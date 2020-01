Requins et Caraïbes dans le combat de la Ligue vénézuélienne de baseball

15 janvier 2020, 07: 02Caracas, 15 janvier (Prensa Latina) Les Sharks of the Guaira tenteront de rester dans la course au titre de champions de la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel lors de leur deuxième match contre les Caraïbes d’Anzoátegui.

Bien qu’ils soient restés en tête du classement, les requins ont subi leur première défaite lundi dernier contre cette même équipe qu’ils affronteront mercredi sur le terrain de l’Est à Puerto La Cruz.

Dans un match fermé et compliqué qui a été décidé en 12 manches, les requins ont été battus deux points par zéro, un triomphe qui donne aux Caraïbes l’avantage que s’ils gagnent aujourd’hui, ils scelleront leur passe pour la finale du ballon vénézuélien.

Pendant ce temps, les Sharks qui, contre toute attente, sont restés en tête de la ligue vont tenter de gagner pour rester dans la bataille.

Les requins aspirent cette année à briser la malédiction qui les a menés à plus de trois décennies du podium.

La dernière fois que des champions de la Ligue ont été couronnés, c’était il y a 32 ans en 1986 en battant les Lions de Caracas deux par zéro lors du septième match de la Grande Finale.

tgj / ycv