Résultats aujourd’hui, samedi 25 janvier

Ce samedi 25 janvier, la sixième journée de l’Open d’Australie 2020 s’est jouée avec un duel espagnol entre Rafa Nadal et Pablo Carreño. Le numéro un mondial a retrouvé sa meilleure version pour se débarrasser de Gijon en trois manches (6-1, 6-2 et 6-4) en une heure et 38 minutes. Maintenant sera en huitième de finale avec Nick Kyrgios, qui a dépassé en cinq manches (6-2, 7-6, 6-7, 6-7 et 7-6) à Karen Khachanov en quatre heures et 26 minutes de rencontre.

Le joueur de tennis russe a sauvé deux balles de match pour finir par forcer le cinquième et dernier set qui serait décidé dans le super tie-break par 10-8 pour l’Australien, et rencontrer Rafa Nadal lors du prochain tour de duel qui sera sans aucun doute le grand attraction de jour. Qui sera également au deuxième tour est l’allemand Alexander Zverev Quoi défait en trois manches de Fernando Verdasco (6-2, 6-2 et 6-4). L’élimination de Madrid laisse le numéro un mondial comme le seul représentant espagnol dans l’équipe masculine.

Sascha croisera désormais avec Andrey Rublev qui s’est débarrassé de Goffin en quatre manches, retraçant un set contre (2-6, 7-6, 6-4 et 7-6). Il a également scellé sa passe pour le prochain tour Dominic Thiem qui a battu Taylor Fritz 6-2, 6-4, 6-7 et 6-4, tandis que Monfils a gagné 7-6, 6-4 et 6-3 contre le Letton Gulbis et Medvedev a terminé avec le joueur de tennis local Alexei Popyrin 6-4, 6-3 et 6-2. En revanche, Wawrinka s’est qualifié après le retrait de blessure d’Isner lorsque les Suisses ont gagné 6-4 et 4-1.

Garbiñe rencontrera Bertens en huitièmes de finale

Muguruza fait un pas en avant et Il a obtenu son meilleur tennis pour battre le numéro cinq mondial, Elina Svitolina, en deux sets (6-1 et 6-2) en seulement une heure et sept minutes. L’élève de Conchita Martínez a récupéré sa meilleure version et n’a donné aucune option à l’Ukrainien. En huitièmes de finale affrontera la Néerlandaise Kiki Bertens, actuel numéro 10 de la WTA, qui a battu les Kazakhs Zarina Dias 6-2 et 7-6.

Bien que dans l’équipe féminine, élimination du numéro deux mondial, Karolina Pliskova, aux mains d’Anastasia Pavlyuchenkova pour un double 7-6. La Russe croisera en huitième avec l’Allemande Angelique Kerber qui a battu Camila Giorgi en trois manches (6-2, 6-7 et 6-3). D’où le rival du vainqueur du match entre Garbiñe et Bertens. Halep a remporté Putintseva 6-1 et 6-4. Il met également en évidence la défaite du Suisse Bencic, sixième tête de série, contre Kontaveit 6-0 et 6-1.