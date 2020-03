Résultats combinés de la NFL: 6 gagnants et 2 perdants de DB sur développé couché, course de 40 verges et plus

Dans la NFL d’aujourd’hui, les récepteurs rapides et rapides sont essentiels pour un certain nombre d’infractions. Pour contrer cela, les équipes repoussent de talentueux arrières défensifs qui peuvent les défendre n’importe où sur le terrain.

Le NFL Combine à Indianapolis est l’une des équipes d’évaluation les plus importantes que l’on puisse obtenir lors de l’examen des bases de données. L’année dernière, nous n’avons vu que trois arrières défensifs pris au premier tour du repêchage. Il y avait six premiers rondes en 2018, et l’année précédente avait établi un record pour le plus grand nombre de DB sélectionnées lors des deux premières rondes du projet. La classe DB de cette année est assez chargée, il y a donc une chance que nous puissions voir beaucoup de gars repêchés tôt.

Jetons un coup d’œil aux arrières défensifs qui ont renforcé (ou blessé) leur stock de repêchage le dernier jour de la NFL Combine 2020.

Gagnants

1. C.J. Henderson, CB, Floride

Henderson a été l’un des coins les plus beaux dimanche. De sa course de 40 verges aux exercices sur le terrain, Henderson s’est démarqué du reste du peloton. Son meilleur 40 est venu lors de sa deuxième tentative. Il a terminé avec un 4.39, qui était à égalité pour le troisième meilleur temps pour son groupe de position:

Henderson a ajouté 20 répétitions sur le développé couché et semblait en bon état de fonctionnement des exercices de gantelet.

2. Jeff Okudah, CB, Ohio State

Okudah est entré dans la moissonneuse-batteuse comme l’un des coins les plus vantés de la classe de repêchage de cette année. Bien qu’il ait exécuté un solide tableau de bord de 4,48 sur 40 verges, il s’est blessé pendant la partie gantelet des séances d’entraînement, ce qui, selon Kimberly Jones du réseau NFL, pourrait lui faire manquer les parties sauts des séances d’entraînement:

J’avais initialement Okudah dans la catégorie des perdants, tout simplement parce qu’il était malheureux de voir sa journée se terminer tôt. Mais Okudah est revenu sur le terrain pour faire à la fois le saut en largeur et la verticale. Il a également obtenu de gros chiffres – il avait un 11’3 de large avec un saut vertical de 41 pouces.

Jeff Okudah est revenu pour faire les sauts verticaux et larges après avoir subi sa blessure plus tôt, et il a affiché une verticale de 41 pouces, ce qui est un nombre énorme.

Par @KimJonesSports, Okudah a déclaré à propos du retour pour les sauts, “Je suis venu ici pour participer … Je ne sors pas comme ça.” https://t.co/ScdENuiQE7

– Dan Hope (@Dan_Hope) 1 mars 2020

Même après s’être blessé, Okudah a prouvé qu’il est toujours l’un des meilleurs virages de cette classe. Plus tôt cette semaine, Okudah a défié un journaliste qui lui a posé une question au sujet de certaines de ses pièces «bâclées»:

Peut-être que cela a donné à Okudah un peu de puce sur son épaule, donc il ne revient pas pour terminer ses séances d’entraînement.

3. Javelin Guidry, CB, Utah

L’ancien demi de coin des Utes a lui-même passé une excellente journée dimanche. Son élan de 40 verges était le meilleur du groupe CB, avec un 4,29:

Il a également mis plus de grands nombres sur le développé couché, avec 21 représentants. En fait, il avait le plus de répétitions de tous les joueurs avec un 4.30!

Javelin K. Guidry

2020 #NFLCombine

– Tableau de bord de 40 verges: 4,29

– Banc: 21 représentants

Parmi les 14 (et plus encore) joueurs à courir sous les 4,30 dans le tableau de bord de 40 yards au Combine depuis 2003, les 21 représentants de banc de Guidry sont les plus nombreux. @ Utah_Football | @Jav__K

– NFL Research (@NFLResearch) 1 mars 2020

Guidry n’est pas passé par le gant ou la partie saut de la moissonneuse-batteuse, mais sa course de 40 verges parle à peu près de lui-même.

4. Jeremy Chinn, S, sud de l’Illinois

Le plus haut niveau de sécurité de la classe de cette année, avec 6’3, 221 livres, Chinn a montré un peu d’athlétisme monstre. Premièrement, il a fait un saut large de 11’6 ’, qui se classe au troisième rang de tous les temps en sécurité depuis 2006, et qui a été le plus long de la journée. Oh ouais, il a aussi fait un saut vertical de 41 pouces! Ce mec peut monter là-haut:

Sa verticale était la meilleure de la journée du groupe de sécurité, ainsi que son 4.46 40 incroyablement rapide. C’est le moment idéal pour un gars à sa taille:

Chinn a terminé avec 20 répétitions au développé couché.

5. Kyle Dugger, S, Lenoir-Rhyne

Comme Chinn, Dugger était un autre gars d’une petite école qui a mis son alma mater sur la carte en grand. Ses sauts verticaux et larges ont montré qu’il avait de grands hauts:

Sa verticale était la meilleure des DB. Il a couru un 4.5 flat 40, ce qui n’était pas l’un des meilleurs du groupe de sécurité, mais cela ne devrait pas trop affecter son stock. Dugger a ajouté 17 représentants sur le banc.

6. Tanner Muse, S, Clemson

Muse est l’une des sécurités les plus lourdes de la classe de cette année, enregistrant à 6’2 et 227 livres. L’ancien Tiger a couru un fichu 4,43 dans son deuxième 40, qui a terminé deuxième au classement général du groupe de sécurité. Peut-être plus important encore, il a été plus rapide que Deshaun Watson et DeAndre Hopkins. Pas vraiment!

Tu dois aimer cette vitesse inattendue d’un gars de cette taille.

Les perdants

Le groupe DB de cette année n’avait pas autant de «perdants» en soi, mais les entraînements plus tard dans la journée ont pu affecter quelques gars. En fait, c’est apparemment ce qui préoccupe certains éclaireurs et agents cette semaine:

Un agent d’une des meilleures entreprises m’a dit:

“Si (la NFL) oblige les gars à rester debout et à attendre des heures pour s’entraîner, les nôtres se retireront l’année prochaine. Nous ne risquons pas les ischio-jambiers, les ACL et Achilles pour l’argent de la télévision dont nous ne voyons pas une partie. “

– Matt Miller (@nfldraftscout) 1 mars 2020

1. Xavier McKinney, S, Alabama

Malheureusement, McKinney s’est blessé après avoir exécuté son premier tiret de 40 verges, qui était un 4,64. Selon Kimberly Jones, McKinney souffrait de crampes et était visiblement bouleversé. Il courra probablement un 40 lors de la journée pro de l’Alabama le mois prochain, donc il aura au moins un autre tir à un meilleur moment.

McKinney est un choix potentiel tardif au premier tour, il y a donc une chance que cela ait pu blesser un peu son stock.

2. Stanford Samuels III, CB, FSU

Samuels a connu 40 temps assez lents, avec un 4.66 sur son premier et un et 4.71 sur son second. La principale raison pour laquelle je l’ai mis dans cette catégorie était le commentaire hilarant de Sanders au cours de ses 40 ans, au cours duquel il a littéralement déclaré à l’antenne que Samuels allait «glisser» en sécurité à cause de son temps:

Oh mec, c’est Deion brutal.

Le dos défensif et les sécurités nous ont définitivement donné une excellente dernière journée pour la moissonneuse-batteuse à Indianapolis.