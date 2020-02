Réponse d’Amaury Vergara aux excuses de Calderón et Antuna

Chivas a confirmé dans un communiqué qu’après l’indiscipline de ses joueurs, Cristián Calderón et Uriel Antuna, les deux joueurs recevraient une punition de l’institution et les deux joueurs ont présenté des excuses publiques en conformité avec cette punition et en s’engageant dans l’équipe.

Après cette situation, le président de Chivas, Amaury Vergara, a parlé de la situation et a dit qu’il était important pour eux en tant qu’institution de communiquer cela aux fans, ainsi que de s’excuser parce que pour lui, cela signifiait accepter que tout le monde en équipe commettait un erreur: “Pour nous, il était très important de communiquer que, quelle que soit la punition, puisque nous n’avons pas mis de montants, ce n’est pas important, mais l’exercice de reconnaître que tout le monde, en tant qu’institution, a fait une erreur, et nous améliorerons et approuverons l’engagement “.

Il a également précisé qu’avant de faire connaître la situation et de rendre la sanction publique, ils avaient parlé aux joueurs et étaient d’accord pour que la sanction contre les fans soit annoncée:

“Nous avons parlé aux joueurs avant la déclaration, si nous ne serions pas en contradiction avec le même message, ce n’est pas mon travail d’en parler au joueur, car il y a le directeur sportif et l’entraîneur, nous écoutons sa version, une conclusion est atteinte et les conséquences sont imposées. Le message est pour ceux qui se conforment et ceux qui ne se conforment pas. ” Le troupeau du troupeau a pris fin.