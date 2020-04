Résultats du draft WNBA 2020: voir les 36 choix

Le repêchage de la WNBA 2020 a eu lieu pratiquement vendredi soir et, comme prévu, deux anciens Oregon Ducks ont été les premiers joueurs à se retirer du tableau. La Liberty de New York a sélectionné Sabrina Ionescu avec le premier choix au classement général, et sa coéquipière de l’Oregon, Satou Sabally, est arrivée deuxième à Dallas.

La WNBA a également honoré trois jeunes joueurs en tant que choix de repêchage honorifiques. Gianna Bryant, Alyssa Altobelli et Payton Chester, qui ont tous perdu la vie dans un tragique accident d’hélicoptère en février, ont été sélectionnés.

Voici les résultats complets du projet de vendredi.

Résultats provisoires de la WNBA 2020:

Tour 1:

1. New York Liberty: Sabrina Ionescu, Oregon

2. Dallas Wings: Satou Sabally, Oregon

3. Fièvre de l’Indiana: Laurex Cox, Baylor

4. Atlanta Dream: Chennedy Carter, Texas A&M

5. Dallas Wings: Bella Alarie, Princeton

6. Lynx du Minnesota: Mikiah Herbert Harrigan, Caroline du Sud

7. Dallas Wings: Tyasha Harris, Caroline du Sud

8. Chicago Sky: Ruthy Hebard, Oregon

9. New York Liberty: Megan Walker, UConn

10. Phoenix Mercury: Jocelyn Willoughby, Virginie

11. Tempête de Seattle: Kitija Laska, Floride du Sud

12. New York Liberty: Jazmine Jones, Louisville

2ème round:

13. New York Liberty: Kylee Shook, Louisville

14. Fièvre d’Indiana: Kathleen Doyle, Iowa

15. New York Liberty: Leaonna Odom, Duke

16. Lynx du Minnesota: Crystal Dangerfield, UConn

17. Atlanta Dream: Brittany Brewer, Texas Tech

18. Phoenix Mercury: Te’a Cooper, Baylor

19. Tempête de Seattle: Joyner Holmes, Texas

20. Los Angeles Sparks: Beatrice Mompremier, Miami

21. Dallas Wings: Luisa Geiselsoder, Allemagne

22. Los Angeles Sparks: Leonie Fiebich, Allemagne

23. Connecticut Sun: Kaila Charles, Maryland

24. Washington Mystics: Jaylyn Agnew, Creighton

Tour 3:

25. Atlanta Dream: Mikayla Pivec, État de l’Oregon

26. New York Liberty: Erica Ogwumike, Rice

27. Atlanta Dream: Kobi Thornton, Clemson

28. Fièvre d’Indiana: Kamiah Smalls, James Madison

29. Phoenix Mercury: Stella Johnson, cavalière

30. Chicago Sky: Japreece Dean, UCLA

31. Tempête de Seattle: Haley Gorecki, Duke

32. Chicago Sky: Kiah Gillespie, État de Floride

33. Las Vegas Aces: Lauren Manis, Holy Cross

34. Los Angeles Sparks: Tynice Martin, Virginie-Occidentale

35. Connecticut Sun: Juicy Landrum, Baylor

36. Washington Mystics: Sug Sutton, Texas

.