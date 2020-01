Résultats aujourd’hui, vendredi 24 janvier

Aujourd’hui, vendredi 24 janvier, cinquième jour de la Open d’Australie. Djokovic et Barty avancé aux huitièmes tout en Baptiste, Osaka et Serena Williams Ils ont été éliminés. Le numéro 2 serbe et mondial Novak Djokovic avancé au huitième avec confort après avoir remporté en trois sets (6-3, 6-2, 6-2) au japonais Yoshihito Nishioka en seulement 1 heure et 27 minutes. Roberto Bautista est tombé vaincu avant Marin Cilic 6-7 (3), 6-4, 6-0, 5-7 et 6-3 après 4 heures et 13 minutes de jeu. Milos Raonic le champion du tournoi des enseignants a été chargé en trois sets (7-5, 6-4, 7-6 (2)), Stefanos Tsitispas.

Dans l’équipe féminine aujourd’hui, il n’y a pas eu de représentation espagnole. L’adolescent Coco Gauff, seulement 15 ans, continue avec son conte de fées en Australie et se retrouve en deux sets avec Naomi Osaka, numéro 4 mondial. Serena Williams est tombé par surprise au Qiang chinois Wang 6-4, 6-7 (2) et 7-5, et la Petra tchèque Kvitova avancé aux huitièmes en battant la russe Ekaterina Alexandrova.

Wozniacki prend sa retraite

Joueur de tennis danois Caroline Wozniacki Il a disputé son dernier match professionnel ce matin. En décembre, a déjà annoncé que cet Open d’Australie allait être son dernier tournoi. L’ancien numéro un mondial a perdu au troisième tour contre la Tunisie Ons Jabeur par 7-5, 3-6 et 7-5. Après le match, une vidéo des autres joueurs a été diffusée sur les écrans géants décrire et louer à Wozniacki, qui a déplacé les Danois. Il quitte le circuit professionnel avec 71 semaines au sommet du classement mondial et le Open d’Australie 2018 comme le tournoi gagnant le plus important.