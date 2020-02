Résultat Copa del Rey: Real Sociedad – Mirandés et Athletic

L’Athletic, la Real Sociedad, Granada et Mirandés sont à deux pas de la finale de la Copa del Rey. Les quatre équipes connaissent déjà leur rival en demi-finale du K.O. qui, contrairement aux tours précédents, sera joué deux fois. La première confrontation sera celle qu’ils contestent Real Sociedad et Mirandés, avec le départ à Anoeta et le retour à Anduva. Pour sa part, ceux de Garitano rencontreront Grenade, l’aller-retour à San Mamés et le retour dans le Nouveau Los Cármenes.

Le match aller se jouera la semaine prochaine (12 février), tandis que les matchs retour auront lieu près d’un mois plus tard (4 mars). La vérité est que ce nouveau format de Copa del Rey est un succès. Aucun des grands favoris n’a réussi à atteindre les demi-finales, parmi lesquelles une équipe de deuxième division comme Mirandés qui est revenue pour donner la cloche huit ans après l’exploit mené par Pablo Infante.

Pour sa part, Grenade a chargé l’actuel champion, Valence. L’Athletic et la Real Sociedad ont fait appel aux géants de la compétition: Barcelone et le Real Madrid. Les lions ont réussi l’exploit grâce à un but de Williams dans les phases finales du match, tandis que le Txuri Urdin a réussi à s’imposer au Santiago Bernabéu malgré ses souffrances dans les dernières minutes.

Les quatre équipes veulent être en finale le 18 avril au stade La Cartuja (Séville). La qualification pour le match pour le titre a double prix, car en plus de se battre pour soulever le trophée les deux équipes qui disputeront la finale recevront automatiquement le ticket pour disputer la Super Coupe d’Espagne, qui aura lieu en Arabie saoudite.