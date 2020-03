Retard JO et manque d’entraînement, test mental pour les athlètes: psychologue

Karla Torrijos

Journal La Jornada

Samedi 28 mars 2020, p. a13

Le report des Jeux Olympiques de Tokyo à 2021, ainsi que l’incapacité des athlètes à s’entraîner dans leurs lieux de pratique respectifs, en raison de la pandémie actuelle de coronavirus, affecte définitivement les athlètes sur la question psychologique. Cependant, c’est le bon moment pour faire ressortir sa force mentale, a déclaré Ángeles Loeza, psychologue du sport.

Le spécialiste a expliqué que «les athlètes doivent avoir la capacité de s’adapter à tout changement: cela fait partie du travail psychologique qu’ils doivent faire pour faire face à toutes sortes de situations.

Face à ce problème, beaucoup démontreront qui a travaillé mentalement et qui n’a pas travaillé. Ceux qui parviennent à tirer profit de cette situation réussiront certainement et atteindront leurs objectifs.

Il a expliqué que pour l’instant, les athlètes doivent travailler sur la question de la course des taureaux, ainsi que repenser leurs objectifs, car beaucoup de ceux qui sont en haute performance sont censés atteindre leur apogée, qui était de se qualifier pour les Jeux Olympiques, ils Ils ont préparé quatre ans pour cela, son corps était prêt, et maintenant que ce sera encore un an (en raison du report des joutes estivales), il faudra travailler psychologiquement et physiquement pour se remettre sur les rails jusque-là.

Il a souligné que l’adaptation à la modification des plans d’entraînement, ainsi que des calendriers de classement à l’épreuve olympique ne sera pas facile pour certains, car beaucoup peuvent souffrir de stress, voire ressentir de la frustration et même tomber dans la dépression.

En ce sens, l’ancien nageur américain Michael Phelps, lors d’un entretien téléphonique avec NBC Sports, a exprimé jeudi dernier son inquiétude quant à la santé mentale des athlètes après le report de Tokyo 2020.

J’espère vraiment que nous ne voyons pas d’augmentation du taux de suicide des athlètes à cause de cela, car la santé mentale est la chose la plus importante ici. Ce report est des eaux inconnues. Nous n’avons jamais vu cela auparavant. C’était la bonne décision, mais ça me brise le cœur de penser aux athlètes, a déclaré le multi-médaillé olympique.

▲ L’ancien nageur américain a déclaré que la santé mentale des athlètes est essentielle et a indiqué que le report forcé en raison de la crise sanitaire les conduit vers des eaux inconnues.Photo .

Échec et succès

Pour Loeza Torres, la meilleure façon de faire face à cette frustration est «de repenser les objectifs, non seulement physiques, mais aussi psychologiques. Sachant qu’une crise peut être utilisée pour deux choses: pour l’échec ou pour le succès.

Je pense que c’est maintenant un moment très important pour les athlètes de se retrouver, de devenir plus forts et de sortir de la frustration et de la colère que cette situation leur a causées, et que cela les aidera à trouver de nouvelles façons d’atteindre leurs objectifs.

De même, le spécialiste a indiqué que, loin d’accorder autant d’importance aux problèmes négatifs découlant de la crise que traverse le pays, ainsi qu’à tous les autres, à la suite de l’éclosion de Covid-19, les athlètes doivent apprendre à en tirer le meilleur parti. possible à cette situation et non seulement dans le sport, mais aussi dans certains aspects de leur vie quotidienne.

Il a mentionné que le temps que les athlètes passent à la maison pourrait être utilisé pour réfléchir, fixer de nouveaux objectifs pour l’avenir ou simplement atteindre d’autres objectifs, tels que lire un livre, apprendre à cuisiner, suivre des cours en ligne, entre autres. Ils ne doivent pas se fermer à ce problème, mais plutôt ouvrir d’autres portes à la recherche de nouvelles opportunités.

Activation physique

En revanche, face à la mise en quarantaine due à l’épidémie de Covid-19, les experts de l’UNAM ont recommandé à la population générale d’effectuer 30 minutes d’activation physique pour éviter les états d’humeur négatifs.

Avec l’aide de spécialistes de l’activation physique, l’institution universitaire a développé des tutoriels visant à permettre à quiconque de maintenir ou de développer ses compétences physiques. Les routines d’exercice peuvent être observées sur la chaîne YouTube de Sport UNAM.

.