

Nogle: Les Dolphins viennent à cet endroit après avoir ajouté leur quart-arrière de franchise avec le cinquième choix global et doivent maintenant reconstruire la liste qu’ils ont détruite l’année dernière.

La plupart des meilleurs plaqués offensifs ont disparu, c’est là qu’ils examineraient probablement le numéro 18. Il est donc temps d’adresser le trou qu’ils ont créé en échangeant Fitzpatrick l’année dernière aux Pittsburgh Steelers – et pourquoi ne pas utiliser le choisir qu’ils ont reçu dans ce métier pour ajouter son remplaçant?

Le personnel d’entraîneurs semble avoir des pensées positives sur les performances d’Eric Rowe et Bobby McCain à la sécurité l’année dernière, mais l’ajout de McKinney leur donne la flexibilité dans le secondaire que Fitzpatrick était censé fournir. Ils peuvent aligner McKinney à plusieurs endroits de la défense. Comme Field Yates a tweeté plus tôt ce mois-ci, McKinney a joué 393 snaps en sécurité, 166 au cornerback, 120 au secondeur intérieur et 113 au secondeur extérieur. Cela pourrait également leur permettre de jouer en toute sécurité et de ramener McCain dans le coin de coin, ce qui pourrait être une amélioration à ces deux positions. C’est un choix qui a tellement de sens pour Miami ici.

Une analyse: Cela peut sembler étrange de plaider en faveur d’une sécurité par rapport à un tacle offensif, mais j’aime ce choix. Les meilleurs plaqués restants – Josh Jones de Houston, Austin Jackson de l’USC et Ezra Cleveland de Boise State – sont de bons joueurs. Mais il y a une chance que l’un d’entre eux soit toujours disponible avec le choix de Miami au n ° 26. Je suppose que nous verrons quand cette sélection arrivera dans notre maquette de mercredi.

Il y a un débat, cependant, sur qui est la meilleure sécurité dans ce projet et comment ils s’intègrent à Miami. Certains comme McKinney. D’autres aiment toujours Grant Delpit de LSU, malgré son plaquage douteux. Jeremy Chinn du sud de l’Illinois semble même gagner un peu de vapeur aux yeux des médias. Cela devient impopulaire, mais j’aime toujours Delpit pour sa capacité à jouer le ballon. Il a joué une sécurité solide et libre au LSU et a réussi 32 passes en trois saisons. J’attribue ses difficultés la saison dernière à une blessure persistante à la cheville gauche.

Cinq premiers joueurs restants:

14. Justin Jefferson, WR, LSU

15. Justin Herbert, QB, Oregon

18. Kenneth Murray, LB, Oklahoma

19. Patrick Queen, LB, LSU

20. Josh Jones, OT, Houston

Cela le fait pour nos trois choix aujourd’hui. Revenez demain à 9 h HE lorsque les Las Vegas Raiders et Silver and Black Pride seront de retour.

