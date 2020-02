Résultats de la NFL: 4 gagnants et 3 perdants des QB au développé couché, 40 mètres de course et plus

Les quarts-arrières obtiennent plus de contrôle que toute autre position, et la NFL Scouting Combine n’est pas différente. Le poste est parmi les premiers groupes à participer à des entraînements sur le terrain à Indianapolis, en côtoyant les extrémités étroites et les récepteurs larges.

Les premiers à être les deux premiers quarts repêchés, Joe Burrow du LSU et Tua Tagovailoa de l’Alabama, n’ont pas participé aux exercices jeudi soir. Burrow laisse son curriculum vitae collégial parler de lui-même, tandis que Tagovailoa réhabilite toujours sa blessure à la hanche de fin de saison qu’il a subi en novembre.

Mais il y avait encore beaucoup de projecteurs à faire. Jalen Hurts de l’Oklahoma, Justin Herbert de l’Oregon et Jordan Love de l’Utah State ont tous eu la chance de s’aider eux-mêmes à Indy, et tous l’ont sans doute fait. D’autres gars comme Jacob Eason de Washington et Steven Montez du Colorado sont également venus.

L’année dernière, nous n’avons vu que trois quarts-offensifs pris en première ronde, une baisse par rapport à cinq premiers en 2018. Y aura-t-il plus cette fois-ci?

Passons en revue les QB qui se sont démarqués lors des exercices de combinaison, pour le meilleur ou pour le pire (sans ordre particulier):

Gagnants

1. Jalen Hurts, Oklahoma

Les gens continueront d’être divisés sur Hurts en tant que passeur – rien sur la moissonneuse-batteuse ne peut changer cela. Mais il a couru un peu plus vite que prévu, avec un temps non officiel de 4,59 dans le tableau de bord de 40 verges. Son temps officiel a ensuite été ajusté à 4,54 secondes.

C’est assez rapide pour un gars aussi gros et encombrant que Hurts. Il ne dépassera pas Lamar Jackson de sitôt, mais pour un gros mec aux armes fortes, il volait. Hurts était également à égalité pour le saut en hauteur parmi les quarts à 10’5.

Enfin, Hurts a également impressionné en lançant des exercices. Il n’y avait pas de lancers errants et ses lancers profonds étaient particulièrement bons. Sa précision et sa constance sont deux gros points de friction avec les experts, et il a passé les deux notes jeudi.

2. Justin Herbert, Oregon

Herbert a été victime de certains rapports de scouts anonymes sur son «leadership», mais cela ne l’a pas bloqué sur le terrain. Il avait fière allure en lançant des exercices pour les quarts-arrière, atteignant constamment ses marques. Il était particulièrement bon sur la balle profonde:

En plus d’exceller dans les exercices de passage, Herbert a couru un solide tableau de bord de 40 verges, avec un temps de 4.68 officiel. Il a également terminé deuxième parmi les quarts-arrière au saut vertical (35,5 pouces) et troisième au saut large (10’3).

Laissez à Gil Brandt le soin de vous résumer la journée d’Herbert:

3. Jordan Love, Utah State

Le plus grand coup porté à l’amour est le nombre d’interceptions qu’il a lancées à l’université, mais ce n’est pas quelque chose qu’il peut vraiment changer à la moissonneuse-batteuse. Pourtant, il avait à peu près aussi bonne journée qu’il aurait pu avoir.

Il a bien jeté dans les exercices, sans grosses gouttes ni passes tremblantes. Love a également terminé à égalité au deuxième rang des quarts avec un saut vertical de 35,5 pouces, et a terminé cinquième du saut en longueur à 9’10.

Lors de la diffusion du NFL Network, Ian Rapoport a déclaré que le buzz était en train de reprendre Love comme un choix potentiel parmi les 10 premiers.

4. Steven Montez, Colorado

Les quarts-arrière n’ont pas tendance à faire tourner les têtes dans le tableau de bord des 40 mètres, mais Montez a fait exactement cela quand il a mis un 4.68 dans sa tentative jeudi. Ce n’était pas le plus rapide parmi les quarts-arrière, mais il était à égalité au troisième rang. Et, il convient de noter, il est 6’4 et 235 livres.

Ça fait beaucoup d’homme de bouger aussi vite.

Il a également terminé sixième au saut en largeur à 9’9 et sixième au saut vertical avec 33 pouces.

Les perdants

1. Quiconque voulait voir Terrier jeter à la moissonneuse-batteuse

Burrow est le premier choix global consensuel et devrait être le quart-arrière de la franchise des Bengals du futur. En vérité, ils n’ont pas besoin de voir Burrow participer à des exercices ou courir le tableau de bord de 40 mètres, mais cela aurait été bien de le voir inverser la tendance des meilleurs passants à éviter le travail de la moissonneuse-batteuse.

Bien qu’il ne participe pas aux entraînements sur le terrain, Burrow a déjà fait des manchettes combinées pour ses petites mains, ainsi que le récit stupide qu’il pourrait repousser les Bengals s’ils le choisissaient (il ne le fera pas).

2. Jake Fromm, Géorgie

Fromm est l’une des perspectives de quart-arrière les plus conflictuelles de ce projet. Plus que tout, il devait sortir et wow à la moissonneuse-batteuse, mais il n’a pas réussi. Il n’était pas horrible par tous les étirements – mais il n’a pas impressionné en lançant des exercices. Notamment, l’un des pires lancers de la journée a été l’une des balles profondes de Fromm.

C’est un signe inquiétant étant donné le manque de force des bras est l’un des plus gros coups contre lui. Il a continué à compléter ses autres passes profondes, mais celle qui a mal tourné a flotté pendant des siècles, et ses autres passes étaient un peu hautes.

Il a également affiché le tiret le plus lent de 40 verges parmi les quarts:

3. Celui qui a dit Jacob Eason était «trop à l’aise» dans les interviews combinées

Les interviews combinées sont étranges par conception, ce qui conduit généralement à des rapports étranges. Jeudi, Todd McShay d’ESPN a affirmé que Eason était «trop à l’aise» dans ses interviews.

Hein?

Je n’ai aucune idée de ce que les équipes pensent vraiment des interviews d’Eason, mais «trop confortable» ne ressemble pas à une plainte qui va rester. Plus important, cependant, était à quoi ressemblait Eason lorsqu’il a effectivement pris le terrain jeudi.

Eason avait l’air bien de lancer le ballon, surtout dans les passes profondes. Sa précision était exacte et il avait l’air, bien, confortable. Alors peut-être qu’il y a quelque chose dans ce rapport après tout.