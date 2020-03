Reporté par le coronavirus Strasbourg

Premier match suspendu en France par le coronavirus. Dans la nuit de ce vendredi, il est devenu officiel que le duel qui devait affronter Strasbourg et le PSG ce samedi soit reporté jusqu’à nouvel ordre.

Cela a été confirmé par les deux PSG comme la compétition française qui a décidé de reporter le match qui devait se jouer ce samedi. C’est la première fois qu’un duel en Ligue 1 est reporté en France en raison de coronavirus.

📄🚨 Suite à un arrêté de la préfecture du Grand Est et du Bas-Rhin en raison de la diffusion du COVID-19, le match entre le Racing Club de Strasbourg et le Paris Saint-Germain, initialement prévu ce samedi 7 mars 2020 à 17h30, il a été reporté. #RCSAPSG

– Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) 6 mars 2020

En France, le coronavirus a déjà touché plus de 600 personnes et neuf sont décédés. Macron, dans des déclarations à la presse, a estimé que l’épidémie est “inévitable” et que cette phase “durera des semaines, voire des mois”.