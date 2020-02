Résultat, résumé et buts de la Ligue des champions (4-1)

FINAL. Leçon de vitesse, verticalité et visée Atalanta dans ce premier assaut. Un match qui sort du col de Valence très très compliqué. Cinq tirs cadrés et quatre. Il Valence Il ne méritait pas une telle punition, mais au moins ils ont le confort du but de Cheryshev, ce qui leur donne de l’espoir pour le retour à Mestalla. Après 4-1, les ches ont eu l’occasion de laisser plus qu’ouvrir l’égalité, mais ils n’ont pas réussi. Si quelque chose de Celades a montré dans cette Ligue des Champions, c’est qu’ils n’abandonnent pas facilement. Ils l’ont déjà fait en phase de groupe et il faut croire qu’ils peuvent le faire à Mestalla.

90 + 4 minutes. FIN DE LA FÊTE. L’avenir de Valence en Ligue des champions est compliqué. ATLANTA 4-1 VALENCIA.

90 + 3 minutes. Sur le point de lier De Roon à Ferrán, qui serait resté seul face à Gollini.

90 + 2 minutes. Dernier changement à Atalanta. Feuilles pasaliques et Tamèze entre.

90 minutes. Quatre ajoutés.

90 minutes. UP FERRÁN! Il a baissé le ballon dans la zone, mais il était trop haut quand il a terminé.

88 minute. Gameiro centre que Cheryshev n’atteint pas. Il a attaqué le premier bâton et rectifié lorsque le ballon l’a presque dépassé.

Minute 86. Ferrán a installé un centre qui était très dangereux, mais s’est écrasé sur le corps de Palomino.

85 minutes. Parejo lance une faute dangereuse et Diakhaby l’enlève de Mangala! Le Français était mieux loti, après le deuxième costume.

Minute 84. Diakhaby revient sur le terrain.

Minute 83. Il a joué le visage de Zapata avec Malinovski, qui le frappe de face. Il a tiré mortellement et par-dessus la barre transversale.

82 minute. Laissez la pelouse de Diakhaby souffrir. Nous verrons si vous pouvez continuer.

Minute 81. Changement à Atalanta. Le meilleur homme du jeu, Gómez, prend sa retraite pour entrer dans Malinovski.

80 minutes. Le centre de Wass n’était pas bon! Il était prêt à pousser Gayà au premier poteau, mais le ballon est allé au point où il faisait le plus mal.

Minute 79. Kondogbia essaie de face, mais laisse haut.

76 minuteSoleeeeer frappe! Dehors! Il veut plus de Valence, qui ne cesse de chercher la seconde qui donne vie.

75 minutes.Change à Atalanta. Caldara sort et Zapata entre. Obtenez un attaquant et Gasperini.

73 minuteTrès impliqué dans le jeu Valence! Balle Soler qui se dirige dans la zone et réclame la main de Caldara. Je l’avais attaché au corps.

70 minute.Autres plus pour Valence! Testé en coin. Balle au sommet de la surface, Gayà l’éclate et la balle touche un adversaire et va dans un coin.

69 minute.QUI ONT EU DU MAXI ET DU CHERYSHEV! Boule d’attelage pour Maxi à pousser, frappe le pied de soutien et est laissé derrière Cheryshev, qui est en contrôle. Profitez de Gollini pour manger des mètres et quand le Russe l’a frappée, il l’a écrasée dans le but.

Minute 65. IL Y A ELIMINATOIRE! VALENCIAA GOOOOOL! GOL GOL GOOOOOOL DE CHERYSHEV! Première balle que le Russe touche et la met croisée à la souche polaire. L’Atalanta se détendit et paya. ATLANTA 4-1 VALENCIA.

62 minute. UN AUTRE DE L’ATALANTA! UN AUTRE HATEBOER! ATOLANTA GOOOOL! Ilicic était en avance, ça peut gêner, mais il ne touche pas et laisse passer Hateboer. Avec des mètres devant, il pénètre dans la zone et bat Jaume. ATALANTA 4-0 VALENCIA.

Minute 61. CE QUE MAAAAXIII A ÉCHOUÉ! DONNEZ VIE À VALENCIAAA! Gollini avait tort de le donner à Ferrán. Maxi était seul, il a reçu dans la petite zone et quand nous avons chanté le but, il l’a atteint là où Gollini lui-même était.

Minute 58. Parejo l’a mis au ballon. Diakhaby était en tête, mais cette balle était toujours haute.

Minute 56. GOOOOOOL DE FREULEEEEER! LE TROISIÈME DES ATALAAANTAAA! Il le prend à droite, se détache de l’extérieur de la zone, personne n’est sorti et un but est retiré de la manche. ATALANTA 3-0 VALENCE.

Minute 51 IL A EU PLUS SOLIDE! Arrivée en deuxième ligne du joueur, après un ballon Ferrán. Il termina et son tir effleura le poteau.

50 minutes À PROPOS D’ARRIVER LE TROISIÈME! Encore une fois Gomez, qui met le centre en satin. Dévie du pied de Diakhaby et s’apprête à se faufiler dans le but.

47 minute Ilicic le met de la droite et c’est à Hateboer, qui était au premier poteau. Effacez Diakhaby.

Minute 46. Il est rejoué à San Siro. Reprend le ATALANTA 2-0 VALENCE.

REPOS. Peine sévère pour un Valence cela n’a pas été si inférieur que d’aller au tableau de bord avec un 2-0 contre. Il est vrai que la défense a fait de l’eau à plusieurs reprises, mais celles des Celades ont eu peu de chance dans les deux actions claires dont elles ont disposé. Il leur manquait très peu de liens et, pourquoi pas, de Atalanta avec une balle au poteau de Ferrán et une balle très dure de Guedes au deuxième poteau, que Mangala et Maxi n’ont pas atteint. Hateboer e Ilicic ils donnent la victoire aux Dea dans ce qui est un récital de «Papu» Gómez.

45 + 1 minute. Reste à San Siro. Les buts de Hateboer et Ilicic condamnent pour le moment Valence en match aller des huitièmes de finale. ATALANTA 2-0 VALENCE.

Minute 43 Après les meilleures minutes de Valence du jeu, vient la seconde d’Atalanta. De nombreuses concessions pour défendre les Celades, qui les condamnent.

Minute 42. GOOOOOL DEL ATALANTAAA! GOOOOL D’ILICIC! Prenez un bon avantage Dea. Il quitte Soler et Kondogbia et le frappe en croix. Jaume tendit la main, mais il ne put pas le sortir. ATALANTA 2-0 VALENCE.

40 minutes Montez Gomez! Quel mal de tête des Papous pour la défense de Valence. Kondogbia l’a perdu, l’Argentin a reçu le laissez-passer et l’a touché. J’étais hors-jeu.

Minute 37. Il l’a frappé maintenant De Roon up. Première approche d’Atalanta en plusieurs minutes. Celui qui mène désormais la baguette est Valence, toujours à la recherche du but italien.

35 minutes. POURQUOI PEU L’EMPATEEEE N’EST PAS ARRIVE! Balle pompée à l’arrière de la défense de Gayà contre Guedes. Les Portugais ont frappé le ballon à la recherche d’une jambe de partenaire, mais ni Maxi ni Mangala ne sont venus à ce ballon. Pour les cheveux.

30 minutes AL PALO FERRÁN! Le ballon de droite qui permet au joueur d’entrer dans la zone est planté devant Gollini et n’hésite pas à prendre un coup puissant. Le ballon est tombé sur Guedes, qui a botté et le rebond est sur le point de mettre Gayà à l’envers. La défense d’Atalanta s’est endormie.

24 minutes. Guedes fait mal. Peur d’une nouvelle blessure à Valence.

Minute 21 L’Atalanta arrive à nouveau. Tiré du coin droit de la zone de Gosens, qui frappe sur le côté du filet.

Minute 19. Il manque que Valence accroche à la zone pour Maxi. Il n’a pas réussi à faire un bon tir.

18 minutes. Gomez le remet, cette fois ci-dessus, et Hateboer réapparut, faisant presque extrême, bien qu’il n’ait pas terminé et dégagé l’arrière.

Minute 16. GOOOOOL DEL ATALANTAAAA! GOOOOL DE HATEBOER! Jaume a joué, mais il n’a rien pu faire. Gomez met du mal à la petite zone de la gauche, où la voie de droite semble courir et terminer le Dea. ATALANTA 1-0 VALENCE.

12 minutes. Essayez de calmer Valence un peu avec le ballon sur les pieds et essayez de vous rapprocher du but de Gollini. Pour le moment, très peu en attaque des Celades.

8 minutes. GO PARADÓN DE JAUMEEEE! Balle entre les centres de Ilicic pour Palisic, qui est hébergée dans la zone, frappe avec tout et met une main souveraine le but d’envoyer en corner.

4 minutes. AAAARRIBAAA GÓMEEZ! Tir très dur de l’Argentin qui marche sur le but de Jaume. S’il était allé à la porte, cela aurait été presque impossible pour le but valencien.

3 minutes. Manque très dangereux de Parejo sur Gomez. Pratiquement sur la ligne de zone.

1 minute. ROULEZ LA BALLE À SAN SIRO! Il est déjà joué à Milan. ATALANTA 0-0 VALENCE.

20:58 Les joueurs sautent sur le terrain et… SON LE HIMNY OF THE CHAMPIONS À SAN SIRO! Sur le point de commencer Atalanta – Valence.

20:55 Tout était préparé à San Siro pour commencer la partie. Sur le point de sauter les 22 protagonistes pour commencer le duel entre Atalanta et Valence, match aller des huitièmes de finale Ligue des champions.

20:50 Il Valence revient à environ huitièmes de la compétition maximale sept ans plus tard. Ensuite, le PSG a retiré Che du rêve européen, comme Schalke 04 l’avait fait deux ans auparavant.En 2006-07, les Valenciens ont signé leur dernière présence dans les salles, après avoir éliminé l’Inter.

20:45 Une ambiance est attendue à San Siro. Bien que le stade ne soit pas rempli, les prévisions de fréquentation sont d’environ 40 000 spectateurs. Bergame est à environ 60 kilomètres de Milan, donc le passe-temps a relativement facile d’assister à la réunion.

20:42. Il Atalanta Il est la troisième équipe la plus performante des cinq ligues majeures, après le PSG et Manchester City. Un test difficile pour la nouvelle défense présentée par le Valence, formé par Diakhaby et Mangala.

20:36 La peinture valencienne de San Siro n’a pas de bons souvenirs. Il Valence Il a perdu l’une de ses deux finales de Ligue des Champions disputées au stade de Milan, en 2001. C’était aux tirs au but, contre le Bayern. De plus, ils ne connaissent pas la victoire lors de cinq autres visites à l’Inter, avec quatre nuls et une défaite.

20:32 Il Valence vient après trois matchs consécutifs sans gagner. Les ches ont perdu en deux matches de Coupe et de Ligue et à égalité lors de leur dernier match joué contre l’Atlético. De plus, depuis qu’ils ont remporté l’Ajax à Amsterdam, seuls Logroñés et Cultural ont été imposés à domicile à Copa del Rey.

20:27 Le match se jouera à Milan au lieu de Bergame. Il Atalanta Il a demandé à l’UEFA de jouer en Ligue des champions aux stades Inter et Milan tout en effectuant des travaux d’extension et d’amélioration dans son stade.

20:20 Il Valence recherchera les chambres avant Atalanta Cela vient avec le moral élevé. Les Italiens sont quatrièmes de Serie A et sont dans cette phase après un grand retour lors des deux derniers jours de la phase de groupes.

20:11 Les onze de Atalanta: Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic; Ilicic et Gomez.

20:05 Allons avec onze de Celades. Il Valence quitte aujourd’hui, pour le match aller des huitièmes de finale Ligue des champions avec: Jaume; Wass, Mangala, Diakhaby, Gayà; Ferrán, Parejo, Kondogbia, Soler; Guedes et Maxi Gómez.

20h00 Bienvenue chez Atalanta – Valence! Les huitièmes de finale de la Ligue des champions Ils continuent ce mercredi, avec la deuxième équipe espagnole qui entre dans le tour de ce tour. Le groupe valencien visite San Siro, qui accueille finalement les réunions continentales des Italiens. À 21 h 00 Le premier assaut entre les Dea et les ches commence et on vous dit déjà tout en ligne minute par minute de OK QUOTIDIEN.

Il Valence voyager avec de nombreuses victimes pour faire face à ces huitièmes de finale. Les Celades doivent reconstruire ses onze, notamment en défense, pour tenter de faire avancer l’égalité à Atalanta Le duel se joue à San Siro, où les Valenciens ont perdu la dernière finale de Ligue des Champions qu’ils ont disputée, en 2001, contre le Bayern. En fait, dans la Giuseppe Meazza, ils n’ont jamais gagné, dans les six matches qu’ils ont disputés, avec cinq matchs nuls – dont l’un dans cette finale – et une défaite contre l’Inter en 2003.

De son côté, le Atalanta Il veut continuer à rêver grand après avoir atteint un classement héroïque. Après n’avoir récolté qu’un seul point lors des quatre premiers jours, il a gagné lors des deux derniers matchs de la phase de groupes pour entrer dans le top 16 du continent. De plus, ils arrivent dans une bonne course en Serie A, où ils sont quatrièmes, avec un avantage confortable. Devant, un Valence qu’il ne veut pas céder, comme il l’a montré devant l’Ajax lors de la première phase.