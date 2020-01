Répond enfin à ces rumeurs de départ à la retraite, le “ terrible ” créateur a initialement lancé son retour triomphal et plus

Sheamus est l’une des étoiles les plus décorées de l’histoire de la WWE – c’est un fait.

Le joueur de 41 ans a remporté tous les titres en simple possibles, a régné plusieurs fois par équipe et il a remporté King of The Ring, Royal Rumble et Money in the Bank. Cela dépasse de loin ce que la plupart des membres du Temple de la renommée ont réussi à accomplir.

WWE

Sheamus a travaillé extrêmement dur sur son corps

Et pourtant, l’Irlandais vient de rentrer d’une mise à pied de neuf mois de lutte où des rumeurs ont tourné autour de lui.

De nombreux rapports suggéraient que des blessures forceraient Sheamus à prendre sa retraite, mais il a répondu avec force à ces rapports et est plus motivé que jamais pour réaliser de grandes choses à la WWE.

talkSPORT a rencontré Sheamus dans nos studios dans le cadre de la célébration par la WWE de leur partenariat avec BT Sport et nous avons parlé de son retour, de la créativité derrière, de sa brillante chaîne YouTube et bien plus encore.

Salut Sheamus! Tout d’abord, vous êtes en excellente forme. Comment s’est déroulée votre formation et comment vous êtes-vous retrouvé dans une forme aussi magnifique?

Ça se passe bien. J’ai eu beaucoup de temps pour le faire. Vous savez, ça m’a aussi ouvert les yeux. Par exemple, j’ai beaucoup appris, en particulier avec ma chaîne YouTube intitulée Celtic Warrior Workouts et elle fonctionne avec différentes personnes. Chacun a son propre style, donc je vais choisir des trucs que j’aime vraiment et je les intégrerai à mes séances d’entraînement.

Mais, oui, j’ai perdu beaucoup de poids., Je fais toujours du cardio à jeun tous les matins pendant une demi-heure et ensuite je vais probablement manger ou autre chose, faire mon truc, et je vais m’entraîner à nouveau plus tard ce jour-là, et parfois je fais du kickboxing et d’autres trucs. Mais il était très important pour moi de revenir dans la forme dans laquelle je veux être. J’ai eu assez de temps, pas d’excuses. Maintenant, je me sens mieux que jamais.

Je suis abonné à votre chaîne YouTube depuis un certain temps maintenant, mais j’ai adoré votre récent épisode avec Xia Li de NXT. sa séance d’entraînement vous a mis en haillons, n’est-ce pas?!

Il l’a fait, il l’a fait! J’ai été prévenu par Sasha Banks et j’ai travaillé avec beaucoup de gens comme Becky Lynch, John Cena, Batista – je n’ai pas le temps de passer par tout le monde car il y a environ 200 séances d’entraînement, mais, non, j’ai entendu à son sujet. Et pour ceux qui ne savent pas qui est Xia Li, elle est la première femme chinoise à être une superstar NXT. Incroyable. Elle était entraîneuse personnelle en Chine. Je pense qu’elle a une formation en Jiu Jitsu et CrossFit et toutes sortes de mauvaises choses. Et elle m’a donné un coup de pied dans le cul, mec.

À la fin de l’entraînement, j’étais littéralement suspendu à un fil et je rampais jusqu’à la fin de l’entraînement. À la fin, j’ai enlevé mon T-shirt, je l’ai sonné et c’était comme sortir une vadrouille d’un seau. C’était de la bonne sueur. 100% sueur appropriée. Dans le passé pour des trucs comme faire une publicité ou quelque chose que j’ai vaporisé sur ma chemise donc on dirait que tu transpirais, mais c’était vraiment du vrai [sweat]… Il m’a fallu un certain temps pour surmonter cet entraînement [laughs]. Elle est folle. Mais elle est incroyable. Elle va être une énorme star pour la WWE.

Maintenant, vous êtes de retour après une mise à pied de près de 10 mois et vous êtes dans la meilleure forme de votre vie, rajeuni – mais il y a aussi un look rétro! C’est nouveau, mais c’est vieux aussi. Comme Sheamus vers 2012!

Mais mieux. Je repense à certaines des choses de 2012 et je pense que pour moi, l’homme, nous ne devrions pas faire d’excuses. Tu sais?

nous sommes des athlètes professionnels. C’est la WWE. Je repense à certains de ces trucs et je me dis, mec, quelle était mon excuse? Je ne prenais pas vraiment mon régime aussi au sérieux que maintenant. Et c’est la chose maintenant: je regarde mes 10 premières années, c’est juste la répétition générale. Mes yeux sont ouverts maintenant.

Quel a été le processus créatif à votre retour et votre look? Était-ce quelque chose que vous vouliez vraiment faire?

Ouais, c’était quelque chose que je voulais faire. Mon pote, j’ai eu ces cahiers d’idées de créatifs avec, une petite moustache et des bretelles et mes cheveux vont sur le côté … ça ressemblait presque exactement à Jack Gallagher de 205 Live et j’ai dit ‘vous savez, nous avons une personne qui ressemble à ça ici, non? “Mec, si j’en faisais une de ces photos, j’aurais juste fini! J’aurais été grillé. La quantité de scories (abus) que j’aurais eu … et qui aurait été juste hors de ma grand-mère! C’était tout simplement terrible.

Mais vous savez, nous sommes allés si loin avec les Mohawks. Le Mohawk était terminé. J’y ai pensé et, de façon créative, moi-même et un gars avec qui je travaille, appelé Ray, nous en avons juste parlé et c’était comme [debuting the mohawk] tellement choquant, vous savez, et j’ai eu cette réaction «vous avez l’air stupide» et tout ça et ce fut une excellente réaction. C’était complètement différent parce que nous nous venons de frapper un barrage routier avec quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas aller plus loin.

Le nouveau look de Sheamus est en fait un ancien

C’était donc logique. Les gens demandaient sur la chaîne, sur les réseaux sociaux – ramenez l’ancien Sheamus. Alors je l’ai fait. Je voulais aussi ramener la vieille musique, mais certaines choses que vous pouvez obtenir et certaines choses que vous ne pouvez pas. Mais oui, c’est très important, en particulier l’esprit du Celtic Warrior. Ce vibromasseur Celtic Warrior. C’était logique.

Nous devons parler de «ces» rumeurs de retraite qui n’ont tout simplement pas semblé disparaître. Nous avons entendu des rumeurs sur votre cou, des commotions cérébrales et beaucoup ont spéculé que vous aviez eu votre dernier match. Vous êtes resté silencieux tout le temps. Cela a-t-il été difficile pour vous et qu’est-ce qui s’est vraiment passé?

La vérité est que je n’étais pas prêt à en finir. Il y a des choses qui vous viennent à l’esprit, comme des doutes et le fait de dire «je pourrais avoir fini». Je suis revenu à cette question juste après ‘Mania et j’ai senti que j’étais un peu épuisé aussi. Je me sentais comme moi et Cesaro – aussi formidable qu’une équipe d’étiquettes, nous avions déjà remporté les titres cinq fois.

Et je sens juste, de façon créative, qu’il n’y avait pas de direction pour nous à l’époque. Et je suppose que nous étions tous les deux épuisés. Puis nous sommes revenus pour ce Raw après ‘Mania, mec. Nous avons interrompu que Kofi [Kingston] et Seth [Rollins] rencontre. Et nous n’étions pas censés être là. Nous avons reçu un appel quelques heures avant que nous ne devions y aller, et, vous savez, la foule n’a fait que la baiser. Et c’était juste comme, nous avons atteint ce point où nous avions l’impression d’avoir frappé ce barrage routier.

Et j’étais épuisé aussi, je ne me sentais pas bien et je suis parti pendant un moment. [Then] Je viens de travailler mon cul, mec. Je me suis tellement amusé à lutter avec Cesaro et nous avons créé un héritage avec The Bar et vous ne voulez pas que cela diminue.

WWE

Le Bar – Sheamus et Cesaro – était une équipe de tag très réussie

Donc, parfois, il est bon de s’échapper pendant un certain temps, vous savez, nous pouvons toujours y revenir. Mais j’avais l’impression qu’il était temps et qu’il y avait encore beaucoup à faire en tant que lutteur en simple – le Championnat Intercontinental, par exemple.

Et je suis retourné et j’ai travaillé mon cul, mec. Et je n’essaye pas d’être comme ‘Oh, je suis génial’ ceci et cela, mais j’aurais pu facilement revenir et être comme si j’avais gagné tous ces titres, je vais juste vivre de cela et collectionner un chèque de paie – pour moi, je suis parti, j’ai commencé à faire du cardio à jeun tous les matins. J’ai commencé le kickboxing. J’ai commencé à améliorer mon alimentation avec l’aide d’un très bon ami à moi, Jerry. J’ai commencé à prendre ma formation à un autre niveau et dans mon esprit, je recommençais.

C’est ce dont je parlais plus tôt. Je sens maintenant que quand je vais sur le ring, je vais là-bas en pensant que je n’ai rien accompli. Parce que je suis passionné. Parfois, vous vous sentez “bien, j’ai ceci, ceci et cela” et si vous effacez cela de l’équation, vous allez là-dedans comme si vous repartiez à zéro et que vous aviez beaucoup à prouver, ce que je fais.

Il garde juste la faim, garde la passion là-bas. Et c’est la même chose avec la chaîne YouTube. Je suis super passionné par ça. Et la seule chose qui le fait fonctionner, c’est parce qu’il n’y a pas d’ego, l’homme. Je me mets dans ces positions où je ne sort pas en tête. Je sors toujours par terre, détruit et assommé et c’est l’idée.

Tout ce que je sais, c’est que je sais, je ne sais rien, et la raison pour laquelle je dis cela est parce que je suis la personne qui regarde à la maison et qui veut faire ce changement, que changement courageux pour commencer à m’entraîner et ils me voient, ils me voient échouer et vaciller, mais je passe à travers l’entraînement. Et c’est de cela qu’il s’agit. Même chose avec la lutte. J’y vais avec la mentalité maintenant que je n’ai aucune récompense derrière moi et je veux prouver à tout le monde ce que je peux faire et ce que je peux accomplir. La première était de s’échauffer – c’est ce que je voulais dire plus tôt!

Donc, juste pour confirmer, le cou va bien et vous êtes prêt à 100%?

Ouais, ça m’a forcé à réfléchir. J’ai aussi fait de la physiothérapie – rien de blessé, mais comme travailler ma forme, travailler ma posture, ma colonne vertébrale thoracique. Beaucoup de choses que les gens ont de toute façon – et pas en étant dans le ring – même en étant assis à un bureau toute la journée ou quelque chose. Et donc j’ai travaillé pour affiner mon corps, je travaille sur des choses qui doivent être renforcées et je travaille sur mes points faibles.

Je ne jette plus de poids lourds. Je pense que c’est une autre chose de l’ego et je me sens mieux. Je me sens mieux qu’il y a 10 ans. Je me sens mieux que moi quand j’ai commencé la WWE. De plus, pas de gluten, pas de produits laitiers. Je me sens tellement mieux sans produits laitiers.

Parlons rapidement de Cesaro: il a vraiment mis Ilja Dragunov et Mansoor en 2019 et c’est là que la WWE veut le garder, malgré le fait que de grandes parties de la base de fans de la WWE l’aiment. La WWE le verra-t-elle jamais à la première place, beaucoup de gens aimeraient le voir ou sommes-nous tous juste fous?!

Non, je pense que Cesaro – ou le grand Tony, comme je l’appelle – il a juste besoin de garder le cap. Il est incroyablement talentueux.

Le couple a plausiblement fait ce que Kofi Kingston a fait l’année dernière, n’est-ce pas?

Voici le truc – c’est aux fans. Le fas a donné à Kofi ce moment. Ce sont eux qui l’ont souligné pour lui. Ils réalisent donc qu’ils ont le pouvoir. La même chose s’est produite pour Daniel Bryan. Ils ont le pouvoir et voici le truc, parfois c’est comme s’il y avait toujours ce nouveau sou brillant, tu sais? Et beaucoup de gars NXT arrivent; grand talent de NXT. Buddy Murphy va bien, Aleister Black va bien, Elias va bien, tu vois ce que je veux dire?

De toute évidence, parmi les lutteuses, nous en avons eu de formidables au fil des ans comme Sasha. Alexa Bliss, Becky [Lynch] qui se débrouille bien, The IIconics, donc vous aurez toujours ces nouveaux talents à venir, mais c’est aux fans. Les fans ont un poids derrière ce qu’ils veulent. Et ils peuvent montrer au grand Tony le soutien car il est le plus talentueux des interprètes de ring. Sans aucun doute.

WWE

Cesaro est l’un des meilleurs interprètes sur le ring de la WWE

Je suis super content qu’il ne porte plus ce pantalon long qui saigne. Il est sorti avec un nouvel équipement il y a deux semaines et il a l’air phénoménal. Je pense qu’il a l’air mieux que quiconque sur la liste. Donc, Tony a juste besoin de garder le cap et je suis sûr à 100% que ça va arriver. Et j’aimerais que ça arrive.

Je serais la première personne à le voir à son retour parce que nous avons traversé beaucoup de choses ensemble. À travers épaisses et minces, nous avons eu le dos de l’autre. Vous faites beaucoup quand vous êtes une superstar en solo mais quand vous êtes un tag, vous partagez beaucoup de poids et c’est parfois quelque chose de vraiment cool.

Enfin, je me suis toujours demandé quelle était la créativité avec votre victoire au Royal Rumble 2012. Jusqu’où saviez-vous à l’avance et quel était le plan global? Parce que nous savons que vous avez vaincu Daniel Byran en 18 secondes ou quoi que ce soit à WrestleMania, mais quelle part de votre victoire Rumble a été pensée?

Les gens pensent que [Chris] Jéricho était censé gagner ce Rumble. Pour autant que je sache, cela n’a jamais été le cas. Mais vous savez, je ne pense pas pouvoir en dire trop. J’avais une idée [that I would win]. Ouais. Et je voulais vraiment m’assurer que c’était génial. Jericho était super avec moi à la fin. Je pensais que cette chose que nous avions à la fin était géniale.

L’allumeuse et tout ça? Parce que je pense que beaucoup de gens pensaient que Jericho allait le faire. Ce qui est drôle, c’est que juste avant ce match, j’ai une petite idée dans l’œil! Jour du grondement! Donc, mon œil est baissé, tout le monde me pisse dessus. Le seul jour, non? Et je repense à ces photos et c’est ce qui m’a motivé. Je regarde en arrière et je pense que j’aurais dû être en meilleure forme pour ça, tu sais? Mais c’est ça. Nous ne sommes pas des gens parfaits, nous essayons toujours de nous améliorer du mieux que nous pouvons et de nous améliorer les uns les autres.

Mais oui, j’ai eu beaucoup de bons moments et c’est amusant de s’asseoir et de regarder et de me dire «ah, c’était super!» Mais maintenant, j’ai envie de faire de nouveaux moments. Je dois tout recommencer.

BT Sport est le diffuseur en direct exclusif de la WWE au Royaume-Uni, montrant Raw, Smackdown, NXT et NXT UK ainsi que tous les plus grands événements PPV de l’année sur BT Sport Box Office. Abonnez-vous et regardez à la télévision ou sur l’application ou essayez le laissez-passer mensuel BT Sport

.