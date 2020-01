Résultats des matchs d’aujourd’hui, mercredi 29 janvier

Les quarts de finale de la Copa del Rey sont presque terminés. Après avoir rencontré mardi dernier le classement des Athlétique, ce mercredi a été le tour de Valence, Villarreal, Real Madrid, Real Sociedad et Granada. Ainsi, six des huit équipes qui seront au tirage au sort le vendredi 31 janvier à 13 heures sont déjà connues.

Le pire est arrivé Valence Quoi il avait besoin de la fusillade pour mettre fin à la Leonesa Cultural, bourreau de l’Atlético de Madrid au tour précédent. Celles de Celades ont souffert devant les élèves de José Manuel Aira qui ont brossé une nouvelle purée mais sont restés aux portes. La bonne performance de Jaume Doménech dans les lancers de 11 mètres, qui a stoppé deux pénalités, a été la clé pour que le champion avance.

Il Athlétique Il a également souffert d’être parmi les huit premiers du K.O. Lions ils ont refermé leur passe lors des tirs au but malgré jouer avec un de moins pour l’expulsion de Herrerín dans les premières minutes. Cette fois, sa victime était Tenerife après avoir fait match nul trois à la fin des 120 minutes.

Pour sa part, Le Real Madrid bat facilement Saragosse 0-4 à Romareda. Alors que la Real Sociedad s’est débarrassée de l’Osasuna à Anoeta par 3-1 grâce aux buts d’Isak, deux fois, et d’Odegaard. Grenade a terminé avec l’autre équipe de la deuxième division B, le Badajoz, en prolongation après le but de la rencontre du club d’Estrémadure à la 93e minute qui a forcé le temps supplémentaire. Là, l’équipe andalouse a prévalu en quittant le tournoi sans équipes de la catégorie bronze.

Pour l’instant Toutes les équipes restantes sont de la plus haute division du football espagnol, en l’absence de différend entre Mirandés et Séville ce jeudi. Le huitième ballon sortira de la rencontre entre Barcelone et Leganés au Camp Nou.