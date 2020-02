Réponses à 6 questions brûlantes sur le spectacle de mi-temps du Super Bowl 2020

Le spectacle de la mi-temps du Super Bowl est la chose la plus importante à regarder dimanche soir si vous êtes quelqu’un qui n’aime pas le football. Un concert de stade de haute production, ridiculement somptueux, pompé directement sur votre téléviseur pendant que vous écartez des ailes et une immersion à sept couches.

Chaque année, quelque chose se passe et devient le sujet de la nuit, et les moments ont tendance à rester bien plus longtemps que les souvenirs du jeu lui-même. Lady Gaga sautant d’un stade, le mamelon de Janet Jackson, Prince jouant “Purple Rain” sous la pluie, Left Shark – sans aucun doute, nous aurons quelque chose de mémorable.

Cette année, le spectacle est titré par Jennifer Lopez et Shakira. Honnêtement, je n’ai pas de sentiment particulièrement fort envers la programmation. Je pense que ça ira. Cela dit, il reste des questions et je suis là pour y répondre.

No. 1. Pourquoi Lopez et Shakira?

Parce que Miami. Écoutez, vous pouvez être vraiment cynique quant au choix de plaire à la population Latinx de la ville, mais c’est mieux que ce que nous avons obtenu l’année dernière. Avoir Lopez (qui est portoricain) et Shakira (de Colombie) comme têtes d’affiche rend le spectacle plus authentique qu’en 2019, lorsque Maroon 5 a joué à Atlanta pour une raison impie.

L’année dernière, nous avons imploré Pepsi et la NFL de reconnaître Atlanta d’une manière ou d’une autre. Ludacris, Outkast, Run the Jewels – la liste est longue. Bien que Big Boi ait fait une apparition, il semblait toujours léger d’Atlanta. En 2020, au lieu d’obtenir un artiste parmi les 40 meilleurs du milquet, nous recevons au moins un spectacle qui a une sorte d’importance pour la ville.

No. 2. Pitbull va être un artiste surprise à 100%, non?

Oui et non. Pendant un certain temps, cela semblait être une garantie de slam dunk, jusqu’à ce qu’il soit annoncé que Pitbull, Dan + Shay, DJ Khaled et Yolanda Adams participeraient à l’émission d’avant-match du Super Bowl.

Bien que cela n’empêche pas Pitbull de faire un double devoir, cela entrave définitivement le potentiel qu’il fera une apparition surprise lors du grand spectacle lui-même. Honnêtement, ça fait un peu bizarre. Pitbull est peut-être M. Worldwide, mais il est si indissociablement lié à Miami qu’il semble que cela doit se produire.

No. 3. À quelles chansons peut-on s’attendre?

Le spectacle de mi-temps du Super Bowl est une question de familiarité et de fiabilité. À cette fin, il y a de fortes chances que nous allons voir J. Lo jouer “Let’s Get Loud” et “If You Had My Love”, aux côtés de son nouveau single “Baila Conmigo”.

Shakira sortira probablement «Hips Don’t Lie» et «Whenever, Wherever». Il y a aussi des spéculations que les deux pourraient faire équipe pour interpréter la chanson en espagnol «La Tortura to Dinero».

Non. 4. Lopez fera-t-il une reprise de Selena?

Ce serait probablement la performance du spectacle. L’icône pop américano-mexicaine a été tragiquement tuée en 1995, faisant de cette année le 25e anniversaire de sa mort. Lopez a déjà à la fois une affinité et un lien avec Selena, jouant le rôle principal dans le film Selena de 1997.

Bien que l’impact de Lopez couvrant Selena puisse se perdre sur une partie du public, ce serait un hommage approprié et approprié.

No. 5. Allons-nous obtenir quelque chose sur le thème de Miami Vice?

Oh, j’en suis sûr. C’est Miami après tout, et nous avons atteint le point idéal où Miami Vice cueille ces cordes de nostalgie. Avec une armée de plus de 100 danseurs, je serais déçu si nous ne voyions pas au moins un ensemble de danseurs en costume blanc et T-shirt pastel éclatant leurs mouvements.

Non. 6. Vont-ils montrer Alex Rodriguez?

Oui, 100% le garantissent. Blâmez-moi si vos paris sur les accessoires tournent mal. A-Rod fait partie de l’équipe MLB de Fox Sports, Fox diffuse le Super Bowl et il est fiancé à Lopez. Considérez cela comme un verrou.