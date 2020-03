Retour du coronavirus NBA: attendez-vous à une suspension de 3 mois dans le meilleur des cas

La saison NBA continue d’être suspendue en raison de la pandémie de coronavirus. La ligue a pris la décision le 11 mars à la suite d’un test positif pour le virus de la star de l’Utah Jazz Rudy Gobert. Un jour plus tard, son coéquipier Donovan Mitchell a également été testé positif au virus. Christian Wood des Pistons – qui a disputé un match en carrière contre Gobert et le Jazz le 7 mars – est devenu le troisième joueur de la NBA à être positif ce week-end.

Quand la suspension du coronavirus de la NBA prendra-t-elle fin?

Nous ne le savons pas encore. Un retour de la mi-juin à la fin juin devrait désormais être le meilleur scénario pour la ligue, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN. La ligue a initialement indiqué à ses équipes que le jeu serait suspendu pendant au moins 30 jours, selon Bruce Arthur du Toronto Star. Vincent Goodwill de Yahoo! Sports rapporte que la ligue n’envisagera probablement pas de rouvrir ses portes aux joueurs jusqu’à 14 jours après le test positif le plus récent effectué par un athlète. À chaque test positif ultérieur, l’horloge de 14 jours redémarre.

Le test de coronavirus positif de Rudy Gobert a commencé la suspension du jeu

Gobert a été répertorié comme douteux avec une maladie à l’approche du match de mercredi soir contre le Thunder d’Oklahoma City. Alors que Gobert n’aurait jamais pénétré dans la Chesapeake Arena, il était à Oklahoma City et autour de ses coéquipiers plus tôt dans la journée. Gobert était testé pour Covid-19 alors que le jeu était sur le point de débuter. Cela aurait été joué si le cadre de Thunder, Donnie Strack, n’avait pas couru sur le terrain pour l’empêcher de se produire.

Le commissaire Adam Silver a pris la décision de suspendre la saison quelques minutes plus tard, alors que les joueurs de jazz étaient mis en quarantaine dans les vestiaires en attendant d’être soumis à un test de dépistage du virus. Un match entre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans et les Kings de Sacramento prévu mercredi soir a par la suite été reporté.

La NBA a fait le bon choix pour protéger les joueurs et les fans en suspendant la saison. Quand la saison NBA reviendra-t-elle? Nous garderons cet article à jour avec les dernières nouvelles.

Mark Cuban s’attend à ce que la saison ne soit pas annulée

Le propriétaire des Mavericks, Mark Cuban, vient de nous dire sur @GetUpESPN que son attente est que la saison de la NBA ne soit pas annulée – juste reportée – et qu’il pourrait voir les matchs de la NBA aller jusqu’en août de cette année.

– Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) 12 mars 2020

Le propriétaire des Dallas Mavericks, Mark Cuban, a été capturé à la télévision en direct en réaction à l’annonce de la suspension de la saison NBA alors que Dallas affrontait les Denver Nuggets. Le match s’est terminé et Dallas a gagné, 113-97.

Cuban a été interviewé par ESPN le lendemain matin et a déclaré qu’il s’attend à ce que la saison NBA soit reportée, et non annulée, à cause du virus. Les jeux proposés par les Cubains pourraient se jouer fin août.

Repousser la saison à l’été aurait un impact dramatique sur le calendrier de la ligue. Le match 1 de la finale de la NBA 2020 est déjà prévu pour le 4 juin 2020. Le repêchage de la NBA est prévu pour le 25 juin. L’agence gratuite débute début juillet.

Les joueurs de la NBA devaient également participer aux Jeux olympiques d’été de 2020 à Tokyo, qui devraient se dérouler du 24 juillet au 9 août.

Goodwill a également ajouté que les propriétaires espèrent que chaque joueur de la ligue sera bientôt testé

Pourquoi la NBA a-t-elle suspendu la saison?

En raison de la nature contagieuse du virus, les équipes ont dû faire très attention à ne pas le transmettre à quiconque dans la ligue une fois que le test était positif. Gobert était le Patient Zero de la NBA.

Selon Adrian Wojnarowski de ESPN, plusieurs équipes qui ont joué du Jazz récemment ont été invitées à la quarantaine.

Les joueurs des équipes que le Jazz a jouées au cours des 10 derniers jours ont dû se mettre en quarantaine, ont déclaré des sources à Brian Windhorst d’ESPN. Ces équipes sont les Cleveland Cavaliers, les New York Knicks, les Boston Celtics, les Detroit Pistons et les Toronto Raptors.

Certaines équipes de la NBA hésitaient même à jouer à des jeux sans fans jusqu’à ce qu’un gouvernement dicte le changement. Selon Wojnarowski, les New York Knicks, Houston Rockets et Indiana Pacers étaient les équipes hésitantes à apporter des changements.

Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de cette histoire.