Résultats combinés de la NFL: 6 gagnants, 3 perdants des DL / LB au développé couché, une course de 40 verges et plus

Il faut un mélange rare de taille et de vitesse pour être un joueur de ligne défensif ou un secondeur efficace de la NFL.

Les coureurs de passes ont besoin d’explosivité et de flexibilité pour sortir de la ligne de mêlée et se plier autour d’un tacle offensif. Pour les plaqués défensifs, c’est une combinaison de force et d’éclatement pour maintenir leur terrain contre les joueurs de ligne offensive de 300 livres. Les secondeurs ont besoin de la vitesse pour courir avec les extrémités serrées et les dos de course, mais la force pour être une force contre la course.

Le NFL Combine peut aider à révéler quels joueurs ont ce qu’il faut pour être efficace. En 2019, Quinnen Williams a eu l’un des temps de tableau de bord les plus rapides de 40 mètres pour un 300 livres et a été le troisième choix au classement général deux mois plus tard. À l’autre extrémité du spectre, Jachai Polite a eu des difficultés lors des entrevues et des exercices sur le terrain et il s’est blessé. La performance a ravivé son stock de tirant d’eau et il a atterri au troisième tour.

Voici les joueurs de ligne et les secondeurs défensifs qui ont renforcé (ou blessé) leur stock de repêchage lors de la NFL Combine 2020:

Gagnants

1 et 2. Deux tacles défensifs du Nebraska, Carlos et Khalil Davis

Aucun des deux jumeaux Davis n’est petit. Carlos pesait 313 livres, juste un peu plus lourd que son frère de 308 livres, Khalil.

Les deux couraient comme s’ils étaient 20 livres plus légers.

Les temps officiels étaient encore meilleurs. Khalil Davis a terminé en 4,75 secondes, sixième parmi tous les joueurs de ligne défensive et n ° 1 parmi les joueurs défensifs de plus de 270 livres. Carlos n’était pas loin derrière en 4,82 secondes.

Et juste au cas où cela ne suffirait pas pour prouver qu’ils sont des athlètes, tous deux étaient des lanceurs de disque All-American en 2019 au Nebraska. Ils se sont assez bien débrouillés dans les autres exercices pour mériter les deux premières places du classement d’athlétisme de Next Gen Stats.

En attendant les résultats du triporteur et de la navette, les jumeaux Davis du Nebraska – Khalil et Carlos – figurent actuellement parmi les deux meilleurs plaqués défensifs selon le score d’athlétisme de la NGS.

Khalil Davis rejoindrait Aaron Donald et Ed Oliver en tant que seuls DT avec un score d’athlétisme de 99 depuis 2014. pic.twitter.com/HqVytBpd4d

– Statistiques de nouvelle génération (@NextGenStats) 1 mars 2020

Les deux joueurs devraient être des sélections de mi-tour et aucun des deux n’apparaissait dans le brouillon factice à deux tours de Dan Kadar. Le samedi aurait pu pousser un ou les deux dans la deuxième journée.

3. Isaiah Simmons, LB, Clemson

Simmons n’est pas exactement un secondeur, du moins pas comme tout le monde. Le prospect de 6’4, 238 livres a fait un peu de tout dans la défense de Clemson, de précipiter le passeur à jouer la sécurité.

Il n’est donc pas surprenant que Simmons ait bien testé samedi. Les attentes étaient si élevées pour Simmons, qu’il a dû mettre en place des chiffres scandaleux pour vraiment se démarquer. Il a fait exactement ça.

Le premier était un saut en largeur de 11 pieds qui était l’un des meilleurs jamais réalisés par un secondeur:

Son saut vertical de 39 pouces était le troisième meilleur de la catégorie. Puis il a grillé tout le monde dans le tableau de bord de 40 verges.

#Clemson LB Isaiah Simmons

6-4 (93e centile)

39 po vert (92e centile)

11’0 ”de large (98e centile)

4,39 40 verges (99e centile)

C’est le plus grand défenseur de la Terre pic.twitter.com/uXboqqGT0Z

– Trevor Sikkema (@TampaBayTre) 1 mars 2020

Simmons est probablement un choix parmi les 10 premiers et il a montré exactement pourquoi samedi.

4. Willie Gay Jr., LB, État du Mississippi

On s’attendait à ce que Simmons domine complètement les secondeurs, mais Gay a pris un peu de son projecteur. Peu de temps après que Simmons ait affiché un saut en longueur ridicule de 11 pieds, Gay l’a battu de quatre pouces entiers. Il a également devancé l’étoile Clemson dans le saut vertical d’un demi-pouce.

Alors que Simmons a remporté le tir de 40 verges, ce n’était pas beaucoup.

Cependant, sa performance lors des entretiens a peut-être été plus importante que sa performance sur le terrain. Il a été suspendu huit matchs en 2019 pour violation des règles non spécifiées de l’équipe du Mississippi State. Il a également eu une altercation avec son propre quart-arrière, Garrett Shrader, dans une pratique qui a empêché Shrader de jouer dans le Music City Bowl.

5. Neville Gallimore, DT, Oklahoma

Les frères jumeaux Davis n’étaient pas les seuls grands hommes à afficher leur vitesse. Neville Gallimore, qui pesait 304 livres, a également terminé la course de 40 verges en moins de 4,8 secondes.

Cette course a fait de lui l’un des cinq joueurs défensifs de plus de 300 livres (avec Khalil Davis) à avoir jamais exécuté le 40 en moins de 4,8 secondes.

6. Le foret à cerceau

Se pencher sur les joueurs de ligne offensive est une compétence difficile à mesurer. Le foret NFL le plus proche a eu à offrir est le foret à trois cônes, mais la nouvelle alternative est encore meilleure.

La ligue a ajouté un exercice de cerceau qui a permis aux monteurs de lignes d’exécuter un schéma en huit tout en ramassant et en déposant des sacs de fèves.

Même s’il n’est pas chronométré, l’exercice permet aux équipes de voir à quel point un joueur peut exécuter un arc en douceur et s’il doit ralentir pour faire le travail. Cela a été un exercice commun lors des journées professionnelles, et c’est un ajout bienvenu à la moissonneuse-batteuse.

Les perdants

1. Derrick Brown, DT, Auburn (et aussi l’horloge)

L’équipe de NFL Network n’a même pas pensé à croire que l’attaquant défensif d’Auburn Derrick Brown avait terminé sa course de 40 verges en 5,51 secondes.

Ils avaient raison. Brown est arrivé à un temps beaucoup plus respectable de 5,16 secondes.

Pourtant, c’était le quatrième moment le plus lent de la journée. Il a également terminé quatrième du dernier au saut vertical (27 pouces) et sixième du dernier au saut large (108 pouces). Ces chiffres ne changent pas le fait que Brown était une force dominante à Auburn qui est probablement un choix parmi les 10 premiers, mais cela n’a pas aidé son cas à être un choix précoce non plus.

2. Passer la vitesse de précipitation

La classe NFL Draft 2019 était spéciale pour les fins défensives. La position revient un peu sur terre en 2020.

La différence de vitesse est un peu stupéfiante. Voici les 40 meilleurs temps de 2019:

40 fois plus officiels pour les DL:

Montez Sweat 4.41 (record combiné DL moderne)

Brian Burns 4.53

Rashan Gary 4.58

Chase Winovich 4.59

Nick Bosa 4.79 # NFLCombine

– Chase Goodbread (@ChaseGoodbread) 3 mars 2019

Pas un seul joueur n’a terminé en moins de 4,6 secondes cette fois-ci. Il y a des joueurs de ligne défensifs talentueux dans cette classe, mais c’est un an pour ajouter de la taille et de la force à l’avant, et pas beaucoup de vitesse.

3. Quiconque voulait voir Chase Young

Le finaliste du Ohio State Heisman Trophy aurait probablement pu aider à résoudre le problème du manque de vitesse. Malheureusement pour les téléspectateurs, Young a décidé de ne pas participer.

Cela a du sens pour Young. Il est la meilleure perspective défensive de consensus dans la classe et sera probablement la sélection de Washington avec le choix n ° 2 dans le projet. Young avait 16,5 sacs et 21 plaqués à perdre en 2019 et n’a pas besoin de passer par des exercices de moissonneuse-batteuse pour améliorer son stock élevé. Dans ses mots:

Chase Young ne participe pas aux exercices cette semaine parce que “je ne veux pas perdre de temps en tant qu’athlète de combiné”.

– Paul Schwartz (@NYPost_Schwartz) 27 février 2020

Le quart-arrière du LSU Joe Burrow, le grand favori pour être le premier choix en avril, a pris la même décision pour des raisons similaires. Alors que certains reprocheront à la paire de ne pas concourir, c’est probablement le bon choix. Il a eu l’occasion de partager des mouvements de précipitation avec ses pairs.

Cela aurait certainement été amusant de voir quel type de chiffres il pourrait mettre en place, cependant.