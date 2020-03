Résultats et impressions de la NFL

Photo de Roy K. Miller / Icon Sportswire via .

Depuis une chambre d’hôtel à Indianapolis, Danny et Danny offrent leurs premiers plats à emporter à partir d’une combinaison de la NFL étoilée. Nous commençons par discuter de l’examen médical prometteur du quart-arrière de l’Alabama Tua Tagovailoa, puis décomposons le potentiel d’élite de gars comme le grand receveur de l’Alabama Henry Ruggs III et le Wisconsin, le porteur de ballon Jonathan Taylor, et bien d’autres.

