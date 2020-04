Résultats de la 5e journée de l’e-Liga MX

Source: Twitter @ 10APG

Un nouveau jour de e-Liga MX avec de grandes émotions et surprises, y compris une nouvelle défaite pour Pumas et la cinquième victoire en six matchs pour la Émeraudes du Lion par Nicolás Sosa.

L’activité a commencé par la victoire des équipes de Monterrey. Rayé a dépassé le Braves of Juárez 3-1 et Tigres dans un match qui a soulevé des soupçons de fixation, il a battu 4-0 Saints.

Morelia avec le minimum, il a gardé les trois points contre Xolos de Tijuana, Amérique avec Santiago Caséres, il a fait de même (2-0) contre Atlas et Necaxa y Queretaro Ils ont partagé des points dans un compromis qui a été suspendu en raison d’une panne d’Internet.

Dans d’autres résultats Pachuca fini avec lui Puebla Santiago Ormeño, Chivas il a donné à Croix Bleue sa sixième défaite, Toluca il a battu Pumas y Lion Elle a été consolidée comme la meilleure équipe du concours en battant Atlético San Luis.

Le lendemain du tournoi virtuel débutera ce vendredi avec la visite de Santos à la frontière nord contre Juárez. Striped vs Amérique et le Xolos vs Chivas Ce sont des duels qui sur papier semblent attrayants pour avoir des équipes qui au fil des jours ont réussi aux commandes.

