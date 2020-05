Restez en forme avec la montre de course Fitbit Charge 4

Pour beaucoup en dehors des vrais fanatiques de fitness, des articles autres qu’une paire de baskets, un short ou un t-shirt (et peut-être de la musique) peuvent sembler un luxe inutile servant uniquement à distraire du travail à accomplir, voire à confondre.

Cependant, deux semaines de test de la montre Fitbit forceront une refonte dramatique de ces principes spartiates.

Outre son prix relativement modeste, il existe quatre principes clés derrière un morceau réussi de technologie portable; fonctionnalités, praticité, logiciel et conception.

TRAITS

Pour résumer l’éclat du Fitbit en une phrase; il a tous les avantages d’un bracelet de fitness, et au même prix que le reste du marché, mais avec en plus la fonctionnalité de suivi d’activité.

Alors que le GPS intégré pour le rythme et la distance, une nouvelle carte d’intensité à afficher après chaque entraînement, de nouvelles minutes de zone active pour montrer à quel point vous avez travaillé dur, les utilisateurs de Fitbit peuvent s’attendre à une multitude de données utiles supplémentaires à partir des périodes de temps entre chaque activité.

Par exemple, la montre peut déterminer quand vous vous êtes endormi (y compris la profondeur ou la luminosité de votre sommeil), ce qui signifie une analyse plus précise de votre condition physique à long terme.

PRATIQUE

Comme vous pouvez l’espérer de n’importe quelle technologie portable, l’unité est durable et résistante.

Pendant les mois d’été frémissants des EAU, les coureurs, les cyclistes et les nageurs font tous de l’exercice la nuit et le rétro-éclairage pratique garantit que les informations restent très visibles.

De même, lorsque vous vous entraînez en plein soleil ou sous une pluie battante, l’écran à contraste élevé facilite la visualisation.

La montre est chargée via un câble de charge universel et se synchronise facilement avec l’application via Bluetooth, tout en restant un appareil incroyablement mince et léger (39,35 mm x 39,35 mm x 11,24 mm).

La technologie peut parfois être intimidante, mais le Fitbit est convivial et facile à prendre en main. Les données essentielles sont affichées de manière logique et ont de l’espace pour respirer, plutôt que d’essayer de les rassembler sur un seul écran.

LOGICIEL

La synchronisation via l’application Fitbit iPhone est rapide, il vaut donc la peine d’en faire une tâche quotidienne pour rester à jour avec vos pas et dormir.

Vous pouvez facilement naviguer dans l’application jusqu’à une séance d’entraînement spécifique, puis accéder à un niveau de détail plus profond en comparant le rythme, le suivi de la fréquence cardiaque 24h / 24 et 7j / 7, la distance, les calories brûlées et un bracelet confortable.

Il existe également une gamme d’options de coaching intelligent qui décomposent les résultats de votre session, ou leur absence. Cette analyse ajoute de la valeur sans confondre les utilisateurs avec des radeaux de données complexes.

Les coureurs plus sérieux et ceux qui participent à des compétitions régulières peuvent trouver le niveau d’analyse un peu basique, mais pour les nouveaux coureurs ou les personnes achetant leur première montre de fitness, le Fitbit se tient tête et épaules au-dessus de ses concurrents en termes de rapport qualité-prix dans ce département.

CONCEPTION

L’un des facteurs clés du succès de l’unité est qu’elle est très élégante et confortable – un exploit rare pour les montres de fitness.

C’est un nouveau design qui masque ses avancées technologiques, tout en offrant un écran suffisamment grand pour voir clairement ce qui se passe lors de vos déplacements.

Le style matriciel n’est pas l’interface la plus intéressante au monde, mais il fait le travail de manière adéquate et garantit que la batterie n’est pas déchargée trop rapidement (elle dure environ sept jours).

Il offre également une gamme de couleurs vibrantes, les offres réfléchissantes tissées / noires noir, bleu orage, bois de rose et granit devraient garantir que la plupart des coureurs trouvent un bon match.

CONCLUSION

Le Fitbit Charge 4 semble presque identique à son prédécesseur, mais l’ajout d’un GPS intégré fait une énorme différence, offrant un niveau d’analyse élevé pour le prix équivalent d’une bande de fitness haut de gamme.

Ce rapport qualité-prix, associé à sa polyvalence dans une gamme de sports, signifie que les besoins de tous les amateurs de fitness, du niveau débutant au niveau semi-professionnel, sont bien pris en compte.

Loin d’être une distraction, battre les meilleurs temps personnels est devenu une routine et courir sans la montre se sent maintenant mal.

Prix ​​en détail: AED800

Nous le notons: 9 sur 10 – Belle, confortable et utile, cette montre a redéfini le rapport qualité-prix.

Où acheter: Boutique Fitbit

En savoir plus sur l’application Sport360