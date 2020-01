Report du procès contre l’ancien président de l’athlétisme mondial

13 janvier 2020, 12: 27Paris, 13 janvier (Prensa Latina) Le tribunal correctionnel de cette capitale a reporté aujourd’hui le procès du Sénégalais Lamine Diack, ancien président de la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF) de 1999 à 2015, accusé de cacher Cas de dopage en Russie.

L’audience sur le processus a été reportée en raison de problèmes de procédure au moins jusqu’en juin prochain, a indiqué le tribunal.

Diack, le successeur de l’Italien Primo Nebiolo à la tête de l’IAAF, pourrait encourir une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison et a déjà passé les quatre derniers en résidence surveillée ici.

Outre l’ancien chef, il y a cinq autres accusés, trois accusés, dont son fils le pape Massata Diack, réfugié au Sénégal; et les Russes Valentín Balajnichev et Alexei Melnikov, dont l’extradition est opposée à Moscou.

Le médecin français Gabriel Dollé, responsable de la lutte contre le dopage à l’IAAF de 1999 et 2014, tentera de clarifier son rôle dans la dissimulation du scandale du dopage en Russie, dénoncé depuis 2012 par plusieurs athlètes de ce pays et qui a provoqué l’exclusion de la nation européenne de toute compétition pendant quatre ans.

Un autre accusé est Habib Cissé, l’avocat de Diack, accusé d’avoir contribué au système de corruption.

La Cour parisienne analysera le rôle de tous ces dirigeants dans la dissimulation des affaires de dopage, soi-disant en échange de sommes importantes.

Selon les chercheurs, Diack a accepté de l’argent russe pour financer sa carrière politique au Sénégal en échange de cacher les signes positifs et de permettre aux athlètes russes de participer aux Jeux olympiques de Londres de 2012 et aux Championnats du monde d’athlétisme de l’année prochaine à Moscou.

En outre, selon l’acte d’accusation, le président de l’IAAF de l’époque a corrompu Dollé, qui a reçu 190 000 euros et, en retour, a ralenti les procédures de sanction.

Diack, 86 ans, a d’autres causes ouvertes en France de soupçons de corruption dans l’attribution des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro 2016 et Tokyo 2020, ainsi que des Championnats du monde d’athlétisme à Moscou 2013 et Eugène 2021.

