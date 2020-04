Résultats de WWE WrestleMania 36 Night 1

WrestleMania 36 devait se dérouler devant plus de 70000 fans à l’intérieur du stade Raymond James de Tampa, mais en raison de la crise des coronavirus, le plus grand spectacle de la WWE de l’année a été transféré à son Performance Center à Orlando pour se tenir sans public.

Les plus grandes stars de la WWE disputeront leurs plus gros matchs de l’année au paiement à la séance le plus unique que la société ait jamais organisé, mais la carte WrestleMania est empilée avec les principaux matchs de championnat.

Si vous n’êtes pas en mesure de vous connecter, nous sommes là pour vous aider. Nous mettrons à jour ce message tout au long de la nuit avec tous les résultats et un récapitulatif de chaque match.

Cesaro a battu Drew Gulak par chute

Gulak a essayé d’user le bras de Cesaro, mais le Superman suisse a terminé Gulak avec un spin d’avion défiant la gravité, ou “OVNI”.

© Via WWE Network

Alexa Bliss et Nikki Cross battent Asuka et Kairi Sane pour devenir les nouvelles championnes féminines par équipe

Les champions ont gardé le contrôle pendant une grande partie de la première moitié du match, se regroupant en équipe sur Bliss et Cross, mais Bliss a pu tourner le match avec un seul Twisted Bliss pour remporter les titres.

© Via WWE Network

Elias a battu le roi Corbin par chute

Elias a fracassé une guitare sur le dos de Corbin avant que la cloche d’ouverture ne sonne, mais Corbin a riposté et était en bonne position pour gagner. Alors qu’il explosait chez le fonctionnaire, Elias a frappé avec un enroulement rapide pour obtenir le tombé.

© Via WWE Network

Becky Lynch a battu Shayna Baszler par chute pour conserver le championnat féminin brut

Un slugfest percutant et combattu de près qui s’est apparemment terminé cinq minutes avant le début. Baszler avait verrouillé Lynch dans son embrayage Kirifuda signature, mais Lynch a inversé le mouvement et dans une épingle et a assommé Baszler. Pour la deuxième année consécutive, la victoire de Lynch s’est sentie précipitée.

Sami Zayn a battu Daniel Bryan pour conserver le championnat intercontinental

Un match étrangement rythmé qui a commencé avec Zayn fuyant Bryan hors du ring, et qui s’est brusquement terminé lorsque Daniel Bryan a décollé de la corde du haut et Zayn l’a attrapé avec une grosse botte au visage.

John Morrison a battu Kofi Kingston et Jimmy Uso pour conserver le championnat SmackDown Tag Team

Peut-être le premier match sur la carte où il était facile d’oublier que cela se passait dans une arène vide et d’être simplement absorbé par les performances fantastiques, en particulier de John Morrison. La finition a été inventive, Kofi Kingston, Jimmy Uso et Morrison ont tous décroché les ceintures simultanément, mais Morrison a gagné le match en tombant sur une échelle et en tirant les ceintures jusqu’au tapis.

Kevin Owens a vaincu Seth Rollins par disqualification

Après un festival d’inversion à indice d’octane élevé, Rollins s’est fait éduquer en frappant Owens avec la cloche du chronométreur. Owens a ensuite rappelé Rollins et l’a défié pour un match sans DQ.

.