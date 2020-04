Reproche à une association de joueurs en Italie car cela affecte leurs revenus

▲ La résolution des clubs des séries A et 19 vise à réduire l’impact financier que la contingence a causé par Covid-19. Dans l’image, l’attaquant Romelu Lukaku.Photo @Inter

Ap et .

Journal La Jornada

Mardi 7 avril 2020, p. a10

Rome Le syndicat des joueurs de football italiens a rejeté lundi la proposition des clubs de Serie A de réduire leurs salaires d’un tiers pour un maximum de quatre mois, si la saison en cours de la première division ne peut pas reprendre, la qualifiant d’ingérable.

Pendant ce temps, la direction de Liverpool a reculé sur sa décision d’inscrire son personnel non sportif au programme de maintien en poste du gouvernement britannique pendant la pandémie de coronavirus. Le programme vise à aider les entreprises à survivre en payant 80% de leur salaire, avec un maximum de 3 000 $ par mois.

En calcium, la mesure d’austérité a été approuvée par 19 des 20 clubs. La Juventus n’a pas participé car elle avait déjà conclu un accord avec ses joueurs pour atténuer l’impact financier.

Selon la ligue, l’accord est une action commune pour contenir le coût représenté par les salaires des joueurs, des techniciens et des autres employés des équipes de première catégorie.

La réduction équivaut à quatre mois de salaire, mais ce ne serait que de deux mois si le championnat actuel réussit. Il est entendu que les clubs définiront directement les accords avec leurs membres, a ajouté la ligue, et a souligné que cette intervention est nécessaire pour garantir l’avenir de l’ensemble de la structure du football italien.

Mais le syndicat a répondu par une déclaration dans laquelle il a rejeté la conduite de la série A comme incompréhensible à un moment comme celui-ci et a annoncé la création d’un fonds pour aider les collègues des divisions inférieures. Il a également salué un décret gouvernemental visant à encaisser un chèque de 600 euros (650 $) pour les athlètes amateurs en mars.

La guilde a ajouté qu’il y avait une volonté de forcer les joueurs à absorber les dommages économiques de la crise; Les décrire de manière négative devrait amener les gens à réfléchir sur la crédibilité de ceux qui sont responsables du football en ces temps difficiles.

Il a également souligné que les présidents qui ont décidé de suspendre les salaires sont les mêmes qui ont fait jouer leurs équipes jusqu’au 9 mars et les ont forcés à s’entraîner jusqu’au milieu de ce mois.

La série A a été suspendue depuis que le gouvernement a ordonné l’internement national il y a près d’un mois. Au moins 15 footballeurs se sont révélés positifs pour Covid-19, parmi lesquels les Argentins Paulo Dybala (Juventus) et Germán Pezzella (Fiorentina).

D’autre part, s’excusant auprès de ses fans, Liverpool a expliqué: Nous pensons que nous avons fait la mauvaise conclusion la semaine dernière en annonçant que nous avions l’intention de demander le plan de rétention des coronavirus et d’accorder une licence en raison de la suspension du calendrier Premier, a déclaré le directeur exécutif. Peter Moore, dans un message à ses partisans, qui avait critiqué une telle mesure.

Les joueurs des Reds, qui ont une avance de 25 points, continuent de recevoir leur plein salaire. Tottenham, quant à lui, a ignoré les critiques des partisans et des politiciens et maintient ses plans de licencier son personnel.

Les rivaux de Manchester, United et City, ont déclaré qu’ils n’utiliseraient pas les fonds publics pour économiser sur les salaires. D’autres équipes Premier, telles que Newcastle, Norwich et Bournemouth, poursuivront leur projet de licencier leur personnel non sportif.

.