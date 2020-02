Résultat, résumé et buts du match de Ligue des Champions aujourd’hui (2-1)

Le Borussia Dortmund était très sérieux en défense, contrôlant très bien Neymar et Mbappé. Il était très dangereux contre Haaland et Sancho, qui ont également joué un grand match. Le PSG repart avec un résultat qui vous permet de rêver au retour. Jusqu’à présent, la retransmission de ce tour des 16 derniers. Merci beaucoup et à la prochaine fois!

22,51: Superbe dernière étape de cette première étape des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Haaland a été décisif avec deux buts, le dernier d’une très belle facture. Neymar a mis la cravate quelques minutes avant l’œuvre de l’attaquant norvégien, qui est déjà un crack mondial.

Minute 92. FINIR LE CHOC. Le PSG l’a eu dans la dernière seconde! Kurzawa se dirigea vers le coin et le ballon passa très peu. Dortmund se rendra à Paris avec un avantage minime après les deux buts de Haaland.

90 minutes DEUX MINUTES DE PROLONGATION. Le Dortmund essaie de conserver l’avantage minimum.

Minute 88. Un autre jaune, cette fois pour Verrati, qui ratera également le duel. Très mauvaise nouvelle pour l’équipe parisienne, qui n’est peut-être pas au Parc des Princes. Mateu Lahoz lui a appris à protester contre une faute.

Minute 86. Jaune pour Meunier, qui est perdu autour, causé par Reyna. Le joueur de 17 ans laisse de belles sensations en huitièmes de finale. Quatre minutes à 90. Le jeu est très beau.

Minute 84. PRESQUE IL Y A LE TROISIÈME. Connexion entre Sancho et Achraf. Plan du Marocain qui glisse presque.

80 minutes, à la cruzeta Neymar! Il a laissé tomber le ballon au Brésilien dans la zone et était sur le point de mettre la cravate au tableau d’affichage. Le duel est magnifique.

Minute 79. Quel animal Haaland. L’attaquant ajoute son dixième but dans cette Ligue des champions.

Minute 77. GOOOOL DE HAALAND. Un autre à Signal Iduna Park! Objectif norvégien authentique, qui est doux. Pepinazo de l’extérieur de la zone pour remettre son équipe en tête. Que la Ligue des champions est belle!

Minute 75. GOOOOOOOOOL DE NEYMAR. Les meilleurs se sont réunis. Belle action de Mbappé, qui a récupéré le ballon en trois quarts et est entré dans la surface lors d’une très bonne action individuelle. Passez la mort à Neymar, qui l’a poussée au fond du filet.

73 minute. Comment Dortmund est en défense! La belle approche de Lucien Favre

Minute 71. Essayez de contrer le PSG l’objectif local. Verrati Elle se poursuit avec son affichage particulier des reprises. Il semble que Neymar et Mbappé crient pour l’entrée d’Icardi sur la pelouse.

69 minutes HAALAND GOOOOOOOOOOOL! Grand jeu collectif des habitants. Achraf centre bas pour Rafael Guerreiro, qui tire mais touche la défense adverse. Haaland, le plus intelligent de la classe, a poussé le ballon dans le filet. Le Borussia Dortmund prend de l’avance.

Minute 67. Premier changement de choc. Giovanni Reyna, 17 ans, entre et Hazard se retire de l’équipe à domicile.

65 minutes. Première connexion entre Mbappé et Neymar. Les deux essaient de s’activer en attaque.

63 minute. Deux noms propres au Paris Saint-Germain. En positif Verrati. L’Italien est très sérieux au milieu du terrain récupérant de nombreuses balles. De son côté, le mauvais jeu de Mbappé. Le jeune extrême n’apparaît pas.

Minute 61. Le match est revenu pour ressembler à celui de la première partie. Possessions trop longues des deux équipes, sans grand danger. Les deux ensembles sont très bien plantés en défense, mais cela leur coûte un monde à générer.

Minute 59. Jaune rigoureux de Mateu à Neymar. Le Brésilien a commis une faute sur Witsel. Troisième avertissement du duel.

Minute 56. Dortmund est toujours très sérieux en défense. L’équipe n’accorde toujours pas d’opportunités et ne laisse pas apparaître les grands joueurs de l’équipe visiteuse. Le PSG désespère.

54 minute. Deuxième jaune du match. Mateu Lahoz avertit Gueye après un tacle dur sur Witsel.

Minute 51 Le PSG cherche à se débarrasser du domaine allemand. Grande passe de Neymar en profondeur à Di María, mais Burki était très attentif. Rythme supérieur à celui de la première partie.

Minute 48. Première approche de la deuxième partie. Achraf a marché sur la zone en danger mais n’a pas pu frapper. Dortmund est plus protagoniste en ce début de seconde période.

22.00: LA DEUXIÈME MOITIÉ COMMENCE. Les 22 joueurs restent, il n’y a pas de changement.

21,55: On verra si le choc s’améliore dans la deuxième partie. Le PSG a besoin de plus de mordant ci-dessus, et Icardi C’est peut-être la solution. Le Borussia fonctionne très bien en défense, avec beaucoup d’aide à chaque fois que «Ney» prend le cuir.

Minute 45. Fin de la première partie. Faire la fête sans beaucoup de rythme et sans beaucoup d’occasions en Allemagne. Le PSG a plus de possession, mais Dortmund arrive plus. Sancho Il a été le plus dangereux des locaux, percussions avec beaucoup d’intention du groupe. Très peu de Neymar et surtout de Mbappé, qui est à peine entré en jeu.

Minute 43. Carton jaune Witsel. Le milieu de terrain a coupé un jeu de visite mené par Di María. Le jeu continue sans trop de rythme.

Minute 39. Encore une très longue possession du PSG, qui n’est pas capable de générer du danger. Pour l’instant, un seul coup des Parisiens dans tout le match … le manque de Neymar.

Minute 36. Mbappé non publié dans la rencontre. Le Français ne peut pas entrer en jeu et le PSG en a besoin. Jeu très discret pour l’instant du bien de Kylian.

34 minutes. Occasion pour Dortmund, le premier à Haaland. Le jeune attaquant a du mal à entrer dans le match, mais rappelez-vous que c’est très dangereux.

30 minutes Une demi-heure de départou dans Signal Iduna Park. Le PSG n’est pas en mesure de retrouver Neymar, et quand c’est le cas, les joueurs de Dortmund se jettent au-dessus du Brésilien. Grand travail défensif d’un Borussia qui génère plus de danger, mais match très serré pour le moment.

Minute 26. GRAND ARRÊT DES NAVIRES! Occasion pour Dortmund. Sancho a rencontré le gardien costaricien après un superbe tir. Pressez le Borussia.

Minute 24. Sancho commence à apparaîtreet Dortmund le remercie. L’Anglais a cherché Hazard avec un centre de chutte au deuxième poteau. Dans la suite du jeu, une autre entrée laide d’un Emre Can Vous gagnez le carton jaune.

Minute 21. Verrati monumentale. L’Italien a pris le ballon à Emre Can au dernier moment, alors que l’Allemand était sur le point de frapper dans la surface. Bonne tringulation de Dortmund.

20 minutes. Plus d’importance maintenant pour le Borussia Dortmund. L’équipe allemande prend possession d’un PSG qui ne fait pas que se sentir à l’aise. Très peu pour l’instant de Neymar et Mbappé.

15 minutes. Première chance pour Dortmund. Kickback avec un Sancho qui a visité presque tout le domaine et a péché en tant qu’individualiste. Son tir est allé très large. Le duel est encouragé.

10 minutes. OCCASION À NEYMAR. Le Brésilien était responsable de l’exécution de la faute avec un grand danger. Il chercha le fil et était sur le point de surprendre Burki.

Minute 9 : Faute très dangereuse en faveur du PSG. Neymar et Di María sont prêts.

Minute 5: Premières minutes de notation entre les deux équipes, avec peu d’options pour atteindre la zone opposée.

Minute 3: Marquinhos se place enfin à côté de Thiago Silva et Kimpembe dans une défense de trois. Mbappé est au centre de l’attaque, avec Neymar à gauche.

21.00: LA FÊTE DANS LE PARC SIGNAL IDUNA COMMENCE

20,58: Les 22 protagonistes sont déjà sur le terrain. Tifo spectaculaire dans le stade allemand. L’hymne des champions sonne!

20,55: Sur le point de laisser les joueurs sur le terrain … La Ligue des champions revient avec ce grand match entre le Borussia et le PSG.

20,50: Le PSG pourra-t-il franchir les huitièmes de finale? L’équipe parisienne a perdu Barcelone, Real Madrid et Manchester United au cours des trois dernières années en huitièmes de finale de Ligue des champions.

20,45: En phase de groupes, le Le PSG était premier du groupe A à côté du Real Madrid, Bruges et Galatasaray; tandis que Le Borussia a terminé deuxième du groupe F de Barcelone, Inter et Slavia de Prague.

20.40: Comme dans tous les grands matchs, un grand typhon est attendu pour recevoir les joueurs du stand mythique de Signal Iduna Park, l’un des meilleurs hobbies d’Europe.

20h30: Parmi ceux choisis par Tuchel souligne l’absence de Mauro Icardi. L’ancien ancien entraîneur du Borussia a opté pour le trident formé par Di María, Neymar et Mbappé pour attaquer le Signal Iduna Park.

20.20: Il n’y a pas beaucoup de nouvelles dans les onze de Borussie. Au point d’attaque jouer Haaland, le joueur le plus redouté du PSG. Le norvégien est le deuxième meilleur buteur de cette édition de la Ligue des champions, avec un total de huit buts en phase de groupes.

20.10: Ce fut l’arrivée de l’équipe allemande au Signal Iduna Park.

20.05: ONCE PSG ELEVEN: Keylor Navas; Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Verrati, Marquinhos; Dites Maria, Mbappé et Neymar.

20.05: Il y a déjà confirmé sur les deux équipes. Il Borussia Dortmund Il sort avec Bürki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Achraf, Hazard, Emre Can, Witsel; Guerreiro, Sancho et Haaland.

20.00: BIENVENUE À LA RETRANSMISSION EN DIRECT du duel passionnant entre les Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain, correspondant au match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions.

Le PSG affronte le match Signal Iduna Park avec la bonne nouvelle de retour de Neymar. Le crack brésilien a laissé derrière lui son inconfort dans les côtes et pointe au titre ce soir. Neymar et Mbappé lui-même veulent retrouver une égalité assez régulière, bien qu’avec un léger avantage pour les Parisiens.

Le Borussia Dortmund, quant à lui, face à l’accident chargé de confiance après la victoire écrasante en Bundesliga contre Francfort (4-0), et avec Halland et Sancho en état de grâce comme principaux atouts offensifs.