Résultats de la NFL Combine 2020: 8 gagnants et 3 perdants jusqu’à présent

Lorsque la fumée se dissipe après le Super Bowl, le premier événement majeur du processus de draft est le NFL Combine. Des centaines de prospects se rendent à Indianapolis, où ils sont mesurés, évalués, interrogés et testés par des éclaireurs et des cadres de la NFL.

En fin de compte, les carrières collégiales de ces joueurs détermineront quand ils seront repêchés en avril. Mais de bons résultats dans des exercices comme le tir de 40 verges, le saut vertical ou le développé couché peuvent convaincre une équipe qu’il y a un potentiel plus inexploité. Inversement, une mauvaise performance, une blessure ou tout autre drapeau rouge peut faire baisser le stock de repêchage d’un prospect.

Ici, nous suivrons les performances les plus (et les moins) impressionnantes au NFL Combine 2020:

Gagnant: Tristan Wirfs, OT, Iowa

Briser à peu près tous les records de votre groupe de position fait de vous un grand gagnant de la NFL Combine.

Wirfs est maintenant le leader de tous les temps des joueurs de ligne offensive en saut vertical et en saut large. Son élan de 40 verges était un record pour les joueurs pesant au moins 320 livres.

À quel point sa verticale de 36,5 pouces était-elle ridicule? Il suffit de le regarder par rapport à certains des meilleurs récepteurs de la NFL et de la classe NFL Draft 2020:

Sauts verticaux notables à #NFLCombine

10 dernières années

• OL Tristan Wirfs – 36,5 pouces

• WR DeAndre Hopkins – 36 ”

• WR Jerry Jeudy – 35 ”

• WR CeeDee Lamb – 34,5 ”

• WR A.J. Vert – 34,5 ”

• WR Amari Cooper – 33 ”@HawkeyeFootball @ TristanWirfs74

– NFL Research (@NFLResearch) 29 février 2020

Wirfs devrait être sélectionné par Dan Kadar parmi les 10 meilleurs choix en avril. La gravure de son nom dans le livre des moissonneuses-batteuses n’a fait que solidifier son stock.

Gagnant: Michael Turk, P, Arizona State

C’est presque bizarre que les parieurs, les botteurs et les longs vivaneaux participent même à la NFL Combine. Ces positions ne nécessitent généralement pas beaucoup de vitesse, de force ou d’athlétisme.

Mais Turk a réussi à montrer les trois dans une performance de moissonneuse-batteuse qui aurait été impressionnante pour n’importe quelle position. Tout d’abord, il a lancé 25 représentants au développé couché:

C’est plus de représentants de combinés que Rob Gronkowski (23), Chandler Jones (22) et Jadeveon Clowney (21). Et Turk n’en avait pas fini. Il a également montré sa vitesse et son explosivité.

Quelle que soit l’équipe qui se retrouve avec lui, il faudra peut-être trouver un moyen de libérer l’athlétisme de Turk de plus de façons que de faire du baratin.

Perdant: Mitchell Wilcox, TE, Floride du Sud

Wilcox se bat pour être un choix de repêchage tardif en avril, il n’est donc pas trop surprenant que ses chiffres ne se démarquent pas vraiment. Son tiret de 4,88 secondes de 40 verges et sa verticale de 31 pouces étaient parmi les pires marques pour les bouts serrés.

Pire encore, la partie la plus mémorable de sa performance à Indianapolis a été quand il s’est fait exploser au visage par une passe.

Selon Tom Pelissero de NFL Network, la balle dans le visage a fait éclater un vaisseau sanguin dans l’œil de Wilcox. Oui. Désolé Mitchell, l’atterrissage sur la bobine de blooper NFL Combine est un aller simple vers la colonne des perdants.

Gagnant: Mekhi Becton, OT, Louisville

Becton est un géant. Avec 6’7, 364 livres, le joueur de ligne de Louisville était le plus gros espoir d’Indianapolis.

Mais c’est ce qu’il a fait avec toute cette taille qui a séduit le NFL Combine. Le gigantesque tacle a couru le 40 mètres en 5,11 secondes, peut-être le temps le plus rapide jamais enregistré pour un joueur de plus de 350 livres (les records de combinaison sont un peu tremblants avant 2006).

Bien que la vitesse à laquelle un joueur de ligne offensive puisse courir 40 mètres importe peu, il était important pour un joueur aussi grand que Becton de montrer qu’il n’était pas une statue. Il a passé ce test avec brio et pourrait être l’un des 10 meilleurs choix en avril.

Gagnant: Jonathan Taylor, RB, Wisconsin

Les deux seuls demi offensifs des quatre derniers combinés pour terminer la course de 40 verges en moins de 4,4 secondes sont Taylor et les Colts défensant Nyheim Hines. Oddsmakers a prédit une fin de 4,51 secondes pour Taylor, mais en terminant en 4,39 secondes, il a affiché une vitesse d’élite. Cela pourrait suffire à le pousser au premier tour.

Il y a un champ de coureurs bondé en lice pour être le premier à quitter le plateau. Taylor pourrait avoir l’avantage maintenant après sa performance.

Gagnant: Albert Okwuegbunam, TE, Missouri

Pire encore, le barrage arrière est la classe finale serrée 2020. Non seulement il est peu probable qu’un joueur de cette position se rende au premier tour, même le deuxième tour pourrait être serré sans fin.

Mais ce groupe terne a laissé de la place aux joueurs non annoncés pour briller, et Okwuegbunam en a profité. Sa course de 4,49 secondes sur 40 verges (à 258 livres!) A été l’un des temps les plus rapides jamais enregistrés pour une manche serrée.

Okwuegbunam n’était pas très productif dans l’offensive du Missouri, mais sa taille et sa vitesse à Indianapolis pourraient facilement convaincre une équipe dont il est capable de bien plus.

Perdant: affectation de Colleen Wolfe pour NFL Network

Le joueur de ligne offensive de St. John’s, Ben Bartch, a attiré l’attention pour avoir révélé une stratégie intéressante de prise de poids: un smoothie dégoûtant avec des œufs brouillés, du fromage cottage, du Gatorade et d’autres ingrédients. Il existe certainement de meilleures façons de prendre du poids.

Malheureusement pour Colleen Wolfe de NFL Network, elle a dessiné le devoir d’aller goûter un smoothie avec Bartch sur la touche.

Wolfe dit que ce n’est pas mal. Je ne la crois pas.

Gagnant: A.J. Dillon, RB, Boston College

Il y a deux ans, Dillon a tweeté qu’il se présenterait au NFL Combine à 245 livres et volerait la vedette.

30 répétitions de 225 lb

4,47 dans les 40

41 ”vert

À 245 lb

• Enregistrez ce tweet •

– AJ «The Sauce» Dillon (@ ajdillon7) 4 mars 2018

Sa prédiction s’est avérée terriblement proche.

Dillon pesait 247 livres et a parfaitement réussi son objectif d’une verticale de 41 pouces. Bien que son tableau de bord de 4,53 secondes sur 40 verges et ses 23 représentants de banc aient échoué, c’était toujours une excellente performance pour un porteur de ballon de sa taille.

Gagnant: Henry Ruggs III, WR, Alabama

Tout le monde savait déjà que Ruggs était rapide. Il l’a vérifié en inscrivant l’un des cinq meilleurs temps depuis 2006. Ruggs est entré dans l’histoire grâce à ce sprint couplé à son saut vertical de 42 pouces:

Henry Ruggs III a officiellement couru un 4,27 40, à égalité avec Marquise Goodwin en 2013 pour le 4e plus rapide au NFL Combine depuis 2006.

Ruggs III avait également un saut vertical de 42 pouces. Depuis 2006, aucun joueur de la NFL Combine n’a produit à la fois un sous-4.3 40 et un saut vertical de 40 pouces. pic.twitter.com/5rVR8yoJs1

– ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 28 février 2020

Le taux de réussite des speedsters de 40 mètres n’a pas été excellent dans la NFL. Ruggs a cependant plus qu’assez d’outils pour inverser cette tendance.

Perdant: l’ancien format NFL Combine

Si la NFL a une chance de transformer quelque chose en un événement aux heures de grande écoute, la ligue en profitera toujours. Il a décidé de déplacer les séances d’entraînement de la moissonneuse-batteuse d’un événement qui a commencé le matin (généralement à 9 h HE) à un autre qui n’a pas commencé l’après-midi (16 h HE).

Il est probablement prudent de supposer que le changement est là pour durer.

Selon Pro Football Talk, la première nuit de couverture a compté en moyenne 322 000 téléspectateurs, soit une augmentation de 119% par rapport au nombre de téléspectateurs de la NFL Combine 2019. Il a culminé à un peu plus d’un demi-million de réglages juste après 21 heures.

La mise en garde est que le premier jour de 2019 était des joueurs de ligne offensifs, tandis que 2020 était des quarts-arrière. Mais l’augmentation significative signifie que la combinaison NFL en prime time ne va nulle part.

Gagnant: Chase Claypool, WR, Notre Dame

C’est probablement un bon signe lorsque la NFL publie un graphique qui vous met en face de Calvin Johnson:

Seuls deux élargisseurs pour mesurer 6’4 “et 235 livres ou plus ont couru un sous-4,45 dans le tableau de bord de 40 verges au NFL Scouting Combine depuis 2003:

L’un est connu sous le nom de «Megatron» (Calvin Johnson). L’autre?

Chase Claypool de Notre Dame au Combine 2020. @ NDFootball @ChaseClaypool pic.twitter.com/iHByYLhnp1

– NFL Research (@NFLResearch) 28 février 2020

Claypool est un énorme récepteur large, mais il était loin de peser dans sa combinaison. Le produit de Notre Dame a dévasté la piste en 4,42 secondes et avait une verticale de 40,5 pouces.

La profondeur de la classe de récepteurs 2020 poussera probablement Claypool aux tours intermédiaires en avril. Sa performance de moissonneuse-batteuse fera en sorte qu’il n’aura pas à attendre trop longtemps pour être raflé.