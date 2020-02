Retombées commerciales de la NBA et les plus grandes questions de programmation

Voilà pour une échéance commerciale sans incident. La préoccupation cette semaine était qu’un manque de stars légitimes et de vendeurs motivés limiterait les mouvements à travers la ligue. Mais les accords ont afflué ces derniers jours. Près des deux tiers de la ligue ont fait un pas, D’Angelo Russell, Andrew Wiggins, Andre Drummond, Andre Iguodala et Clint Capela changeant de mains.

Maintenant, la question devient de savoir comment chaque joueur s’intégrera dans sa nouvelle maison. Une rotation NBA est un réseau complexe. Chaque pièce interagit avec et impacte toutes les autres. Ajouter ou soustraire un seul peut provoquer un effet domino. Ce ne sont pas seulement les joueurs qui ont été échangés qui devront s’adapter. Leurs arrivées changeront de rôles et de positions pour leurs nouveaux coéquipiers tandis que leurs départs feront de même pour leurs anciens.

Il y aura beaucoup d’expérimentation autour de la ligue au cours des prochaines semaines. Voici un aperçu des questions de composition les plus importantes pour chaque équipe qui a effectué un échange majeur avant la date limite:

Minnesota Timberwolves

Les Wolves n’ont pas simplement débarqué leur baleine blanche à D’Angelo Russell. Ils ont une toute nouvelle équipe. Ils ont acquis six joueurs (Russell, Malik Beasley, Juancho Hernangómez, James Johnson et Jarred Vanderbilt) cette semaine et en ont expédié autant (Andrew Wiggins, Robert Covington, Shabazz Napier, Noah Vonleh, Keita Bates-Diop et Gorgui Dieng) .

Russell est la tête d’affiche évidente. Le Minnesota cherchait désespérément un meneur de calibre All-Star pour s’apparier avec Karl-Anthony Towns. Maintenant, ils ont ajouté un joueur qui se trouve également être des amis proches du grand homme de la franchise.

Les deux sont une excellente base pour les Wolves en attaque. Towns est un 7 pieds unique en son genre qui peut marquer de partout, tandis que Russell est le rare garde qui peut créer son propre coup, tirer 3s et distribuer le ballon.

Mais le basket se joue aux deux extrémités du terrain. Les jeunes pierres angulaires des Wolves ont tous deux été horribles en défense cette saison. L’équipe doit trouver des moyens de créer des files d’attente qui donnent aux deux suffisamment d’espace pour opérer en attaque tout en les protégeant en défense.

Beasley est le joueur le plus important de leur nouveau casting de soutien. Il est un tireur fiable à 3 points avec l’athlétisme et la capacité de manipulation de ballon pour être un marqueur secondaire efficace. Il peut le remplir s’il en a l’occasion, mais il devra prouver qu’il peut trouver un équilibre entre la chasse pour son propre tir et le déplacement du ballon tout en devenant un défenseur plus cohérent.

Comment les loups remplissent le reste de leur alignement est moins clair. Ils ont quatre options pour deux places: Hernangómez, Johnson et deux reculs de Josh Okogie et Jarrett Culver (le choix numéro 6 au repêchage de cette année).

Hernangómez est l’ajustement le plus propre. C’est un mec de la colle qui devrait être capable de boucher les trous en défense et de rester à l’écart en attaque.

Les trois autres sont des variantes du même type de joueur – des défenseurs longs et athlétiques avec une capacité de jeu et des sauteurs douteux. Johnson offre le plus de taille et d’expérience du groupe. Mais il vient de vivre un mandat inégal à Miami, où il ne pouvait pas maintenir la confiance du personnel d’entraîneurs. Culver a eu beaucoup de mal à passer d’une aile NCAA à un meneur NBA. L’ajout de Russell lui permettra de revenir à sa position la plus naturelle, mais il ne tirera peut-être pas assez bien pour garder les défenses honnêtes dans un rôle de hors-balle. Okogie, dont la défense prometteuse au cours de ses deux premières saisons a été éclipsée par ses tirs tremblants, a le même problème.

Le Minnesota a enfin ses pièces maîtresses dans les villes et Russell. Maintenant, le processus de barattage de la liste autour d’eux commence.

Golden State Warriors

Les Warriors doivent faire la queue avec Andrew Wiggins. Il n’y a personne d’autre en bonne santé qui peut marquer sur sa liste maintenant épuisée. Ils ont échangé cinq joueurs en rotation (Russell, Alec Burks, Glenn Robinson III, Omari Spellman et Jacob Evans) en 24 heures et n’ont récupéré que Wiggins en retour. Mais dans une perspective à long terme, la dernière chose dont les guerriers ont besoin de Wiggins est de marquer.

Wiggins s’est fait une réputation au Minnesota en prenant de mauvais coups et en vérifiant trop souvent en défense. Le seul moyen pour lui de faire du commerce est de savoir si Golden State peut le transformer d’une star ratée en un acteur à succès.

Ça pourrait marcher. Wiggins est l’un des meilleurs athlètes de la NBA et possède les outils physiques pour garder les joueurs à quatre positions. Il est également un bon coupeur qui peut renverser les 3 points et mettre la pression sur la défense sans tenir le ballon.

Le problème est que ce n’est pas aussi simple que de le faire glisser dans un rôle plus petit et de jouer de façon pressante. Si c’était le cas, il aurait prospéré lorsque Jimmy Butler a été ajouté au Minnesota. Faire moins en attaque n’est pas utile si un joueur ne redistribue pas son énergie en défense. Aux côtés de Butler, Wiggins a passé la plupart de son temps à flotter autour du court et à attendre la chance de tirer.

C’est un ajustement difficile à faire. C’est un ancien non. 1 choix global qui a passé toute sa vie avec le ballon dans les mains. C’est la seule façon dont il sait jouer. Son bref réveil cette saison est venu en grande partie parce qu’il jouait comme un attaquant qui pouvait dominer le ballon.

Un changement de décor pourrait l’aider à accepter un changement de rôle. Beaucoup de jeunes joueurs doivent se rendre dans une deuxième équipe pour prendre du recul avant d’être prêts à ajuster leurs matchs pour gagner.

Wiggins n’aura pas à faire la transition immédiatement. Il aura de nombreuses occasions de tirer tout en jouant la corde dans une équipe ravagée par les blessures, mais il devra bientôt ajuster son jeu.

Los Angeles Clippers

Les Clippers ont remporté une guerre d’enchères avec leurs rivaux de Crosstown pour débarquer Marcus Morris, abandonnant Maurice Harkless, Jerome Robinson et un choix de première ronde. C’était un prix à payer: Morris est un ajustement presque parfait pour les clips. Il peut gérer les mêmes missions défensives à l’attaque que Harkless, mais il est un meilleur tireur et marqueur à 3 points.

Morris est la pièce maîtresse d’une liste qui est fermement séparée entre les meilleurs buteurs (Kawhi Leonard, Paul George, Lou Williams et Montrezl Harrell) et les joueurs 3-D qui ne sont pas à l’aise de colorier en dehors des lignes.

S’il y a une inquiétude au sujet de sa transition vers les Clippers, c’est qu’il n’aura pas autant de liberté offensive qu’il avait avec les Knicks, où il atteignait en moyenne un sommet en carrière de 19,6 points par match (et tirait 43,9 pour cent sur 6.1 3- tentatives de points par match). Mais il y aura beaucoup de tirs pour lui dans sa nouvelle formation de départ, qui comprend deux buteurs limités (Patrick Beverley et Ivica Zubac) et deux stars qui ont été dans et hors de la formation.

Morris sera tout aussi important en défense. Il offre une taille supplémentaire sur l’aile ainsi qu’une volonté de devenir physique, et c’est important pour une zone avant qui est plus petite que la plupart des autres équipes éliminatoires de l’Ouest. Et bien qu’il n’y ait pas de véritable bouchon LeBron, Morris est assez fort pour empêcher James de l’intimider. Il pourra tenir bon et les Clippers pourront l’utiliser comme un autre grand défenseur de l’aile pour lancer James pendant une série.

Il est très inhabituel pour un joueur de combler l’un des seuls trous de la liste d’un candidat au championnat à la mi-saison sans en créer de nouveaux. Mais échanger contre Morris est le genre de décision intelligente qui est récemment devenue la marque de commerce des Clippers.

Sacramento Kings

Les Kings se sont rapprochés de la pression sur le bouton de réinitialisation de leur intersaison désastreuse en renvoyant Dewayne Dedmon aux Hawks pour Jabari Parker et Alex Len. Mais Dedmon n’était pas le vrai problème à Sacramento. Le problème de l’équipe est pourquoi ils avaient besoin de lui en premier lieu.

Les Kings ont signé Dedmon pour aider Marvin Bagley III, le no. 2 choix global dans le projet de 2018. Bagley a du mal à trouver un rôle dans la NBA car il n’étire pas le sol comme un attaquant ni ne protège la jante comme un centre. Dedmon, un protecteur de jante éprouvé avec un tir en développement à 3 points, pourrait faire les deux tâches pour lui. Ce sont ses deux principales caractéristiques à Atlanta aux côtés de John Collins, un autre jeune homme de grande taille hyper-athlétique coincé entre les positions intérieures.

Cependant, avec Bagley incapable de rester en bonne santé cette saison, Dedmon a perdu son emploi contre son compatriote signataire de l’agent libre Richaun Holmes, un coureur de jante plus traditionnel qui l’a devancé aux deux extrémités du sol. Holmes et Bagley ne vont pas très bien ensemble. Ni l’un ni l’autre ne peut tirer 3s, ce qui est important lorsque vous avez un meneur de jeu comme De’Aaron Fox qui aime entrer dans la peinture et attaquer la jante.

Une solution possible est de transformer Bagley en centre et de jouer une plus petite programmation autour de lui. Mais cela signifierait que le jeu sur le produit Duke deviendrait un défenseur intérieur respectable, et il n’a jamais montré beaucoup de capacité pour remplir ce rôle.

La seule façon de sortir du dilemme est de trouver quelqu’un qui peut faire les mêmes choses que Dedmon, mais plus efficacement. Ce commerce n’est peut-être pas la dernière fois que les Kings appuient sur le bouton de réinitialisation au cours des prochaines saisons.

Grizzlies de Memphis

Les Grizzlies ont commencé la semaine pour mettre fin au feuilleton entourant André Iguodala, dont le refus de signaler est devenu un problème dans leur vestiaire. Ils l’ont terminé avec un nombre vertigineux de métiers qui ont remodelé tranquillement leur rotation.

Memphis a envoyé Iguodala, Jae Crowder et Solomon Hill à Miami pour Justise Winslow, James Johnson et Dion Waiters. L’équipe a ensuite transmis Johnson au Minnesota pour Gorgui Dieng et envoyé la réserve Bruno Caboclo à Houston pour Jordan Bell.

Iguodala ne compte pas vraiment comme une perte car il n’a pas joué toute la saison. Crowder le fait. Il était une aile 3 et D dont la capacité à étirer le sol était le tissu conjonctif qui maintenait ensemble la composition de départ des Grizzlies. Il tire un plus bas en carrière de 3 (29,3%), mais il faisait la moyenne des deuxièmes tentatives (5,9 par match) de l’équipe, forçant les défenses à toujours le respecter de l’extérieur.

Winslow est plus talentueux que Crowder, mais il a à peine joué cette saison en raison d’une blessure au dos persistante. Il est également plus difficile à intégrer avec le reste de leur équipe. Winslow est un tireur extérieur réticent dont la meilleure saison à Miami a été un point en avant. Ce n’est pas une option à côté de Ja Morant. Il n’y a pas non plus de place évidente dans la rotation pour lui permettre de mener l’infraction avec les réserves. Le jouer avec la deuxième unité signifierait donner moins de possibilités à Tyus Jones et à De’Anthony Melton, l’un des meilleurs backcourts de la deuxième unité de la NBA.

Les échanges ont également perturbé la rotation des Grizzlies en première ligne. Dieng est un excellent 5 de sauvegarde qui connaît une saison de rebond après avoir eu la liberté de tourner des 3 au Minnesota. Le problème est que Memphis a déjà une grande rotation centrale à Jonas Valanciunas et Jaren Jackson Jr. Jackson tire assez bien pour commencer au 4 à côté de Valanciunas, mais il a été beaucoup plus efficace cette saison au 5. Jouer avec lui exclusivement au 4 est la soustraction par addition.

Bell pourrait avoir le même problème que Dieng. Bien qu’il puisse être un gros ballon efficace, les Grizzlies en ont déjà un grand dans la sensation de recrue Brandon Clarke. Il n’est pas nécessaire pour lui sur cette liste, sauf blessures.

Saisir des actifs à la date limite est normalement une bonne chose pour une équipe de reconstruction, mais Memphis est tellement en avance sur le calendrier qu’elle a créé un tout autre type de problème. Certains de leurs nouveaux atouts pourraient freiner la croissance de leurs jeunes joueurs.

Houston Rockets

Les Rockets n’ont jamais eu peur de mener à bien une idée sous la direction de GM Daryl Morey. Ils l’ont fait avec un tir en 3 points. Ils l’ont fait avec des isolements. Et maintenant, ils le font, encore une fois, avec une petite balle.

Houston a échangé son centre de départ (Clint Capela) et un choix de première ronde pour une aile 3-D (Robert Covington), puis a retourné le Jordan Bell entrant pour un autre petit ballon 5 (Bruno Caboclo). Le résultat est la plus petite équipe de l’histoire moderne de la NBA. Les Rockets commencent P.J. Tucker (6 pieds 5 pouces) au centre et le soutiennent avec Thabo Sefolosha (6 pieds 6 pouces) et Caboclo (6 pieds 9 pouces). Tyson Chandler et Isaiah Hartenstein sont toujours sur la liste pour fournir une certaine taille, mais ils ont à peine vu le sol depuis que Capela a subi une blessure au talon la semaine dernière.

Ce n’est pas une expérience scientifique folle de Morey. Cette stratégie convient au reste de leur liste. James Harden est l’un des meilleurs buteurs en tête-à-tête de l’histoire de la NBA. Il n’y a pas assez d’espace pour qu’il puisse fonctionner lorsqu’il joue avec Russell Westbrook, un meneur de jeu qui ne peut pas espacer le sol et un grand homme traditionnel comme Capela, qui obstrue la peinture. Westbrook ne va nulle part. Cela ne laissait donc qu’un seul mouvement à faire.

Westbrook, à son crédit, a effectué un ajustement offensif au cours de la semaine dernière. Il a arrêté de tirer 3s et s’est concentré presque exclusivement sur la jante. Une rotation centrale de Tucker, Sefolosha et Caboclo lui donne plus d’espace pour le faire.

Il y a beaucoup d’équipes NBA qui sont les plus efficaces lorsqu’elles réduisent la taille au 5 et répartissent le sol. Mais la plupart gardent toujours un grand homme traditionnel dans leur alignement de départ, ne serait-ce que pour absorber une partie des coups obligatoires qui accompagnent la position.

Les Rockets sont allés dans la direction opposée. C’est une variante de l’idée que si la partie la plus sûre de l’avion est la boîte noire, pourquoi ne pas en construire l’ensemble?

chaleur de Miami

Miami a ajouté Andre Iguodala et Jae Crowder à la date limite pour pratiquement rien. Il a abandonné des joueurs de qualité dans Justise Winslow, James Johnson et Dion Waiters, mais aucun de ces joueurs n’était actuellement dans sa rotation. Winslow a joué en seulement 11 matchs en raison d’une blessure au dos, Johnson était tombé en disgrâce avec le personnel d’entraîneurs, et Waiters est sur le point d’être complètement hors de la ligue après une série de suspensions.

Iguodala a propulsé la gestion de la charge vers de nouveaux sommets en s’asseyant pendant près de quatre mois tout en encaissant un chèque. Le temps libre devrait porter ses fruits pour la femme de 36 ans. Il est un tireur extérieur strié, mais il est également un défenseur d’élite du périmètre qui peut s’associer avec Jimmy Butler. Crowder est un autre ajout solide en tant que menace à 3 points et contributeur à la défense.

La question est: à qui prennent-ils des minutes? Miami a beaucoup compté sur un trio de jeunes adorables tireurs (Kendrick Nunn, Duncan Robinson et Tyler Herro) qui peuvent être exploités en défense. Mais l’idée la plus intéressante pourrait être la réduction des effectifs en première zone et l’utilisation d’Iguodala et de Crowder à la place de Meyers Leonard et Kelly Olynyk, pour étirer les gros hommes avec leurs propres problèmes défensifs.

Une composition avec Butler, Iguodala et Crowder sur le périmètre et Bam Adebayo au bord sera presque impossible à marquer. La chaleur pourrait alors brancher n’importe quel nombre d’entretoises de plancher à ce cinquième endroit.

Miami était déjà en course pour la pole position derrière Milwaukee dans l’Est malgré plusieurs points faibles dans sa rotation. Maintenant, ils ont renforcé ces points faibles gratuitement.

Philadelphia 76ers

Alec Burks et Glenn Robinson III aideront les 76ers – et cela n’a coûté à Philadelphie que trois futurs choix de deuxième tour et deux joueurs (James Ennis III et Trey Burke), qui étaient tous deux tombés en disgrâce. L’ampleur de ces deux ajouts dépendra de l’audace de l’entraîneur de Philadelphie, Brett Brown.

Burks est une aile multidimensionnelle qui enregistre en moyenne des sommets en carrière en points, rebonds, passes décisives, interceptions et tentatives de 3 points par match cette saison. Robinson est moins flashy, mais il est une aile solide en 3 et D qui peut les améliorer aux deux extrémités du sol.

Il est possible que les deux contribuent. Les 76ers n’ont pas de joueurs confirmés derrière leurs méga-dollars, à commencer par cinq de Joel Embiid, Al Horford, Tobias Harris, Ben Simmons et Josh Richardson. Et ces cinq ne s’adaptent tout simplement pas. Tout ce que vous avez à faire est de les regarder jouer pendant cinq minutes pour voir cela.

Brown n’aura aucun mal à trouver des minutes pour Burks pour exécuter des pick-and-rolls avec Embiid et Simmons ou pour Robinson pour espacer le sol. La question est de savoir s’il serait prêt à placer une de ses stars à la fin des matchs pour eux.

Burks et Robinson sont des compagnons. Mais ce sont des compagnons qui remplissent des rôles d’une manière que certains des gars les plus talentueux de la liste ne font pas. Brown ne devrait pas avoir de vaches sacrées. Il est coach pour son travail. Pourquoi ne pas publier des files d’attente qui ont une chance de fonctionner?

Les Cavaliers de Cleveland

Les Cavs ont acquis un joueur de 28 millions de dollars pour deux contrats venant à expiration et un choix de deuxième ronde. Cela aurait dû être le premier indice que quelque chose n’allait pas.

Ce n’est pas qu’André Drummond est mauvais. C’est une machine double-double qui mène la ligue en rebond et s’est transformé en un bon passeur et un défenseur respectable. Le problème est qu’aucun de ces trucs ne conduit plus à gagner.

Il y a un plafond assez ferme sur la qualité d’une équipe si Drummond est son meilleur joueur. Les huit dernières années à Détroit l’ont prouvé. Il est impossible pour un centre de la NBA moderne de diriger une équipe n’importe où si sa meilleure compétence rebondit.

Drummond est essentiellement une version gonflée de Tristan Thompson qui voudra une tonne d’argent en agence libre cet été (il a également une option de joueur de 28,8 millions de dollars qu’il pourrait exercer). Il pourrait aider beaucoup d’équipes de la ligue s’il était prêt à accepter un petit rôle. Mais Thompson aussi. Et environ 20 autres centres.

S’il y a un bon côté pour les Cavs à acquérir Drummond, c’est qu’ils n’ont nulle part ailleurs où dépenser de l’argent. De toute façon, personne qui déplacerait l’aiguille ne la prendrait en libre arbitre.

Pas grand-chose ne changera à Cleveland. Drummond installera des écrans pour Collin Sexton et Darius Garland, puis leur hurlera de ne pas lui avoir passé le ballon. Kevin Love et lui se blâmeront pour les pannes défensives. Et les Cavs vont perdre beaucoup de matchs.

Drummond a 26 ans. Il pourrait être un joueur précieux dans quelques saisons si Cleveland parvient à mettre un noyau sensible de joueurs autour de lui, mais le front-office n’a pas beaucoup démontré sa capacité à le faire.

Detroit Pistons

Aucun des joueurs que les Pistons sont revenus pour Andre Drummond (John Henson et Brandon Knight) n’a d’importance pour l’avenir de l’équipe. La partie passionnante de cet accord est l’opportunité qu’il crée pour Christian Wood, le véritable jeune centre prometteur de l’équipe.

Il n’y a peut-être pas de joueur plus sous-évalué dans la ligue en ce moment que Wood. Tout sur son profil crie compagnon. C’est un jeune de 24 ans qui n’est pas sorti de l’UNLV et a joué pour cinq équipes au cours des cinq dernières saisons. Mais il a les compétences d’un choix de loterie. C’est un joueur athlétique de 6 pieds 10 pouces avec la capacité de tirer des 3, de dribbler en tirs, de finir au bord, de protéger la peinture, de nettoyer la vitre et de se défendre sur le périmètre.

Wood, comme beaucoup de jeunes grands hommes, avait juste besoin de temps pour mûrir sur et en dehors du terrain. C’est sa première véritable opportunité de montrer ce qu’il peut faire au niveau NBA. Détroit est sa cinquième équipe, mais il a déjà joué presque autant de matchs pour eux (49) que ses quatre premières équipes combinées (51).

Le grand homme a été dominant dans un petit rôle de soutien à Drummond. Il a une moyenne de 10,5 points sur 57% des tirs en 18 minutes par match. Les Pistons passent d’une note nette de plus-3,2 avec lui au sol (le deuxième meilleur de tous les joueurs dans leur rotation) à moins-6,2 sans lui (le pire).

Ce n’est pas un gars qui pourrait être un bon débutant. Le bois a le potentiel d’être une star légitime. Et maintenant, il a enfin la chance de faire ses preuves.

Atlanta Hawks

Les échanges pour Clint Capela et Dewayne Dedmon devraient améliorer considérablement une équipe dont les seuls centres traditionnels étaient Alex Len, Bruno Fernando et Damian Jones. Et les Hawks n’ont pas dû renoncer à grand-chose pour obtenir les deux grands hommes – un choix de première ronde et une multitude de vétérans (Len, Jabari Parker, Evan Turner et Chandler Parsons) qui ne faisaient pas partie de leur avenir.

Que signifient ces accords pour John Collins, qui avait partagé le temps entre les 4 et 5 postes? Collins, a purgé une suspension de 25 matchs pour avoir utilisé des PED, puis est revenu pour mettre en place un grand nombre de partenaires de pick-and-roll avec Trae Young et jouer la meilleure défense de sa carrière. Mais ce n’était toujours pas assez bon. Les Hawks avaient une cote défensive de 110,6 en 404 minutes avec lui au 5. Ce nombre aurait été classé non. 20 en NBA cette saison, mais pour être honnête, il était toujours supérieur à la note défensive des Hawks (113,5) dans son ensemble.

L’une des plus grandes inquiétudes concernant le projet d’Atlanta de créer leur propre version des Warriors était de savoir si Collins pouvait remplir le même rôle de petite balle 5 que Draymond Green. Devoir placer un centre sans champ de tir comme Capela à côté de Collins donne à la franchise une dynamique complètement différente.

Collins devra continuer à s’améliorer en tant que tireur à 3 points pour que cela fonctionne. Il fait la moyenne des sommets de sa carrière en nombre de tentatives (3,7 par match) et en pourcentage (35,8), mais ce n’est toujours pas suffisant pour permettre à Capela de rouler jusqu’au bord.

Dedmon, qui revient à Atlanta après un bref (mais très lucratif) arrêt au stand à Sacramento, est un partenaire de première ligne plus naturel pour Collins car il peut être celui qui étire le sol. Mais son tir à 3 points est tombé d’une falaise cette saison et il devra obliger les équipes à respecter une nouvelle fois son tir depuis le périmètre.

C’est beaucoup de pièces en mouvement à l’avant. Les Hawks n’ont pas assez de talent pour quitter Collins, ils doivent donc trouver un moyen de le faire fonctionner.

