Reprise du football en Espagne, toujours sans date

Madrid Le football en Espagne restera en suspens jusqu’à ce que le gouvernement et les autorités sanitaires du pays considèrent qu’il peut être repris, ce qui ne pose aucun risque pour la santé du coronavirus, ont rapporté lundi la Ligue espagnole et la Fédération royale espagnole de football (RFEF). ).

La Commission conjointe de suivi entre le RFEF et la Ligue s’est réunie lundi pour se prononcer sur la situation actuelle du football espagnol, qui est arrêtée depuis le 12 mars.

La commission a accepté de suspendre les compétences professionnelles jusqu’à ce que les autorités compétentes du gouvernement espagnol et de l’administration générale de l’État considèrent qu’elles peuvent être reprises et que cela ne présente aucun risque pour la santé, selon le communiqué.

Parallèlement à cette note, la RFEF a également annoncé la suspension de toutes les compétitions de football non professionnelles et au niveau de l’État, à la fois dans la modalité principale et dans les spécialités de futsal et de football de plage jusqu’à ce que les autorités jugent sûr de les reprendre.

La RFEF recommande également que les fédérations régionales prennent la même mesure en ce qui concerne leurs propres championnats.

Le 12 mars, la Ligue espagnole avait déjà annoncé la suspension pour au moins deux semaines des championnats espagnols de première et deuxième division face à l’urgence due à l’épidémie de Covid-19.

La décision de reporter les championnats professionnels pendant au moins deux semaines est intervenue le lendemain de la décision de la RFEF de suspendre tous les matchs de football et de futsal non professionnels de niveau national pour hommes et femmes pendant au moins deux semaines également.

Dans leur déclaration d’hier, la RFEF et la Ligue montrent leur gratitude publique à tous ceux qui consacrent leurs meilleurs efforts pour fournir des services essentiels aux Espagnols.

Ils ont également une mémoire sincère pour tous ceux qui sont morts de la pandémie. Selon le dernier bilan officiel, l’Espagne a dépassé lundi 2 000 décès dus à l’épidémie de coronavirus, avec 2 182 décès, alors qu’il y a 33 889 personnes infectées et 3 355 patients guéris.

