Résumé et objectifs de Valladolid

Un but de Joaquín à deux minutes de 90 a résolu une rencontre horrible à Pucela. Il semblait condamné à zéro à zéro un duel marqué par le respect, où Valladolid et Alavés donnaient le sentiment de repartir heureux en ajoutant un petit point, jusqu’à ce qu’un coup de pied arrêté le termine Joaquin avec une cible qui scelle pratiquement le salut blanquivioleta.

07/04/2020

Agir à 21:43

CEST

Lucas Cadet

VLL

AILE

Real Valladolid

Masip: Moyano, Joaquín, Javi Sánchez, Carnero; Hervías (Óscar Plano, 57 ‘), Alcaraz (Kike, 79’), Fede San Emeterio, Toni Villa (Waldo, 57 ‘); Sergi Guardiola (Kiko Oivas, 78 ‘), Miguel (Enes Ünal, 62’).

Deportivo Alavés

Robert; Martín, Laguardia, Magallán, Rubén Duarte (Adrián Marín, 32 ‘); Fejsa (Pere Pons, 57 ‘), Tomás Pina (Manu García, 89’); Burke, Camarasa, Édgar (Borja Sáinz, 89 ‘); Lucas Pérez (Joselu, 58e).

Arbitre

Jaime Latre (de Huesca). TA: Miguel (28 ‘), Óscar Plano (90’), Enes Ünal (94 ‘) / Fejsa (33’), Tomás Pina (39 ‘).

Incidents

José Zorrilla. Derrière des portes closes.

Dans la rencontre de l’angoisse, Valladolid et Alavés ont offert une première demi-heure de beaucoup de lutte, mais dans un long récital de balle sans danger apparaissant dans l’un ou l’autre but.

La balle était toujours loin des zones et, lorsqu’elle entrait, c’était dans les centres suspendus qui trouvaient toujours des réponses solides des deux défenses. Le zéro à zéro n’a pas été modifié, personne n’a pris plus de risques que nécessaire et l’après-midi chaud à Pucelana était une torpeur.

La blessure de Rubén Duarte en a réveillé plus d’un, fournis par Adrian Marin après avoir fait beaucoup de dégâts à un orteil. Mais les minutes continuaient de tomber dans une dynamique de plomb, avec à peine des gros plans et avec les deux équipes plus concentrées sur la destruction que sur la création. Le bip de Jaime Latre après 48 minutes de torture, cela sonnait comme un soulagement.

La deuxième mi-temps a commencé avec un peu plus de dynamisme, moins de chaleur et le terrain bien arrosé, jusqu’à ce qu’après 55 minutes de match, enfin, un football de qualité ait été vu à Pucela. Et comment. Ruben Alcaraz Il a avancé à travers le front d’attaque et avant d’entrer dans la zone, il a essayé de surprendre avec une gelée de pétrole douce qui a battu Roberto mais a fini par embrasser le haut de la barre transversale.

Valladolid étiré et brossé ceux de Sergio González le 1-0 lorsque les Turcs Enes Ünal, qui n’avait pas passé une demi-minute sur le terrain, a terminé avec la tête un service phénoménal Waldo. Pas moins phénoménale la réponse de Robert avant l’arrivée hachée sous le bélier ottoman.

Après quelques minutes où il semblait que le Deportivo Alavés essayait de s’étirer, le match est revenu dans une plaine absolue. Personne n’a pris plus de risques que ce qui était strictement nécessaire, la défense a envoyé sans difficulté avant deux attaques timides jusqu’à ce que la maladie et zéro à zéro se situent à Zorrilla.

Jusqu’à la 88e minute, une faute latérale sur Olivas a été centrée dans la zone par l’équipe locale, le cuir était lâche et Joaquín a laissé le pied gauche au collant entre une forêt de jambes. Secours localLes Babazorras se hâtent sans prix et ceux de Sergio González qui ont presque lié la permanence. Ce n’est pas le cas des Alavés, également avec un calendrier effrayant à venir.