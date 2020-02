Résultats combinés de la NFL: 4 gagnants, 2 perdants des RB au développé couché, une course de 40 verges et plus

Une séquence de trois ans de running backs sélectionnés dans les cinq premiers du repêchage de la NFL a été cassée en 2019. Josh Jacobs a été le premier de la position à être sélectionné au 24e rang par les Oakland Raiders.

La classe de repêchage de la NFL 2020 est similaire au groupe de l’an dernier.

Il y a de la profondeur dans le demi-tour et une poignée de joueurs qui pourraient se faufiler dans la seconde moitié du premier tour. Mais il n’y a pas Saquon Barkley pour voler la vedette à la NFL Combine avec une performance historiquement stellaire.

Cette année, tous les regards sont tournés vers D’Andre Swift de Géorgie, Jonathan Taylor du Wisconsin et J.K. de l’Ohio State Dobbins alors qu’ils se battent pour prouver qu’ils valent un choix de première ronde. Malheureusement, Dobbins s’est absenté vendredi en raison d’une blessure à la cheville.

Swift a assez bien performé pour maintenir ses aspirations au premier tour, mais il a été un peu dépassé par les autres perspectives de la classe.

Nous avons compté quatre gagnants et deux perdants parmi les coureurs arrière du NFL Combine 2020:

Gagnants

1. A.J. Dillon, Boston College

Dillon est le plus grand arrière de la classe avec 247 livres, 15 livres de plus que tout autre prospect à la position. Cela ne l’a pas empêché de terminer avec certaines des meilleures notes vendredi.

Son saut vertical de 41 pouces était le meilleur parmi les coureurs arrière, tout comme son saut en largeur de 131 pouces. Même sa course de 4,53 secondes sur 40 verges était dans le top 10.

Donc, @BCFootball RB A.J. Dillon pesait le plus lourd de tous les running backs à 247 livres, mais a enregistré le meilleur saut vertical de tous à 41 pouces. Je suis presque sûr que ce n’est pas censé arriver. #NFLCombine

– Chase Goodbread (@ChaseGoodbread) 29 février 2020

Peut-être que la partie la plus cool de sa performance était que Dillon a appelé son coup il y a deux ans:

30 répétitions de 225 lb

4,47 dans les 40

41 ”vert

À 245 lb

• Enregistrez ce tweet •

– AJ «The Sauce» Dillon (@ ajdillon7) 4 mars 2018

Ce n’était pas tout à fait exact, mais il s’en est approché. Dillon pesait deux livres de plus, 0,06 seconde de moins dans le 40, et a raté sept reps au développé couché. Il a cloué le saut vertical exactement, cependant.

2. Jonathan Taylor, Wisconsin

C’est une course serrée pour être le premier défenseur du plateau en avril. Gagner la course au tableau de bord de 40 verges aidera le cas de Taylor.

Son temps officieux de 4,41 secondes a été le plus rapide de tous les dos de course de la classe. Cela s’est encore amélioré lorsque le temps officiel est arrivé à 4,39 secondes.

Taylor a rejoint Nyheim Hines en tant que deux seuls porteurs de ballon des quatre derniers combinés pour terminer les 40 en moins de 4,4 secondes. Les performances combinées de Taylor dans son ensemble le mettent en grande compagnie.

Jonathan Taylor est l’ensemble complet en ce qui concerne la taille, l’athlétisme et la production.

En attendant les résultats du 3-cône, Taylor n’est que le 4e porteur de ballon depuis 2011 avec un score d’athlétisme et de production de 95+.

Les autres? Saquon Barkley, Nick Chubb et Christian McCaffrey pic.twitter.com/KlKWJP4R3H

– Statistiques de la prochaine génération (@NextGenStats) 29 février 2020

C’est un argument assez solide pour être un choix de première ronde.

3. Cam Akers, Floride

Dan Kadar a déclaré qu’aucun joueur n’avait besoin de bien performer au NFL Combine plus que Akers. La ligne offensive du fromage suisse à Florida State a rendu la vie difficile au porteur de ballon, alors vendredi a été l’occasion pour Akers de montrer qu’il a les compétences nécessaires pour briller dans une meilleure situation.

Akers a saisi l’occasion. Son tableau de bord de 4,47 secondes de 40 verges a prouvé qu’il avait beaucoup de vitesse et il était encore plus impressionnant au moment des exercices de positionnement.

Il a également montré sa capacité à faire des jeux hors champ, ce qu’il n’a pas souvent fait avec les Séminoles.

Dans un champ bondé de running backs, Akers se démarque à Indianapolis.

4. Darrynton Evans, État des Appalaches

Taylor était le seul porteur de ballon qui a battu le temps d’Evans de 4,41 secondes. C’est Evans qui a pris le dessus sur Taylor dans le saut vertical, le saut en longueur et le développé couché.

Evans n’est pas le demi espoir le plus connu, mais il figurait parmi les meilleurs joueurs de presque toutes les catégories vendredi. Il ne semble cependant pas déranger de voler sous le radar.

J’ai été sous-évalué toute ma vie, ce n’est pas nouveau pour moi.

– Darrynton Evans (@ItzLiveee) 26 février 2020

Evans a terminé sa dernière saison à Appalachian State avec 1 484 verges au sol et 18 touchés.

Les perdants

1. Javon Leake, Maryland

Leake a été un gros coup sûr pour les Terrapins. En seulement 145 tentatives de précipitation en carrière, il a en moyenne 7,9 verges par course et 17 touchés au sol. Encore et encore, Leake voyait une couture et la traversait pour un gain énorme.

C’est donc un peu déconcertant qu’il ait couru le tableau de bord de 40 verges en 4,65 secondes, ce qui en fait l’un des demi-coureurs les plus lents de la classe de repêchage.

Après avoir regardé ces années 40 de Leake, j’essaie de comprendre comment il s’est enfui des gens si souvent.

– Lance Zierlein (@LanceZierlein) 29 février 2020

Son saut vertical de 34 pouces était également dans la moitié inférieure de la position. En fin de compte, la vitesse de jeu est beaucoup plus importante que la vitesse NFL Combine. Mais vendredi a soulevé de sérieuses questions sur la capacité de Leake à fuir les joueurs dans les rangs professionnels comme il l’a fait au Maryland.

2. Zack Moss, Utah

Chaque joueur a plusieurs occasions de s’entraîner pour les éclaireurs et les décideurs de la NFL avant le repêchage. Si un joueur n’est pas à 100%, cela n’a vraiment aucun sens pour lui d’essayer de jouer.

De toute évidence, personne n’a dit cela à Moss. Malgré une blessure aux ischio-jambiers, le porteur de ballon de l’Utah a continué de participer aux exercices vendredi.

L’Utah RB Zack Moss a modifié ses ischio-jambiers lors de son saut vertical, mais a décidé de passer à travers les 40 et les exercices de toute façon ce soir. Moss se présentera à nouveau lors de sa Pro Day le 26 mars.

– Adam Schefter (@AdamSchefter) 29 février 2020

Le résultat a été une mauvaise performance sans surprise. Son tir de 4,65 secondes de 40 verges (à égalité avec Leake) était près du bas de la classe. La mousse est plus une ecchymose de toute façon, donc une vitesse inférieure à la moyenne n’allait jamais faire le plein de son stock. Mais il aurait mieux valu s’asseoir complètement sur les exercices si ses ischio-jambiers ne se sentaient pas bien.