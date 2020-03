Résultats du jour 10 de Clausura 2020

Source: Twitter @golesycifras

Le dixième jour du Clôture 2020 et deux des quatre grands ne pouvaient pas gagner, tandis que Tigres continuez à ajouter pour entrer dans les premières places. Les actions ont commencé vendredi dernier avec le Morelia vs Querétaro, Le tableau michoacán tranquillement gagné par 4-0.

Plus tard, le Xolos ils / elles ont maîtrisé Pachuca dans le Stade Caliente pour 3-2. Déjà le samedi Atlético San Luis est tombé à la maison par le minimum avant la Puebla Strip y Tigres gagné avec un 3-2 aux Braves de Ciudad Juárez.

VOIR PLUS: Jimena Sánchez déchaîne les passions avec PHOTO dans le gymnase

D’un autre côté, Léon Il est revenu sur la bonne voie et l’a dépassé Pumas tandis que Chivas il a laissé échapper la victoire Rayados de Monterrey dans le Stade d’Akron.

Dimanche déjà Atlas surpris et a frappé le Toluca pour 3-2 dans la ‘Bonbonnière‘, plus tard Saints gagné 2-1 à Necaxa et le Croix Bleue supprimé les trois points de visite en battant Amérique dans le Jeune classique.