Résultats des matchs d’aujourd’hui, dimanche 23 février

Il Athlète de Madrid a grimpé devant lui Villarreal d’ajouter trois points qui s’installent dans le domaine de Champions. Paco Alcacer devant les jaunes mais Correa, Koke et Joa Félix Ils ont contourné l’accident. Les rojiblancos sont quatrièmes avec 43 points, tandis que ceux de Castellón restent septièmes avec 38 points.

Dans l’autre duel pour les Champions disputé dimanche après-midi à Getafe, Séville a frappé la table et battu clairement l’équipe de Bordalás (0-3). Avec cette victoire, les Lopetegui éloignent les fantômes et entrent pleinement dans les positions qui donnent accès à jouer la saison prochaine la plus haute compétition européenne, tandis que les Bleus tombent en cinquième position.

Il y avait plus de drame à Valladolid – Espanyol, dans lequel la table pucelano a battu (2-1) celles d’Abelardo qui sont déjà à cinq points de la permanence. Plus près de l’objectif du salut se trouve également un Alavés qui a imposé (2-1) à l’Athletic et s’assoit au milieu de la table.

Dans le premier match du dimanche, Grenade a remporté une victoire épique (0-3) contre Osasuna à El Sadar. Antonio Martínez est proche des positions européennes tandis que les Navarrais sont neuf au-dessus de la baisse.

Ceci est la classification