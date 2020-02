Résultat du tirage Copa del Rey: Real Sociedad – Mirandés et Athletic

14h. Est le Société réelle le dernier vainqueur du Copa del Rey de ces quatre classés. Les Guipuscoans ont vaincu le Athlète de Madrid aux tirs au but (4-2) après une prolongation qui s’est terminée 2-2 en 87, il y a 33 ans.

13:55. Il Athletic Bilbao ce fut le dernier de ces quatre qui a atteint une finale de la Copa del Rey, en 2008/09 et 11/12, tous deux sont tombés respectivement au Barça 4-1 et 3-0.

13:50. À deux reprises, ils ont traversé Athletic Bilbao et Grenade dans la Copa del Rey, dans les deux passé la peinture de Bilbao. Dans la 43/44, En quart de finale, l’Athletic a gagné à domicile 6-1 et Grenade a battu par le minimum dans le tour (1-0), les lions sont passés. Dans la 68/69, en demi-finale, le Grenade à égalité 1-1 dans l’idée dans son fief, puis le Athletic Bilbao a gagné à domicile 2-0, obtenant la passe.

13 h 45 Le seul précédent entre Réel La société et Mirandés c’était aussi dans le Copa del Rey. En novembre 2004, dans le seizièmes de finaleAnduva a vécu la traversée entre eux avec une fin heureuse. Il Mirandés enduré 120 minutes la ruée vers le Réel de Xabi Prieto, Arteta, Barkero et Kovacevic, et a pris la cravate aux tirs au but (4-3). Ils veulent répéter l’histoire à Miranda del Ebro.

13: 4e. Le tirage au sort, la chance, a été insaisissable pour ce derby basque que certains ont demandé pour ces demi-finales. Aussi pour un envoi entre Grenade et Mirandés, Les deux grandes surprises de cette édition. Pour la chance de Grenade et de Burgos, le retour se jouera dans leurs stades, Les Carmenes et Anduva.

13:35. C’est ainsi que demi-finales de cette Coupe du Roi 2020:

Real Sociedad – Mirandés

Athletic Bilbao – Grenade

13:34. Le déroulement de cette Athlétique de Bilbao-Grenade sera en San Mamés et de retour Les Carmenes.

13:33 Par conséquent, LA DEUXIÈME SEMI-FINALE SERA ATHLÉTIQUE DE BILBAO – GRANADA CF!

13:32. La première demi-finale se déroulera entre Société réelle et Mirandés, l’aller-retour à Anoeta et l’aller-retour à Anduva.

13:31 LE PREMIER PASSAGE EST VRAI SOCIEDAD – CD MIRANDÉS!

13 h 30 LA PREMIÈRE BOULE EXTRAIDÉE EST CELLE DE LA VRAIE SOCIÉTÉ! Le match aller se jouera à Anoeta.

13:29. Chacun d’eux sortira l’une des quatre balles qui sont dans le battage médiatique. Entre vos mains, le sort de cette dessiner de demi-finales de la Copa del Rey.

13:28. La quatrième et dernière main innocente sera Andoni Goikoetxea, ambassadeur de Athletic Bilbao.

13:25. Il y a aussi le troisième, qui sera Mikel Ubarretxena, vice-président de la Société réelle.

13:22. La seconde main innocente sera celle de Alfredo de Miguel, président de Mirandés.

13:20. Antonio Fernández Monterrubio, PDG de Grenade, Ce sera la première main innocente.

13:17. Cédez le passage maintenant Rubials au tirage au sort pur de ces demi-finales de la Copa del Rey.

13:13. «Avec cette tombola, il y a beaucoup plus d’options pour toutes les humbles équipes. Il Mirandés C’est un exemple de ce qui se passera dans les années à venir. Nous sommes très fiers de vous pour le championnat que vous avez organisé », dit-il Rubials avec ce nouveau format de ventouse et une attention particulière à ceux de Anduva

13:10. «Nous avions le sentiment qu’il fallait faire quelque chose pour un football modeste. Nous voulions faire une formule qui revitalise la coupe et cela a permis aux équipes de rêver. Et nous avons toujours le plus excitant », explique-t-il Luis Rubiales sur le format de cette Copa del Rey.

13:07. Imbroda, sur l’élection de la candidature andalouse: «Nous remercions le RFEF soutenir un projet qui fait le bonheur de tous les Andalous. Ce format apporte de l’émotion. Avec lui, toutes les équipes ont la possibilité de rêver ».

13:05. Luis Rubiales et Javier Imbroda, Ministre de l’Éducation de la Junta de Andalucía, sceller l’accord qui prendra la fin de la Copa del Rey aile Stade olympique de la Cartuja les quatre prochaines éditions, fin 2020, 2021, 2022 et 2023.

13:02. Le tirage au sort de ces demi-finales du Copa del Rey de Sala Luis Aragonés de Las Rozas. Bientôt, nous connaîtrons les appariements.

12:55. Il ne reste que cinq minutes pour commencer Fédération royale espagnole de football dans Las Rozas le dessiner de ces demi-finales de la Copa del Rey!

12:45. Le tirage peut contenir une croix qui assure la présence de Grenade ou Mirandés dans la prochaine édition du Super Coupe d’Espagne en Arabie Saoudite et aussi un derby basque entre Athletic Bilbao et Société réelle.

12:40. En revenant à la double confrontation le tirage au sort de ces demi-finales de Copa del Rey Ce sera complètement pur. L’ordre d’extraction des balles déterminera à quel stade le tour est joué et dans quel tour. Il Mirandés, En tant qu’équipe de catégorie inférieure, vous n’aurez pas d’avantages à ce stade comme dans les phases précédentes.

12h30 Et quand se joueraient ces demi-finales? Eh bien, très simple. Pour les réunions à sens unique nous n’aurons pas à attendre longtemps, la prochaine Mercredi 12 et jeudi 13 février Nous aurions les premières croix. Bien sûr, pour le retour Il faudrait attendre mars. Entre lui Mardi 3 et jeudi 5 mars les rendez-vous qui décideraient enfin des deux équipes qui disputent la finale de cette passionnante seraient fixés Copa del Rey.

12:25. Enfin, le Athletic Bilbao. Les lions ont profité du magazine poudre qui est aujourd’hui le Barça de se faufiler dans les demi-finales de cette Copa del Rey. Williams a accompli tellement de choses au cor qu’il a laissé de côté les Catalans.

12:20. La Société réelle a donné une autre des cloches de nuit éliminant dans le Santiago Bernabeu à un tout Real Madrid. Le grand match du Suédois Isak a renversé une équipe blanche qui a mis trop de temps à réagir. Les Basques sont l’un des grands favoris de ces demi-finales de surprise.

12:15. À propos Mirandés entrera dans les annales du concours. Anduva as-tu vu comment ils tombent Celtic of Vigo, Séville et Villarreal, trois équipes d’élite qui ont été courbées par l’équipe Andoni Iraola. Le nouveau format de coupe a permis à une deuxième équipe d’atteindre cette phase de demi-finale, encore une fois pour doubler le match.

12:10. C’est l’une des grandes surprises de la saison et le nouveau format du Copa del Rey. Il Grenade de Diego Martínez il a été chargé de l’actuel champion majordome, le Valencedans Les Carmenes. Citation pour l’histoire de la peinture nasride, qui n’a mis qu’une seule fois le pied sur la finale et qui était à l’époque de la Coupe Generalissimo où il est tombé devant lui Barça

12:05 Grenade, Mirandés, Real Sociedad et Athletic de Bilbao sont les quatre finalistes de cette édition du Copa del Rey. Les quatre ont donné la surprise en quart de finale après avoir éliminé le théoricien préféré, du moins cela a été indiqué par les paris. Le nouveau format, un match unique jusqu’aux quarts de finale, a permis de voir de grandes actions, comme celles vécues à Anduva.

12:00. Bonsoir! Bienvenue à ce tirage au sort des demi-finales du Coupe du Roi 2020. Le nouveau format de la compétition atteint son apogée avec ce match nul dans lequel le double jeu reviendra après plusieurs phases au cours desquelles les surprises ont sauté, notamment au dernier trimestre.